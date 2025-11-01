Phim có Lê Khánh rời rạp

"Chị ngã em nâng" rời rạp sau gần một tháng công chiếu, thu về gần 16 tỷ đồng - kết quả nhiều khả năng gây lỗ cho nhà sản xuất.

Sáng ngày 1/11, Chị ngã em nâng - tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của Lê Khánh và Quốc Trường - chính thức rời rạp, khép lại hành trình gần một tháng tại phòng vé. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim thu về gần 16 tỷ đồng - con số nhiều khả năng sẽ gây lỗ cho nhà sản xuất.

Thực tế, khi rạp chiếu có dấu hiệu hạ nhiệt sau hàng loạt kỷ lục, bộ phim của đạo diễn Vũ Thành Vinh tương đối chật vật tại phòng vé. Phim mở màn với doanh thu 6,9 tỷ đồng , những ngày sau đó chỉ kiếm tiền nhỏ giọt. Đến ngày trụ rạp cuối cùng, phim chỉ bán được 3 vé, thu về 240.000 đồng với 3 suất chiếu.

Trước khi ra mắt, Chị ngã em nâng nhận được sự quan tâm khi quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả Việt như Quốc Trường, Lê Khánh, Thuận Nguyễn. Cầm trịch dự án là Vũ Thành Vinh - đạo diễn đứng sau Hai Muối một năm trước.

Chị ngã em nâng thất bại đáng tiếc tại phòng vé. Ảnh: NSX.

Tác phẩm khai thác chủ đề gia đình nhưng chọn góc nhìn ít được chạm tới - tình chị em. Chuyện phim kể về Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) - hai chị em mồ côi sau một tai nạn. Từ nhỏ, Thương vừa làm chị, vừa thay cha mẹ chăm sóc em. Khi trưởng thành, cô trở thành người phụ nữ giàu có, thành đạt, trong khi Lực vẫn lông bông, phụ thuộc vào chị.

Sự bảo bọc quá mức khiến Lực ngột ngạt. Mâu thuẫn dồn nén lâu ngày bùng nổ, đẩy cả hai đến những lựa chọn đầy mất mát.

Phim có ưu điểm ở diễn xuất tròn vai, đặc biệt là Lê Khánh trong hình ảnh người chị mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương. Tuy nhiên, cách dẫn chuyện đôi lúc khiên cưỡng, thiếu mạch lạc. Một số chi tiết được xử lý còn cứng, làm giảm sức nặng ở cao trào.

Bù lại, Chị ngã em nâng ghi điểm ở cảm xúc chân thực, thông điệp rõ ràng. Bên cạnh đó, phần hình ảnh và nhịp dựng mang lại cảm giác chỉn chu.