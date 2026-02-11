Tự lái xe về quê đón Tết, đi đường đèo cần lưu ý gì?

Khác với việc di chuyển đường quốc lộ hay cao tốc, cầm lái xe đi đèo là trải nghiệm hoàn toàn khác vào dịp Tết. Vậy người lái cần chú ý gì để chuyến hành trình trở nên an toàn hơn?

Tết luôn là dịp các gia đình cố gắng lái xe, di chuyển đường bay hay chọn ngồi "xe khách" về quê đoàn tụ với gia đình. Với các gia đình khu vực vùng cao, cần đi qua nhiều đèo, núi, việc tự lái ôtô là lựa chọn tối ưu hơn do tiết kiệm chi phí.

Vậy trước hành trình điều khiển ôtô vượt đèo đón Tết, người lái nên chuẩn bị những gì cho một chuyến đi thoải mái và suôn sẻ?

Kiểm tra, bảo dưỡng xe trước chuyến đi

Để đảm bảo xe có thể vận hành ổn định xuyên suốt chuyến hành trình, đặc biệt khi đi qua những đường đèo, chủ xe nên chủ động kiểm tra ôtô trước chuyến đi. Một số hạng mục trên xe thực tế có thể kiểm tra tại nhà, không cần quá nhiều dụng cụ hỗ trợ.

Đầu tiên là kiểm tra các bình chứa dung dịch như nước rửa kính, nước làm mát... Nếu chất lỏng dưới mức thấp nhất, cần thêm để đảm bảo các hệ thống trên xe có thể vận hành tốt. Dầu động cơ cũng cần được kiểm tra, tránh tình trạng rò rỉ dầu.

Hệ thống đèn cũng cần để để ý kỹ, tránh việc hư hỏng. Khu vực chiếu sáng chính bao gồm đèn chiếu gần lẫn đèn chiếu xa. Đèn hậu cần kiểm tra khả năng chiếu sáng ở 2 bên cũng như đèn phanh.

Chủ xe cần chủ động kiểm tra xe tại nhà hoặc mang đến garage bảo dưỡng trước chuyến đi. Ảnh: Đan Thanh.

Với các mẫu xe có tuổi đời trên 3-4 năm, người dùng cũng nên để ý đến đường ống bên trong khoang động cơ, đảm bảo không xuất hiện vết nứt.

Đương nhiên, để an toàn hơn, chủ xe có thể mang ôtô đến các cơ sở bảo dưỡng, thực hiện kiểm tra, chăm sóc xe trọn gói vào dịp cuối năm. Đây cũng là giải pháp thường được nhiều người lựa chọn.

Tết Nguyên Đán là thời gian cao điểm của dịch vụ bảo dưỡng ôtô. Vì vậy để tránh mất nhiều thời gian, người dùng cần chủ động đặt lịch kiểm tra, bảo dưỡng từ sớm với garage.

Nạp nhiên liệu

Cung đường đèo thường không có nhiều trạm xăng, vì vậy để tránh việc cạn nhiên liệu giữa đường, người dùng nên tính toán điểm dừng nghỉ kết hợp đổ xăng phù hợp với hành trình di chuyển.

Với các chủ xe điện, trước chuyến đi, người lái nên chủ động kiểm tra bản đồ trạm sạc tương thích với xe. Chủ xe điện VinFast sẽ dễ dàng trong việc kiểm tra hệ thống trạm sạc nhờ vào bản đồ được hãng xe điện tích hợp sẵn trên ứng dụng. Hệ thống trạm sạc VinFast cũng có số lượng lớn, độ phủ dày đặc hơn, tránh tình trạng quá tải hay không đủ trụ sạc.

Chủ động tìm kiếm trước trạm xăng, sạc điện trên cung đường di chuyển. Ảnh: Quỳnh Danh, Phúc Hậu.

Tuy nhiên với các chủ xe điện khác, trước chuyến đi, người lái nên kiểm tra trước và chủ động điều chỉnh cung đường có trụ sạc tương thích. Các trạm sạc bên thứ 3 chỉ thanh toán được qua ứng dụng riêng biệt, vì vậy người lái cũng nên tải trước ứng dụng, đăng ký thành viên để quá trình thanh toán, sạc điện diễn ra nhanh chóng hơn.

Kiểm tra thời tiết, tính toán điểm dừng nghỉ

Người lái nên chia nhỏ lộ trình thành các chặng khoảng 2-3 giờ di chuyển. Việc dừng nghỉ không chỉ giúp động cơ và hệ thống phanh có thời gian "giảm nhiệt" sau những đoạn leo dốc liên tục, mà còn giúp người điều khiển tránh được trạng thái mệt mỏi, mất tập trung.

Đặc biệt với cung đường đèo núi, các điểm dừng có tầm nhìn đẹp cũng là cơ hội để gia đình nghỉ ngơi và tận hưởng không khí mùa Xuân.

Vượt đèo vào mùa Tết không chỉ đòi hỏi một chiếc xe tốt mà còn cần kỹ năng xử lý tình huống từ người cầm lái.

Chủ động canh thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi dài. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Thời tiết vùng cao vào dịp Tết thường xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng sớm hoặc chiều tối, làm giảm tầm nhìn. Người lái nên bật đèn sương mù, giữ khoảng cách an toàn gấp đôi so với bình thường và hạn chế vượt xe ở những khúc cua khuất tầm nhìn.

Nhìn chung, một chuyến đi suôn sẻ không chỉ đến từ một chiếc xe tốt mà còn từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người cầm lái. Việc dành thời gian kiểm tra xe và lên lộ trình chi tiết trước khi khởi hành vào mùa Tết này chính là tấm vé bảo hiểm quan trọng nhất, giúp hành trình "về quê" của mỗi gia đình trở nên trọn vẹn và an toàn hơn.