Phúc Tiệp thực hiện liveshow lớn nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, anh thừa nhận kinh phí không dư dả và cũng chưa được tài trợ nhiều.

Ngày 17/11, ca sĩ Phúc Tiệp công bố liveshow cá nhân mang tên The Gentleman (Quý ông), dự kiến diễn ra tối 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là chương trình có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Dịp này, anh cũng kết hợp cùng Bảo Trâm trong ca khúc Ai mang mùa thu đi. Sản phẩm nằm trong EP mới của Phúc Tiệp.

Theo Phúc Tiệp, vấn đề kinh phí đang là bài toán khó. Anh thừa nhận liveshow chưa nhận được sự đầu tư từ nhà tài trợ lớn. Chương trình hiện chủ yếu nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người đồng hương. Công ty của nhạc sĩ Mars Anh Tú đồng hành, bảo trợ cho phần nội dung âm nhạc, trong khi ê-kíp vẫn gặp khó khăn về nguồn lực và chưa có nhà tài trợ lớn.

“Ê-kíp vẫn còn khá nhiều khó khăn, kinh phí chưa thực sự dư dả và chúng tôi cũng chưa có nhà tài trợ lớn, rõ ràng nào", anh nói.

Trong tình huống đó, đại diện ê-kíp tổ chức là nhạc sĩ Mars Anh Tú cho biết với những nghệ sĩ như Phúc Tiệp, việc bán vé đại chúng thường sẽ không nhiều như các ngôi sao của các chương trình ca nhạc. Do đó để giải bài toán kinh phí, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết sẽ hỗ trợ Phúc Tiệp bằng cách mua vé cũng như ủng hộ kinh phí.

“Làm show bán vé ở thời điểm này, nếu chỉ bán vé thuần túy, tôi cũng không dám chắc có thể lo hết chi phí cho show hay không. Tuy nhiên, đa phần nghệ sĩ khi làm show dạng kỷ niệm chặng đường thế này, thường được anh em, bạn bè ủng hộ bằng cách mua vé hoặc hỗ trợ kinh phí. Còn về phía đơn vị tổ chức, khi đã nhận lời hợp tác với đối tác, chắc chắn chúng tôi phải làm cho show diễn ra thật tốt", anh nói.

Phúc Tiệp thực hiện liveshow kỷ niệm 25 năm hoạt động. Ảnh: NVCC.

Về phần Phúc Tiệp, ca sĩ cho biết anh sẽ giải quyết bài toán bằng âm nhạc. Nam ca sĩ phát hành EP mới để quảng bá liveshow. Ca sĩ hy vọng qua đây, khán giả sẽ biết tới liveshow và ủng hộ anh. Trong liveshow, ca sĩ sẽ thay đổi phong cách để đổi mới bản thân. Chương trình tập trung nhiều vào âm nhạc và câu chuyện được kể bằng âm nhạc, không sa đà vào những yếu tố trình chiếu hay hình thức bên ngoài. Anh nói concert có thể thành công hoặc không nhưng mong để lại giá trị trong âm nhạc cổ điển.

"Tôi nghĩ không ai trong chương trình sẽ chỉ hát những gì đã quen thuộc với mình. 100% nghệ sĩ tham gia, kể cả tôi và các khách mời, đều sẽ thử sức với những ca khúc không thuộc sở trường hoặc khác với hình dung thường thấy của khán giả về họ”, anh nói thêm.

Phúc Tiệp thừa nhận dòng nhạc Opera thính phòng và cổ điển còn nhiều khó khăn ở Việt Nam. Việc đó đòi hỏi nghệ sĩ chấp nhận đi trên "chông gai". Nhìn lại hành trình theo đuổi Opera cổ điển với không ít lần thất bại. Nam ca sĩ cho biết trong sự nghiệp, anh từng trải qua khoảng 10 lần không đạt được điều mong muốn. Đó có thể là những lựa chọn, đam mê chưa thể thực hiện hoặc những dự định đã thành hiện thực nhưng không mang lại kết quả như kỳ vọng.

"Tôi nghĩ không có bài học lớn nào trong cuộc đời mà không đến từ thất bại. Với tôi, thất bại đôi khi nằm ở những lựa chọn, đam mê, những điều mình mong muốn nhưng chưa thể thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong suốt chặng đường ấy, tôi từng trải qua khoảng 10 lần như vậy. Nếu kể lại đầy đủ, có lẽ phải viết thành một cuốn sách dày", anh chia sẻ.

Theo Phúc Tiệp, Opera cổ điển là dòng nhạc đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự kiên trì và nền tảng kỹ thuật vững vàng. Việc bền bỉ theo đuổi thanh nhạc thính phòng suốt 25 năm là hành trình không dễ dàng. Tuy nhiên, điều giúp anh tiếp tục gắn bó với nghề là tình yêu âm nhạc chưa bao giờ nguội lạnh.

The Gentleman có sự tham gia của NSND Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc.

Phúc Tiệp bắt đầu được chú ý sau khi giành giải nhất Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Thái Bình năm 2003. Cùng năm, anh lọt vòng chung kết miền Bắc cuộc thi Sao Mai. Năm 2004, khi còn là sinh viên trung cấp, anh giành giải 3 cuộc thi hát Opera nhạc kịch toàn quốc. Anh tham gia cuộc thi Sao Mai năm 2007, giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng.