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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Ai Cập được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà

  • Thứ sáu, 10/7/2026 18:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất chấp việc để thua Argentina với tỷ số 2-3 tại vòng 16 đội World Cup 2026, tuyển Ai Cập vẫn được người hâm mộ chào đón khi trở về quê nhà.

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Hàng nghìn cổ động viên Ai Cập tập trung tại sân bay El-Alamein hôm 10/7 để chào đón đội tuyển trở về sau chiến dịch World Cup 2026 lịch sử. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt khi người hâm mộ vẫy cao quốc kỳ, giăng biểu ngữ rực rỡ nhằm tri ân những nỗ lực phi thường của ban huấn luyện cùng toàn bộ dàn cầu thủ.
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Đây là dấu mốc vĩ đại khi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Ai Cập vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng loại trực tiếp World Cup. Thành tích này mang lại niềm tự hào to lớn cho hàng triệu người dân sau nhiều thập kỷ kiên trì chờ đợi.
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Dù hành trình dừng lại ở vòng 16 đội sau thất bại kịch tính 2-3 trước đương kim vô địch Argentina, Ai Cập vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ khi dẫn trước hai bàn. Đại diện châu Phi chỉ chịu khuất phục bởi bàn thua đáng tiếc ở cuối trận.
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Tại sân bay, nhiều người hâm mộ mặc chiếc áo số 10 để tôn vinh tầm ảnh hưởng cùng đóng góp to lớn của Mohamed Salah. Những tiếng reo hò truyền thống vang lên không dứt, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu nhằm chúc mừng hành trình đáng nhớ của tuyển Ai Cập.
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Từ sáng sớm, thành phố New Alamein nhộn nhịp khi dòng người đổ về các trục đường chính chuẩn bị tham gia vào buổi diễu hành mừng công đặc biệt của đội. Một chiếc xe buýt mui trần trang hoàng lộng lẫy sẵn sàng đưa cầu thủ đi qua từng con phố, giúp cho người hâm mộ trực tiếp được giao lưu và tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng.
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Bỏ lại nỗi thất vọng sau trận thua ngược đầy cay đắng, Salah và các đồng đội trở về quê nhà để chia sẻ niềm vui cùng với người hâm mộ. Các cầu thủ Ai Cập xứng đáng được ca ngợi sau màn trình diễn quả cảm.
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Buổi lễ chào đón trang trọng này nhằm ghi nhận những cột mốc lịch sử mà đội tuyển Ai Cập đạt được. Tinh thần chiến đấu không mệt mỏi và quyết tâm vượt khó của cầu thủ đã định hình nên một kỳ World Cup rực rỡ.
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