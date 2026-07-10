Tuyển Ai Cập được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà

Đây là dấu mốc vĩ đại khi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Ai Cập vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng loại trực tiếp World Cup. Thành tích này mang lại niềm tự hào to lớn cho hàng triệu người dân sau nhiều thập kỷ kiên trì chờ đợi.