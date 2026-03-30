Tối 30/3, Lisa (BLACKPINK) gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 29 trong không gian bên bờ biển. Nữ nghệ sĩ lựa chọn bối cảnh hoàng hôn, kết hợp tiệc nhỏ với nến và bóng bay, tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi.

Trong loạt ảnh, Lisa diện thiết kế hai mảnh đính ngọc trai và pha lê, phối cùng chân váy lụa ánh kim, tôn lên vóc dáng thon gọn. Tạo hình mang cảm hứng “nàng tiên cá” giúp nữ ca sĩ vừa giữ được nét nữ tính, vừa toát lên vẻ gợi cảm. Ở các khung hình cận, cô xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ, nở nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh những khoảnh khắc tạo dáng trên cát, Lisa còn ghi lại hình ảnh bên chiếc bánh sinh nhật lớn có in tên mình. "Chặng cuối tuổi 20 bên những người tôi yêu quý", nữ ca sĩ viết kèm bài đăng.

Chỉ khoảng một giờ sau khi đăng tải, loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 29 của Lisa nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu về hơn 1 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận. Nhiều khán giả khen ngợi sắc vóc rạng rỡ, thần thái tự nhiên của nữ nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, Lisa duy trì hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực. Cô cùng BLACKPINK trở lại với mini album DEADLINE phát hành ngày 27/2, đạt thành tích thương mại tích cực ngay khi ra mắt. Song song đó, nữ nghệ sĩ bắt đầu mở rộng sang diễn xuất quốc tế khi tham gia series The White Lotus mùa 3 và một số dự án phim nước ngoài.

Lisa sinh năm 1997, là thành viên người Thái của nhóm nhạc nữ BLACKPINK trực thuộc YG Entertainment. Cô giữ vai trò main dancer, rapper và là một trong những gương mặt nổi bật nhất K-pop hiện nay, với lượng người theo dõi hàng đầu trên Instagram.

Bên cạnh hoạt động cùng BLACKPINK, Lisa phát triển sự nghiệp solo với các sản phẩm như LALISA, MONEY, từng tạo hiệu ứng lớn trên các bảng xếp hạng và nền tảng trực tuyến..

Không chỉ dừng ở âm nhạc, Lisa mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thời trang và giải trí quốc tế. Cô là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ, đồng thời bắt đầu thử sức ở diễn xuất với các dự án nước ngoài.