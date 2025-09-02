Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9 tại Pháp

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bảo tàng Lịch sử Sống ở thành phố Montreuil đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Paris.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh và những ký ức về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác tại Pháp. Ảnh: Đào Dũng/TTXVN.

Ngày 1/9, trong không khí trang trọng và tự hào, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bảo tàng Lịch sử Sống ở thành phố Montreuil đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau ở ngoại ô Paris.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hòa chung không khí cả nước mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; bà Sabine Pesier, Thư ký Hiệp hội Bảo tàng Lịch sử Sống; cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn phát biểu của Đại sứ Đinh Toàn Thắng trong buổi lễ nêu bật ý nghĩa trọng đại của ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ cũng điểm lại những chặng đường lịch sử đầy hiển hách và những thành tựu to lớn của đất nước, từ các cuộc kháng chiến cứu nước, giữ nước đến quá trình tái thiết, phát triển và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định nước Pháp ghi dấu nhiều ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh; mỗi hành động, tư tưởng, đạo đức của Người là một kỷ niệm đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Tình cảm tốt đẹp của nhân dân Pháp nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung dành cho Người và nhân dân Việt Nam mãi là tài sản vô giá. Do đó, đây là dịp để mỗi cán bộ ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp thể hiện lòng tự hào, sự biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước, vun đắp ý chí và quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh ngang với các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác Hồ.

Toàn thể cán bộ ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp bày tỏ quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa bàn, góp phần vào thắng lợi trong công tác đối ngoại của đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhân dân và chính quyền thành phố Montreuil, ban lãnh đạo và nhân viên Bảo tàng Lịch sử Sống vì những tình cảm tươi thắm, tinh thần đoàn kết và nỗ lực chung trong công tác lưu giữ kỷ vật và tượng đài của vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam trong Công viên Montreau. Sự chung tay và những hỗ trợ quý báu của chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil càng góp phần tăng cường quan hệ gắn bó, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp vốn được xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã công bố thiết kế của mẫu tem phiên bản đặc biệt do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Cơ quan Bưu chính Pháp phối hợp phát hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Đại sứ đã trang trọng trao tặng mẫu tem cho bà Sabine Pesier, Thư ký Hiệp hội Bảo tàng Lịch sử Sống.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng mẫu tem cho bà Sabine Pesier, Thư ký Hiệp hội Bảo tàng Lịch sử Sống. Ảnh: Đào Dũng/TTXVN.

Sau các nghi thức trang trọng, cán bộ, nhân viên ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, cùng gia đình và người thân đã chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp Đại lễ của đất nước.

Trước đó, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và các đại biểu đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Paris.

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của mỗi người con Việt Nam đối với công lao to lớn của Bác Hồ và các anh hùng dân tộc, mà qua đó cũng góp phần khẳng định mối liên hệ khăng khít và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.