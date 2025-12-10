Từ 2026, tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ hết được 'chạy 2 chân'

Luật mới liên quan bảo hiểm đặt ra quy định cá nhân đang làm đại lý cho một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác.

Chiều 10/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật mới là quy định: Cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác.

Tương tự, cá nhân đang làm đại lý cho một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cũng không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác.

Quy định này cũng đồng thời áp dụng với cả cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, cũng như tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Trong khi đó, Luật mới đã cho phép doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 1 năm trở xuống.

Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe được kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn dưới 1 năm.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết về phạm vị hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, quy định sửa đổi cho phép doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn dưới 1 năm.

Theo phân tích của cơ quan soạn thảo, bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ của bảo hiểm nhân thọ, chỉ bảo hiểm cho trường hợp chết, đơn giản và phổ biến tại Việt Nam hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm này với thời hạn từ 1 năm trở xuống là phù hợp với đặc điểm triển khai các sản phẩm bảo hiểm ngắn hạn của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Cơ quan soạn thảo đánh giá đây là quy định rất tiên tiến, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe. Theo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, các nước cũng cho phép doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được bán sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn ngắn (như Nhật Bån, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc...).

Do thị trường bảo hiểm hiện có 20 nghiệp vụ bảo hiểm thuộc 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe nên việc chỉ quy định khái niệm của 1 nghiệp vụ tại Luật sẽ chưa đảm bảo được tính toàn diện.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội về giải thích từ ngữ, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng các hướng dẫn về nghiệp vụ bảo hiểm (bao gồm cả bảo hiểm tử kỳ) tại Nghị định để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện được thuận lợi, hiệu quả.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ 1/1/2026, trừ một số nội dung có hiệu lực từ 1/7/2026.