iPhone 17 báo hiệu xu thế không ai muốn

Sau 8 năm giữ mốc xoay quanh 1.000 USD, phiên bản iPhone 17 Pro Max dung lượng 2 TB có thể khởi đầu xu hướng smartphone đầu bảng giá 2.000 USD trở lên.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Khi ra mắt iPhone X năm 2017, Apple không chỉ mở ra xu hướng điện thoại màn hình viền mỏng và mở khóa khuôn mặt. Trên thực tế, công ty còn góp phần tạo nên phân khúc smartphone cao cấp mới, giá bán 1.000 USD .

Trong 8 năm tiếp theo, con số trên hầu như không thay đổi. Bất chấp lạm phát và hàng loạt nâng cấp công nghệ, iPhone 17 Pro hiện có giá khởi điểm 1.100 USD , chỉ cao hơn 100 USD so với iPhone X. Ngoài ra, iPhone 17 tiêu chuẩn có giá 800 USD , cũng cao hơn 100 USD so với model tương đương năm 2017.

Trước khi iPhone 17 ra mắt, một số nhà phân tích dự báo thiết bị sẽ tăng giá, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế mạnh với hàng hóa nhập từ Trung Quốc.

Dù vậy, Apple cố gắng giảm thiểu tác động khi giá khởi điểm của iPhone 17 Pro chỉ tăng 100 USD , bù lại bằng cách tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ cơ bản, từ 128 GB lên 256 GB.

Thay thế iPhone 16 Plus, iPhone Air siêu mỏng cũng tăng giá 100 USD , từ 800 lên 900 USD . Theo Bloomberg, đây là mức điều chỉnh khá khiêm tốn khi người dùng chuẩn bị tâm lý đón nhận mức giá tăng mạnh, một số người thậm chí đổ xô đến Apple Store hồi đầu năm để tranh mua máy.

Dù tăng giá khiêm tốn, động thái nhẹ nhàng này có thể không kéo dài lâu. Apple khó gánh chịu chi phí thuế quan dài hạn, việc chuyển sản xuất iPhone khỏi Trung Quốc và Ấn Độ cũng không thể giải quyết vấn đề chi phí. Nếu tính riêng một phiên bản iPhone 17, kỷ nguyên smartphone giá 2.000 USD có thể sớm xảy ra.

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max lần đầu bổ sung tùy chọn dung lượng 2 TB với giá 2.000 USD . Đây là lần đầu tiên smartphone của Apple tiếp cận mức giá này.

“Apple sẽ không đặt mức giá trên trừ khi họ tin rằng một nhóm lớn khách hàng sẵn sàng chi trả”, nhà phân tích Mark Gurman nhấn mạnh.

Con số 2.000 USD cũng có thể là khoảng giá của iPhone màn hình gập. Dự kiến ra mắt năm sau, thiết bị sẽ cạnh tranh một số đối thủ như Samsung và Google. Điện thoại gập từ các hãng này hiện có giá 1.800- 2.500 USD tùy cấu hình.

iPhone Air. Ảnh: Bloomberg.

Nếu lấy iPhone Air làm chuẩn, thiết bị có thể chia sẻ nhiều linh kiện với iPhone gập. Do đó, giá bán sản phẩm có thể đắt hơn ít nhất gấp đôi (khoảng 2.000 USD ), chưa kể các tùy chọn bộ nhớ cao, ốp lưng và phụ kiện.

Trả lời phỏng vấn WSJ năm 2023, CEO Tim Cook bày tỏ niềm tin rằng khách hàng iPhone sẵn sàng chi mạnh tay hơn.

“Mọi người sẵn sàng chi nhiều tiền nhất có thể để sở hữu chiếc điện thoại tốt nhất tầm giá”, Cook cho biết. Ông nhấn mạnh iPhone đã trở thành “một phần không thể thiếu” trong cuộc sống. Nhiều người sử dụng thiết bị để thanh toán, điều khiển nhà thông minh, theo dõi sức khỏe và lưu trữ dữ liệu ngân hàng.

Nhìn xa hơn, Apple được cho đang phát triển phiên bản iPhone kỳ niệm 20 năm, sở hữu nhiều nâng cấp đột phá tương tự iPhone X.

“Nếu iPhone X tạo nên phân khúc smartphone 1.000 USD , mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể khởi đầu xu hướng điện thoại đắt hơn nữa”, cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

