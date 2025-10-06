Tựa game điều khiển bằng cách chưa từng có

Lần đầu tiên, tai nghe không dây của Apple trở thành tay cầm chơi game cho iPhone, tương tự như trên máy Nintendo Switch.

Tựa game đầu tiêu dùng AirPods làm tay cầm. Ảnh: Ali Tanis/AppStore.

Nhà phát triển Ali Tanis vừa giới thiệu RidePods - Race with Head, tựa game đầu tiên dành cho iPhone và iPad sử dụng tai nghe AirPods làm tay cầm chơi game.

RidePods là một tựa game với lối chơi rất đơn giản. Người chơi sẽ "vào vai" một chiếc mô tô, với nhiệm vụ né tránh các phương tiện đang đi ngược chiều và giành điểm cao.

Tuy nhiên, điểm độc đáo nằm ở cơ chế điều khiển: người chơi không vuốt màn hình hay nghiêng điện thoại mà điều khiển hướng xe bằng cách nghiêng đầu từ bên này sang bên kia khi đang đeo AirPods. Thậm chí, người chơi có thể tùy chỉnh để kiểm soát phanh và tăng tốc của mô tô chỉ bằng cách nghiêng đầu về phía trước và phía sau.

Đáng lưu ý, tựa game này chỉ hoạt động với các mẫu tai nghe không dây của Apple có hỗ trợ tính năng Âm thanh Không gian (Spatial Audio), bao gồm AirPods Pro, AirPods Max, và AirPods thế hệ thứ ba và thứ tư.

Người chơi điều khiển xe lượn lách qua dòng xe cộ bằng cách cử động đầu từ bên này sang bên kia. Ảnh: Ali Tanis/AppStore.

Cơ chế này hoạt động dựa trên gia tốc kế và con quay hồi chuyển tích hợp trong tai nghe để theo dõi chính xác các chuyển động của đầu.

Nhà phát triển Ali Tanis cho biết đã phải nghiên cứu tỉ mỉ tính năng Spatial Audio để tạo ra trò chơi. Tuy nhiên, Apple thực tế đã cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào dữ liệu chuyển động của tai nghe, mở đường cho việc tích hợp các tính năng như theo dõi thể chất vào ứng dụng.

Dù được đánh giá là một "bản demo công nghệ" hơn là một trò chơi hoàn chỉnh, RidePods lại sở hữu cơ chế điều khiển nhạy bén và tự nhiên một cách bất ngờ. Trong quá trình thử nghiệm với AirPods Pro thế hệ thứ hai và AirPods Max, việc lái xe bằng đầu cho cảm giác trực quan và phản hồi tốt hơn mong đợi.

Chiếc mô tô phản ứng linh hoạt ngay cả với những chuyển động nhỏ, thậm chí khi chỉ sử dụng một bên AirPod. Người dùng có thể tắt tính năng Tự động Phát hiện Đầu hoặc Tai để biến AirPod thành tay cầm theo đúng nghĩa, dù thao tác này đòi hỏi sự khéo léo cao hơn.

Người chơi cũng có thể chuyển đổi giữa góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba của chiếc mô tô. Đối với những ai muốn chia sẻ điểm số cao của mình với thế giới, ứng dụng còn tích hợp một chức năng ghi lại (record function) độc đáo, quay cả quá trình chơi và video selfie của người chơi vào cùng một clip.

RidePods - Race with Head hiện miễn phí và mặc dù chưa phải là một tựa game gây nghiện, nó đã cho thấy tiềm năng lớn của việc sử dụng điều khiển chuyển động bằng tai nghe trong ngành game di động.