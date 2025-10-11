Từ nay, vàng trang sức được miễn thuế xuất khẩu

Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, kể từ ngày 10/10, vàng trang sức, kỹ nghệ xuất khẩu sẽ được hưởng mức thuế suất 0% thay vì 1% như hiện nay.

Từ ngày 10/10, vàng trang sức, kỹ nghệ xuất khẩu sẽ được hưởng mức thuế suất 0% thay vì 1% như hiện nay. Ảnh: Reuters.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 260/2025, sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng quy định tại Nghị định 26/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và các loại thuế nhập khẩu khác.

Theo đó, Chính phủ cho phép giảm thuế xuất khẩu đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý từ 1% xuống còn 0%.

Với mặt hàng đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác, và đồ trang sức cùng các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý xuất khẩu, Chính phủ giữ nguyên mức thuế 0%.

Tương tự, mức thuế xuất khẩu 0% tiếp tục được áp dụng với đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý, Nghị định giữ nguyên thuế suất thuế xuất khẩu ở mức 0%.

Đối với đồ kỹ nghệ bằng kim loại quý khác, các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc, Chính phủ cũng giảm thuế suất thuế xuất khẩu từ 1% xuống còn 0%.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10.

Trước đó, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định, kiến nghị giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%. Theo lập luận của Bộ, việc giảm thuế này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Việc này còn góp phần chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

Mức thuế mới (0%) nằm trong khung thuế suất của các nhóm hàng vàng trang sức, mỹ nghệ (0-10%) và phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất.