Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17

Dòng iPhone 17 sở hữu dung lượng pin lớn hơn bản tiền nhiệm, trang bị giải pháp bảo mật cấp phần cứng tiên tiến.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Dòng iPhone 17 mang đến nhiều nâng cấp. Dù vậy, một số chi tiết vẫn được Apple ẩn giấu tại lễ ra mắt. Những thế hệ trước đây, công ty không đề cập dung lượng pin iPhone trên bảng thông số chính thức. Năm nay, lần đầu Táo khuyết công bố dung lượng pin của iPhone 17.

Theo MacRumors, con số được tiết lộ thông qua nhãn năng lượng tại Liên minh châu Âu (EU). Theo quy định mới, tất cả smartphone và tablet bán tại EU từ ngày 20/6 phải kèm nhãn năng lượng trên hộp đựng hoặc website, cung cấp thông tin về dung lượng và thời gian sử dụng pin.

Dựa trên nhãn năng lượng, iPhone 17 có dung lượng pin 3.692 mAh, tăng 3,7% so với iPhone 16. Trong khi đó, iPhone Air sở hữu pin 3.149 mAh. Trên thực tế, Apple phải “hy sinh” dung lượng pin để đạt độ mỏng 5,6 mm.

Để bù đắp dung lượng pin thấp, Apple bán phụ kiện sạc dự phòng MagSafe cho iPhone Air. Với giá 99 USD , thiết bị có thể gắn lên mặt lưng, cung cấp thêm tối đa 65% dung lượng. Tuy vậy, hãng vẫn khẳng định thời lượng pin cơ bản của iPhone Air “đủ dùng một ngày”.

Với 2 model còn lại, iPhone 17 Pro trang bị pin 4.252 mAh, tăng 18,7% so với iPhone 16 Pro. Trong khi đó, pin của iPhone 17 Pro Max có dung lượng 5.088 mAh, tăng 8,6% so với bản tiền nhiệm.

Điều này đồng nghĩa iPhone 17 Pro Max trở thành smartphone đầu tiên của Apple có dung lượng pin vượt mốc 5.000 mAh. Con số trên thấp hơn một chút so với giới hạn 20 Wh. Nếu cao hơn, loại pin này sẽ bị xếp vào hàng hóa nguy hiểm tại Đức, Áo và Mỹ.

Theo 9to5Mac, thời lượng pin là yếu tố được Apple nhấn mạnh khi ra mắt iPhone 17. Tuy vậy, do có 2 phiên bản chỉ eSIM và eSIM + SIM vật lý, người dùng một số quốc gia có thể không sở hữu phiên bản với thời lượng pin tốt nhất.

Tại Mỹ, Apple cho biết thời lượng phát video trực tuyến của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max lần lượt 30 và 35 tiếng. Đây là quốc gia bán iPhone 17 chỉ có eSIM. Trong khi đó, những thị trường giữ khay SIM vật lý như Anh, EU… chỉ ghi nhận thời gian lần lượt 28 và 33 tiếng. Riêng iPhone Air, thiết bị này bán trên toàn cầu mà không có khay SIM.

Nhãn năng lượng của iPhone 17 Pro tại EU.

Ngoài dung lượng pin, dòng iPhone 17 còn sở hữu cải tiến khác. Theo Apple, đây là một phần của “nâng cấp quan trọng nhất về an toàn bộ nhớ trong lịch sử hệ điều hành cho người tiêu dùng”.

Dòng iPhone 17 và iPhone Air trang bị hệ thống MIE (Memory Integrity Enforcement), gồm các thay đổi trong chip, hệ điều hành và công cụ phát triển, giúp ngăn chặn các lỗ hổng vốn được lợi dụng cho những công cụ tấn công như Pegasus.

“Với sự ra mắt của dòng iPhone 17 và iPhone Air, chúng tôi trân trọng giới thiệu Memory Integrity Enforcement, giải pháp bảo vệ an toàn bộ nhớ toàn diện, luôn hoạt động đầu tiên trong ngành, giúp bảo vệ các loại tấn công chính dựa trên EMTE (Enhanced Memory Tagging Extension)”, Apple chia sẻ trên blog bảo mật của công ty.

Cách tiếp cận này tương tự giải pháp của Microsoft để bảo mật bộ nhớ cho Windows 11. Theo The Verge, kỹ thuật MTE (Memory Tagging Extension) cũng được áp dụng từ Google Pixel 8 trở lên để ngăn chặn lỗi bộ nhớ.

Trên mạng xã hội X, đại diện dự án GrapheneOS, hệ điều hành tập trung bảo mật cho smartphone, nhấn mạnh các “cải tiến bảo mật lớn” sẽ bảo vệ iPhone tốt hơn, dù vẫn thắc mắc cách tiếp cận của iOS với những tính năng như MTE.

Nhìn chung, hiệu quả các giải pháp bảo mật sẽ được thể hiện khi các hacker tìm cách “bẻ khóa” iPhone 17 và iPhone Air.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ, giá cao nhất 64 triệu Sắc cam mới của iPhone 17 Pro/Pro Max nổi bật, sáng màu hơn hẳn những lựa chọn an toàn như vàng, xanh, xám của các năm trước.