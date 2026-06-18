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Giải trí

Tuổi 25 của Bảo Ngọc

  • Thứ năm, 18/6/2026 12:24 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Ở tuổi 25, hoa hậu Bảo Ngọc cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành. Đồng thời, cô vẫn duy trì sức hút với nhiều hoạt động trong và ngoài lĩnh vực sắc đẹp.

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Nhân dịp sinh nhật tuổi 25, hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ loạt ảnh thời trang mới với phong cách trưởng thành, sang trọng. Trong ảnh, cô diện thiết kế phom cúp ngực ôm dáng, kết hợp phần tà váy dựng phồng tạo điểm nhấn. Bối cảnh được xử lý tối giản, ánh sáng chiếu nghiêng giúp làm nổi bật đường nét gương mặt và tổng thể trang phục. Bảo Ngọc chọn kiểu tóc búi thấp, buông tự nhiên, phối cùng hoa tai ngọc trai.

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Trước đó, Bảo Ngọc cũng đăng tải video ghi lại khoảnh khắc thổi nến bên bánh kem mừng sinh nhật. “Chúc mừng sinh nhật chính mình. Thời gian trôi nhanh quá, ước gì không phải vậy…”, cô viết. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả, đồng nghiệp và bạn bè đã để lại lời chúc mừng tuổi mới.

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Những năm qua, Bảo Ngọc theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung, có phần gợi cảm. Trong những hình ảnh đời thường, cô thường chọn các thiết kế ôm dáng, áo hai dây, crop top, có phom tối giản để tôn vóc dáng. Người đẹp cũng ưu tiên những gam màu cơ bản như trắng, đen, nâu, phối cùng trang sức nhỏ để tạo tổng thể gọn gàng. Mái tóc xoăn dài, lối trang điểm nhẹ giúp hình ảnh của Bảo Ngọc mềm mại hơn, phù hợp với phong cách thanh lịch, vẫn gần gũi của một hoa hậu ở tuổi 25.

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Gần đây, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được lựa chọn tham dự Miss World 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai cuộc thi sắc đẹp lâu đời này. Cuộc thi dự kiến quy tụ hơn 100 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trước khi được cử đến đấu trường Miss World, Bảo Ngọc giữ vai trò giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025.
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Việc Lê Nguyễn Bảo Ngọc thi Miss World 2026 tạo ra nhiều ý kiến khác nhau trên các diễn đàn sắc đẹp. Không ít ý kiến thắc mắc khi Miss World Vietnam 2025 vẫn dự kiến được tổ chức, nhưng suất thi Miss World 2026 lại không dành cho người đăng quang mùa giải này như thông lệ. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường hoa hậu có dấu hiệu bão hòa, lựa chọn Bảo Ngọc được cho là phương án an toàn.

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Bảo Ngọc từng giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa). Sau đăng quang, cô đảm nhận nhiều vai trò như giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, đại sứ các dự án cộng đồng… Dù vậy, nhiệm kỳ Miss Intercontinental của Bảo Ngọc từng vấp ý kiến trái chiều khi cô hiếm khi xuất hiện tại các hoạt động quốc tế.

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Đồng thời, Bảo Ngọc vẫn duy trì hoạt động ở nhiều mảng ngoài sàn diễn sắc đẹp. Cô xuất hiện tại một số sự kiện dành cho người trẻ, tham gia các chương trình về cộng đồng, môi trường.

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Về đời tư, Bảo Ngọc khá kín tiếng, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Từ khi bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp đến nay, cô gần như chưa vướng tin hẹn hò. Trong một số lần chia sẻ, người đẹp cho biết bản thân không phải người hẹn hò quá nhiều, trước đây thường dành sự tập trung cho việc học và công việc.

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Ảnh: FBNV

Bảo Ngọc hoa hậu giải trí nhan sắc

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