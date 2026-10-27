Cưỡi rồng, có khó?

Cái tên "Cánh tư" một lần nữa nhận được sự quan tâm khi chuyển thể thành phim truyền hình. Trước đó, cuốn sách của Rebecca Yarros từng được coi là một hiện tượng xuất bản.

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Cánh tư được viết theo thể loại giả tưởng, lãng mạn xoay quanh cô gái tên là Violet Sorrengail (20 tuổi) mắc hội chứng khiến tay chân lỏng lẻo và liên tục bị trật khớp. Một ngày, cô bị mẹ ruột ép thi vào Học viện Quân sự Basgiath nhằm trở thành kỵ sĩ rồng. Cuốn sách từng gây sốt nhiều thị trường và nằm trong danh sách tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn được yêu thích.

Ra mắt tại Việt Nam cuối tháng 3/2024, Cánh tư (tựa gốc Fourth Wing) của Rebecca Yarros thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Trước đó, cuốn tiểu thuyết đã "làm mưa làm gió" tại thị trường quốc tế, bán ra hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới.

Ở cuộc bầu chọn trên Goodreads, tác phẩm của Yarros cũng về nhất ở hạng mục Romatasy 2023, bỏ xa đề cử kế tiếp. Thành công ấy đưa Yarros trở thành cái tên tiêu biểu của dòng Romantasy - thể loại kết hợp chuyện tình cảm với thế giới kỳ ảo.

Lý do "Cánh tư" gây sốt

Nhân vật chính của Cánh tư là Violet Sorrengail, cô gái 20 tuổi mắc hội chứng hiếm gặp khiến tay chân lỏng lẻo. Nhưng rồi, cô bị mẹ ép gia nhập khu huấn luyện kỵ sĩ rồng tại Học viện Quân sự Basgiath. Đây là nơi các học viên phải trải qua loạt bài sát hạch để giành quyền kết nối với sinh vật thần thoại.

Ai cũng nghĩ đây sẽ là thử thách chết người với Violet. Cô gái có thể trạng yếu ớt, mắc hội chứng Ehlers-Danlos khiến các khớp dễ tổn thương, trong khi môi trường huấn luyện khốc liệt đòi hỏi sức bền và khả năng chiến đấu. Muốn sống sót, Violet phải tận dụng trí nhớ, kiến thức và sự nhanh trí của mình, kiên trì rèn luyện để gia nhập binh chủng của vương quốc Navarre.

Yarros lấy trải nghiệm của bản thân với hội chứng này làm chất liệu xây dựng nhân vật. Violet hiện lên trong Cánh tư không phải một nữ chiến binh bất khả chiến bại. Mà cũng như bao người thường, ở cô có sự sợ hãi, đau đớn và nhiều lần đứng trước nguy cơ thất bại, nhưng rồi vẫn phải tìm cách thích nghi.

Cánh tư được coi là "hiện tượng xuất bản".

Song song với cuộc chiến sinh tồn, cuốn sách dành nhiều thời lượng cho mối quan hệ giữa Violet và Xaden Riorson. Xaden là học viên có sức mạnh đáng gờm, mang thân phận nhạy cảm vì cha anh từng lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại vương quốc Navarre. Mẹ Violet lại là người có liên quan trực tiếp đến cuộc đàn áp ấy. Hai nhân vật vì vậy bị đặt trong hoàn cảnh nghi kỵ, đối nghịch nhau, nhưng điều không ngờ họ từ thế đối đầu lại dần phát sinh tình cảm. Mô-típ “kẻ thù thành người yêu” vốn cũng không mới lạ, nhưng có nhiều diễn biến hấp dẫn khi được đặt trong môi trường cạnh tranh sống còn.

Đây là công thức quan trọng làm nên sức hút của Cánh tư. Cuốn sách có sự mê hoặc của thế giới giả tưởng với rồng, phép thuật, những cuộc đấu sinh tử và cả bí mật chính trị, lại có thêm vị hương vị ngọt ngào của tuyến truyện tình cảm cho đến những cảnh thân mật. Sự kết hợp hài hòa ấy giúp cuốn sách tiếp cận nhiều nhóm độc giả. Họ vừa dõi theo hành trình trưởng thành của Violet, vừa phải hồi hộp trước các thử thách ở học viện và chờ đợi diễn biến tình cảm giữa cô và Xaden.

Có dễ dàng chuyển thể?

Dẫu vậy, Cánh tư chưa hẳn đã nhận được sự tán dương tuyệt đối. Một bộ phận độc giả thích thú với cách của ngòi bút Rebecca Yarros tạo ra sự kịch tính. Nhưng cũng có luồng ý kiến không hài lòng vì nhân vật nhiều lúc có phản ứng “trẻ con” và câu chuyện tình đâu đó có phần dàn trải, dựa vào các mô-típ quen thuộc của dòng giả tưởng lãng mạn.

Song bất chấp những ý kiến trái chiều, cuốn sách vẫn trở thành hiện tượng xuất bản của năm, nằm trong danh sách tiểu thuyết bìa cứng bán chạy nhất của The New York Times suốt 6 tháng, với gần 3 tháng trụ vững ở vị trí top 1.

Thế nên không ngạc nhiên khi Cánh tư dễ dàng lọt vào mắt các hãng phim. Prime Video đang phát triển dự án chuyển thể từ tác phẩm này, với Esther McGregor đóng vai Violet, còn Emilio Sakraya hóa thân Xaden Riorson. Đáng chú ý, Lisa Joy sẽ đạo diễn tập đầu tiên, và chính tác giả Rebecca Yarros cũng tham gia sản xuất điều hành.

Những ngày qua, Emilio Sakraya nhận được sự ủng hộ của fan nguyên tác khi sở hữu ngoại hình như “xé truyện bước ra”. Nam diễn viên người Đức với gương mặt nam tính và thể hình vạm vỡ - một lựa chọn hoàn hảo để vào vai kỵ sĩ rồng. Song, Esther McGregor lại đang vấp phải tranh cãi khi diện mạo được cho là khác xa tiểu thuyết.

Cuốn sách được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Emilio Sakraya và Esther McGregor. Ảnh: Cinemablend.

Tạm gác lại tranh cãi về diễn viên, việc chuyển thể Cánh tư lên màn ảnh cũng là bài toán không hề đơn giản. Một trong những thách thức lớn với hãng phim là tái hiện thế giới giả tưởng đồ sộ và phức tạp của nguyên tác. Không phải ngẫu nhiên mà một số độc giả so sánh đứa con tinh thần của Yarros với Harry Potter - tượng đài của dòng sách giả tưởng.

Từ cảnh dàn học viên năm nhất bước qua cây cầu đá ghê rợn, chênh vênh giữa hai vách núi để trở thành học viên chính thức của Basgiath, đến cảnh những con rồng khổng lồ bay lượn trên bầu trời với kỵ sĩ trên lưng, hay những màn huấn luyện, chiến đấu cùng sinh vật thần thoại… đòi hỏi sự đầu tư kỳ công về mặt hình ảnh.

Chưa kể, khối lượng thông tin về lịch sử Navarre, hệ thống năng lực của các kỵ sĩ cho tới các quy tắc vận hành của thế giới giả tưởng này cũng trở thành "gánh nặng" với bất kỳ biên kịch nào muốn đưa chúng lên phim.