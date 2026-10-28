Điều ít biết về phù thủy quyền năng nhất ‘Harry Potter’

Đằng sau vai diễn Dumbledore nổi tiếng là một Michael Gambon với cả những khoảnh khắc rực rỡ trên màn ảnh, lẫn những khó khăn ít người biết phía sau ánh đèn.

Michael Gambon được hàng triệu khán giả toàn cầu biết đến qua vai thầy Dumbledore, một hiệu trưởng đáng kính với trí tuệ thông thái, tính cách kỳ lạ nhưng đầm ấm, luôn quan tâm mọi người, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ thế giới phù thủy.

Còn ngoài đời, diễn viên người Ireland trong ký ức của đồng nghiệp là một nghệ sĩ có phần khó đoán. Ông nổi tiếng với những trò đùa tinh quái, hay kể những câu chuyện khiến người đối diện không biết đâu là thật. Những thông tin thú vị ít ai biết về người thủ vai phù thủy quyền năng nhất Harry Potter vừa được tiết lộ trong Michael Gambon: The Authorised Biography, cuốn tiểu sử của nhà báo Jasper Rees, tổng hợp lời kể của hơn 100 đồng nghiệp về nam diễn viên gạo cội.

Những điều chưa kể

Thời điểm tham gia loạt phim đình đám, Michael Gambon phải chật vật với việc ghi nhớ lời thoại. Đồng nghiệp của ông chỉ nhận ra vấn đề này sau một thời gian dài làm việc cùng.

Ba năm sau khi Gambon qua đời, các bạn diễn tiết lộ trong cuốn tiểu sử Michael Gambon: The Authorised Biography rằng ông gặp khó khăn trong việc nhớ lời thoại suốt quá trình ghi hình loạt phim. Cuốn sách cũng xác nhận Gambon được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ.

Daniel Radcliffe, ngôi sao thủ vai Harry Potter, kể rằng ban đầu anh nghĩ Gambon thoại sai vì không quá bận tâm việc phải nói chính xác những gì ghi trong kịch bản. Với một dự án lớn như Harry Potter, đoàn phim có đủ thời gian và kinh phí để quay lại những cảnh chưa đạt yêu cầu. Vậy nên, Radcliffe không mảy may suy nghĩ gì về việc Michael Gambon liên tục nhầm thoại.

Tạo hình của Michael Gambon trong Harry Potter. Ảnh: Warner Bros.

Phải tới khi thực hiện phần phim thứ sáu, Radcliffe mới nhận ra Michael Gambon thực sự gặp trở ngại trong việc đọc đúng thoại do chứng sa sút trí nhớ. Nam diễn viên phải chấp nhận sử dụng những tấm bảng nhắc lời thoại, còn Radcliffe thường đứng cầm bảng cho ông đọc theo trong các cảnh quay chung.

“Đôi khi Michael rất áy náy, bởi ông ấy đang nói chuyện với tôi nhưng tấm bảng lại phải đặt ngay trước mặt tôi”, Radcliffe kể. Tuy nhiên, Gambon dần chấp nhận phương pháp này để công việc của cả đoàn phim thuận lợi hơn. Radcliffe cũng không cảm thấy phiền lòng. Anh luôn cảm mến người đồng nghiệp đáng kính và không muốn ông phải lo lắng về việc bị phán xét, đánh giá.

Điều khiến Radcliffe nể phục là Gambon vẫn có sức hút đặc biệt dù khi diễn phải nhìn vào bảng để đọc lời thoại. Với anh, diễn xuất cuốn hút của Gambon là điều mà nhiều diễn viên hằng ao ước.

Imelda Staunton, nữ diễn viên đóng Dolores Umbridge trong Harry Potter, cũng từng chứng kiến Gambon phải dùng bảng nhắc lời trong một cảnh quay ngắn vốn chẳng có nhiều lời thoại.

“Tôi đã nghĩ: Trời ơi, đây là người từng đảm nhận tất cả những vai diễn lớn ấy sao. Rồi chuyện này sẽ xảy ra với tất cả chúng ta”, Imelda nhớ lại. Bà thừa nhận đó là một cú sốc, bởi Gambon từng là diễn viên sân khấu nổi tiếng, có thể đảm nhận những vai diễn lớn và phức tạp nhưng lại gặp khó khăn với việc nhớ thoại.

Những tiết lộ về cuộc đời Michael Gambon

Theo Independent, trong Michael Gambon: The Authorised Biography, nhà báo Jasper Rees tiếp cận kho tư liệu cá nhân của Gambon và phỏng vấn hơn 100 diễn viên, đạo diễn, nhà viết kịch từng làm việc với ông. Không chỉ chứng sa sút trí nhớ, cuốn sách hé lộ nhiều khía cạnh trong cuộc đời diễn viên quá cố, từ những năm đầu bước vào nghề đến thời kỳ ông trở thành gương mặt nổi tiếng thế giới.

Michael Gambon qua đời năm 2023, ở tuổi 82. Ảnh: Warner Bros.

Sinh năm 1940 tại Dublin, Ireland, Gambon lớn lên trong một gia đình lao động phổ thông ở London. Ông không được đào tạo diễn xuất bài bản tại trường sân khấu. Năm 17 tuổi, Gambon tham gia một nhóm kịch nghiệp dư và bắt đầu con đường diễn xuất.

Thời gian đầu, ông đầu chỉ đảm nhận những vai nhỏ. Phải đến năm 1986, vai chính trong loạt phim truyền hình The Singing Detective mới đưa tên tuổi Gambon đến gần hơn với khán giả Ireland. Còn với khán giả toàn cầu, Gambon vẫn được biết đến nhiều nhất qua vai diễn hiệu trưởng trường Hogwarts. Ông đảm nhận vai này kể từ phần phim thứ ba, Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban (2004), thay thế Richard Harris.

Năm 2015, Gambon rời sân khấu vì không còn tự tin có thể ghi nhớ lời thoại. Theo cuốn tiểu sử, ông được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ, nhưng luôn phủ nhận thông tin này khi còn sống.

Gambon qua đời năm 2023, hưởng thọ 82 tuổi. Sự ra đi của tài tử gạo cội để lại khoảng trống trong lòng đồng nghiệp, người hâm mộ. Sinh thời, ông được người thân, bạn diễn yêu quý với tính cách hài hước, thích bày những trò đùa với mọi người xung quanh. Đằng sau hình ảnh Dumbledore đáng kính là một diễn viên tài năng, với cả những khoảnh khắc rực rỡ trên màn ảnh lẫn những khó khăn ít người biết phía sau ánh đèn.