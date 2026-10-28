Tùng Dương bán hết 8.000 vé concert ở sân Mỹ Đình sau một giờ

Theo thông tin từ phía BTC, 8.000 vé concert của Tùng Dương đã được khán giả mua sau khoảng một giờ mở bán.

Live-concert Bay về phía mặt trời mở bán vé chính thức vào trưa 28/10. Chỉ trong khoảng một giờ, 8.000 vé đã được bán ra, phần nào cho thấy sức hút của Tùng Dương.

Theo phía BTC, 4 hạng vé đầu tiên xem Live-concert đã bán hết gồm: “Đậm sâu A”, “Ánh sáng A”, “Mặt trời A” và “Skybox Phượng Hoàng”. Và tính đến 19h tối nay, phía Tùng Dương cho biết 15.000 vé đã được bán.

Tùng Dương bày tỏ xúc động trước sự đón nhận của khán giả. Anh cho biết việc 8.000 vé được bán hết trong một giờ là sự ghi nhận tình cảm mà công chúng dành cho mình sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc. Nếu như nhiều năm trước, nam ca sĩ từng lo lắng vì dòng nhạc mình theo đuổi khá “kén” người nghe, thì hiện tại anh đang dần hướng tới mục tiêu trở thành một nghệ sĩ được đông đảo công chúng đón nhận.

Concert của Tùng Dương tại sân Mỹ Đình diễn ra vào tháng 12. Ảnh: NVCC.

Sau Mỹ Tâm, Tùng Dương là nam ca sĩ đầu tiên tổ chức Live-concert cá nhân tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với quy mô khoảng 40.000 khán giả. “Divo” nhạc Việt tiết lộ anh dự định mang đến những ca khúc hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước, thể hiện bản sắc văn hóa và khí phách dân tộc, bên cạnh đó là các ca khúc nhạc trẻ được lựa chọn từ album sắp phát hành cùng tên Bay về phía mặt trời.

Trước đó, trong cuộc đối thoại trên The Touch - series thúc đẩy và hiến kế phát triển Công nghiệp Văn hóa trên Znews ngày 19/10, Tùng Dương chia sẻ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh không còn muốn bó gọn bản thân trong một bộ phận khán giả nhất định.

"Hiện nay, công chúng có thể yêu thích Tùng Dương ở nhiều góc độ. Có người thích tôi hát dân gian đương đại, người lại thích tình ca hay những ca khúc về quê hương, đất nước. Vậy tại sao mình phải tự giới hạn?

Tôi vẫn có quyền hy vọng và sẽ nỗ lực hết mình. Thành công hay thất bại, tôi đều sẵn sàng đón nhận. Đây cũng là cơ hội để kiểm chứng năng lực của chính mình", nam ca sĩ nói.