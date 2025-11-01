Tuấn Hưng gây lo lắng

Tuấn Hưng cho biết anh căng thẳng, mất ngủ và thường xuyên đau dạ dày, sụt cân, phải vào viện khám.

Mới đây, Tuấn Hưng khiến khán giả lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình. Theo nam ca sĩ, những ngày qua anh rơi vào tình trạng lo lắng, căng thẳng do mẹ đang bệnh nặng. Cũng từ đó, Tuấn Hưng liên tục đau dạ dày, cơ thể mệt mỏi và sụt cân thấy rõ.

“Sợ phải nhận những cuộc gọi liên tiếp của bác sĩ hay những cuộc điện thoại của vợ lúc đêm khuya. Vội vã xếp hành lý bay về ngay lập tức, thao thức mấy ngày, chính mình cũng sụt đi 5 kg. Không có tâm trạng ăn uống, cơn đau dạ dày hành cho nhừ người hơn 10 tiếng bay. 7h sáng vào viện khám thấy đỡ chút nên về, 11h lại đau, lại vào viện”, Tuấn Hưng viết.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và đồng nghiệp để lại lời hỏi thăm sức khỏe, mong Tuấn Hưng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuấn Hưng cạo đầu để mong mẹ sớm khoẻ lại. Ảnh: @tuanhung.

Thời gian gần đây, Tuấn Hưng thường chia sẻ những dòng trạng thái thể hiện sự lo lắng khi sức khỏe của mẹ ruột chuyển biến xấu. Nam ca sĩ cho biết, mỗi lần phải rời nhà để tham gia chương trình hay lưu diễn, anh đều bồn chồn, mong sớm được trở về.

Anh cũng thừa việc phải đi làm xa trong lúc mẹ ốm nặng là điều không dễ dàng, song không thể hủy các kế hoạch đã sắp xếp từ trước.

Giữa tháng 7, Tuấn Hưng quyết định cạo trọc đầu với mong muốn mẹ anh có sức khỏe tốt hơn sau thời gian lâm bạo bệnh.

"Tôi không xuống tóc để thành người khác. Chỉ là muốn trở về gần hơn với chính mình và để bản thân đang cố gắng tu tập, cầu xin sức khỏe cho mẹ. Ai hiểu thì thương. Ai chưa hiểu, tôi cũng thương. Vì họ khác mình nên không có những suy nghĩ giống mình hiện tại. Nên tôi không cần phản bác. Chỉ cần tiếp tục tĩnh và buông những điều không đáng giữ. Thong dong, tự tại đến từ bên trong", ca sĩ chia sẻ.