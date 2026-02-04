Tự lái ôtô, đi máy bay về quê đón Tết - giải pháp nào hợp lý hơn?

Dưới đây là chi tiết so sánh chi phí di chuyển cung đường Nam - Bắc bằng 2 hình thức gồm đường bay và tự lái ôtô đón Tết.

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán đến, nhu cầu di chuyển đường dài càng cao hơn. Trước đây với người dân tại khu vực TP.HCM, di chuyển về các tỉnh phía Bắc bằng máy bay dường như là giải pháp tối ưu nhất trong mùa "đoàn viên". Tuy nhiên hiện tại, nhiều người dần chọn cách tự lái ôtô về quê. Vậy giữa 2 tùy chọn di chuyển này, đâu sẽ là giải pháp tiết kiệm hơn.

Dưới đây là thống kê và so sánh chi phí của lộ trình từ TP.HCM đi Hà Nội trong dịp Tết bằng cả 2 hình thức từ Tri Thức - Znews. Ví dụ được áp dụng với gia đình 3 thành viên gồm cặp vợ chồng và một trẻ em.

Di chuyển đường bay

Theo ghi nhận của phóng viên, vào dịp Tết Nguyên Đán, giá cặp vé máy bay khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội cho một người dao động khoảng 7-8 triệu đồng. Như vậy chỉ riêng chi phí vé máy bay, một gia đình 3 người sẽ tốn khoảng 21-24 triệu đồng.

Con số này chưa bao gồm chi phí di chuyển từ nhà đến sân bay, dao động khoảng 200.000 đồng/chuyến tại TP.HCM và lên đến hơn 250.000 đồng/chuyến khi di chuyển về nội ô thủ đô từ sân bay Nội Bài.

Di chuyển về quê ăn Tết bằng đường bay là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về ưu điểm, việc lựa chọn về quê bằng đường bay sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Đương nhiên gia đình có sẵn xe cá nhân tại tỉnh vẫn có thể đảm bảo được việc chủ động trong quá trình di chuyển ở trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, đối với các gia đình không có xe cá nhân tại Hà Nội, việc di chuyển nội đô sẽ là trở ngại lớn. Đặc biệt vào mùa Tết, việc đặt taxi sẽ càng trở nên khó khăn hơn do nhu cầu di chuyển tăng cao và nguồn cung xe dịch vụ giảm mạnh.

Tự lái xe

Di chuyển cung đường Nam - Bắc trong dịp Tết Nguyên Đán gần đây cũng được nhiều người lựa chọn như một giải pháp tiết kiệm hơn. Về mặt chi phí, với các gia đình có sẵn xe cá nhân, việc tự lái xe đón Tết sẽ giúp tiết kiệm khoảng 10-20 triệu đồng chi phí thuê xe.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần quan tâm đến các khoản tiền nạp nhiên liệu, phí cầu đường và chi phí ăn ở, nghỉ ngơi dọc đường.

Với hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội, tùy vào mẫu xe, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể dao động khoảng 9-10 lít/100 km. Như vậy, xe cần khoảng 150 lít xăng/dầu để di chuyển. Dựa theo giá xăng RON 95 hiện tại (dao động 18.800 đồng/lít), người dùng cần chi khoảng 2,8 triệu đồng cho việc nạp nhiên liệu.

Người lái cần chuẩn bị thêm tiền vé qua các cửa cao tốc khi di chuyển cung Nam - Bắc. Ảnh: S.T.

Ngoài ra, người lái cần chuẩn bị khoản tiền trong tài khoản giao thông điện tử (VETC/ePass) để di chuyển qua các tuyến cao tốc. Hành trình từ TP.HCM - Hà Nội cần đi qua khoảng 6-8 đoạn cao tốc thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đối với xe gia đình 5-7 chỗ, mức phí qua cao tốc thường dao động 100.000-250.000 đồng/đoạn.

Ví dụ, vé qua cao tốc đoạn Ninh Bình - Cầu Giẽ - Pháp Vân nay khoảng 105.000 đồng/lượt. Tuy nhiên với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo, vé cao tốc có thể lên đến 250.000 đồng/lượt. Vì vậy, tổng chi phí dự kiến cho toàn tuyến có thể dao động khoảng 1,2-1,5 triệu đồng.

Nếu chọn di chuyển qua các hầm khu vực miền Trung như Đèo Cả, Cù Mông hay Hải Vân thay vì đi đèo, người dùng cũng cần tính thêm vé qua hầm, dao động 90.000-110.000 đồng/lượt.

Tổng thời gian di chuyển từ TP.HCM đến khu vực miền Bắc dao động khoảng 25-30 giờ tùy vào điều kiện đường phố. Để đảm bảo an toàn, người lái cần chủ động các điểm dừng nghỉ, tính toán thời gian điều khiển phù hợp với thể trạng.

Thông thường, chuyến đi Nam - Bắc cần có 1-2 đêm dừng nghỉ. Như vậy, người di chuyển tự lái cần tính toán thêm chi phí nghỉ ngơi, dao động 1-2 triệu đồng/đêm tùy nhu cầu. Như vậy, tổng chi phí cho việc di chuyển có thể dao động khoảng 10 triệu đồng cho cả gia đình, đã bao gồm chi phí ăn, ở.

Người lái cần chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch di chuyển, đảm bảo sức khỏe khi di chuyển đường dài. Ảnh: S.T.

Khi di chuyển bằng xe cá nhân, người dùng có thể chủ động trong việc đi lại theo lịch cá nhân, tiết kiệm hẳn chi phí so với việc đi bằng "đường bay". Tuy nhiên, việc di chuyển bằng ôtô tốn gần gấp 8 thời gian, cũng mệt mỏi hơn cho người lái, đặc biệt với các gia đình chỉ có một người chịu trách nhiệm điều khiển xe.

Với gia đình có con nhỏ, việc lái xe đón Tết cần được chuẩn bị cẩn thận, bao gồm cả việc lắp đặt ghế trẻ em, thực phẩm cho trẻ.

Nhìn chung, lựa chọn tự lái ôtô về quê ăn Tết là giải pháp tối ưu cho những gia đình muốn tiết kiệm chi phí và yêu thích sự tự do, chủ động trong suốt kỳ nghỉ. Tuy nhiên, sự đánh đổi về thời gian và sức khỏe là điều cần được tính toán kỹ lưỡng.