Tạm biệt SUV cỡ nhỏ của Mazda

Sau hơn một thập kỷ được ra mắt, Mazda đã chính thức thông báo khai tử mẫu SUV cỡ nhỏ ăn khách của mình.

Mẫu ôtô Mazda CX-3, lần đầu ra mắt vào năm 2015, đang tiến gần hơn đến hồi kết của vòng đời. Theo thông báo mới nhất trên website của Mazda tại Nhật Bản, việc sản xuất mẫu xe này cho thị trường nội địa sẽ kết thúc ngay trong tháng 2/2026, sớm hơn dự kiến ban đầu là tháng 3.

Mặc dù thông báo hiện chỉ đề cập đến các mẫu xe dành cho thị trường Nhật Bản, nhưng giới chuyên gia cho rằng kế hoạch khai tử toàn cầu sẽ không còn xa, khi mẫu xe này đã trở nên lạc hậu so với các "đàn em" như CX-30, CX-50 hay CX-60.

Hiện tại, các mẫu CX-3 bán tại Nhật Bản chủ yếu được cung ứng từ nhà máy của Mazda tại Thái Lan. Nhà máy này cùng với cơ sở tại Mexico cũng đang cung cấp xe cho nhiều thị trường quốc tế khác.

Theo Carscoops, việc dừng sản xuất tại Nhật Bản là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Mazda đang dọn đường để cơ cấu lại dải sản phẩm ôtô nhỏ gọn của mình. Không chỉ CX-3, mẫu hatchback Mazda2 cũng được cho là sẽ bị khai tử vào tháng 6 năm nay.

Một mẫu Mazda2 mới sẽ sớm xuất hiện, thay thế cho mẫu hatchback cỡ nhỏ hiện hành. Ảnh: Mazda.

Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết cho phân khúc xe nhỏ của thương hiệu Nhật Bản. Một mẫu Mazda2 hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ bản thiết kế Vision X-Compact Concept, dự kiến ra mắt vào năm 2027 với thiết kế và công nghệ hiện đại hơn.

Ngay sau đó, một mẫu SUV cỡ nhỏ dựa trên nền tảng này sẽ xuất hiện để kế nhiệm CX-3. Một số nguồn tin của tờ Carscoops đã chia sẻ rằng mẫu ôtô mới này có thể sẽ mang tên gọi Mazda CX-20, sở hữu cụm đèn pha sắc sảo tương tự mẫu CX-5 mới nhưng vẫn giữ được phom dáng nhỏ gọn, linh hoạt đặc trưng.

Việc thay thế CX-3 bằng một cái tên mới như CX-20 phản ánh đúng chiến lược đồng bộ hóa tên gọi dải sản phẩm SUV của Mazda trong những năm gần đây. Mặc dù CX-3 đã từng là mẫu ôtô cực kỳ quan trọng, nhưng sự xuất hiện của CX-30 hiện đại hơn đã khiến vị thế của nó dần mờ nhạt.

Việc làm mới hoàn toàn dải sản phẩm xe nhỏ sẽ giúp Mazda tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đang chuyển mình mạnh mẽ sang công nghệ lai và điện hóa.