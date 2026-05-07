'Tượng đài phim siêu nhân' Ohba Kenji qua đời

Ohba Kenji, gương mặt gắn liền với dòng phim siêu nhân Nhật Bản, qua đời ở tuổi 72. Sự ra đi của ông khiến nhiều khán giả Bàng hoàng.

Nam diễn viên hành động Nhật Bản Ohba Kenji qua đời vì bệnh ngày 6/5, hưởng thọ 72 tuổi. Thông tin được công ty Japan Action Enterprise xác nhận hôm 7/5.

Trong thông báo, công ty cho biết: “Toàn thể nhân viên, diễn viên cộng tác và ê-kíp vẫn chưa thể chấp nhận được sự mất mát đột ngột này. Tang lễ và lễ viếng sẽ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng gia đình, chỉ dành cho người thân tham dự”.

Japan Action Enterprise là công ty do huyền thoại phim hành động Nhật Bản Sonny Chiba sáng lập. Kenji Ohba vốn là học trò thân cận của Sonny Chiba, đồng thời được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thể loại phim siêu nhân, anh hùng biến hình nổi tiếng của Nhật Bản.

Trước khi qua đời, sức khỏe của Kenji Ohba từng khiến người hâm mộ lo lắng. Tháng 5/2018, ông bất ngờ ngất xỉu tại nhà và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong khi đó, người thầy Sonny Chiba đã qua đời vào năm 2021 vì biến chứng liên quan đến COVID-19.

Sự ra đi của Kenji Ohba khiến nhiều khán giả tiếc nuối, khép lại hành trình hơn 60 năm hoạt động của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử phim siêu nhân Nhật Bản.

Kenji Ohba tên thật là Takahashi Kenji, sinh năm 1955 tại tỉnh Ehime. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1965, ban đầu làm cascadeur và suit actor - những diễn viên mặc trang phục siêu nhân hoặc quái vật để thực hiện các cảnh hành động. Với nền tảng võ thuật và khả năng tự thực hiện nhiều pha nguy hiểm, ông nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong giới phim hành động Nhật.

Tên tuổi Kenji Ohba vụt sáng vào cuối thập niên 1970 khi tham gia loạt phim Super Sentai. Ông từng đảm nhận vai Battle Kenya trong Battle Fever J (1979) và DenziBlue trong Denshi Sentai Denziman (1980). Đây đều là những tác phẩm kinh điển, đặt nền móng cho thương hiệu siêu nhân Nhật Bản sau này.

Bộ phim giúp Kenji Ohba trở thành tượng đài dòng phim là Cảnh sát vũ trụ Gavan (1982). Với hình tượng cảnh sát vũ trụ mặc giáp bạc cùng các màn chiến đấu tốc độ cao. Nhân vật Gavan nhanh chóng trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Không chỉ thành công ở Nhật, Kenji Ohba còn có cơ hội tham gia Hollywood nhờ ảnh hưởng của Sonny Chiba. Hai thầy trò từng xuất hiện trong các dự án quốc tế, còn bản thân Kenji Ohba sau này góp mặt trong loạt phim Kill Bill và các phần ngoại truyện liên quan.