Hết thời livestream bán hàng kiểu 'bát nháo'

Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung một loạt quy định tăng trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết.

Luật Thương mại điện tử vừa thông qua đã bổ sung một loạt quy định về trách nhiệm của các chủ thể tham gia livestream bán hàng. Ảnh: @norinpham.

Sáng 10/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thương mại điện tử (TMĐT) với nhiều nội dung quan trọng về hoạt động quản lý, vận hành nền tảng TMĐT, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết…

Siết trách nhiệm các chủ thể tham gia livestream bán hàng

Cụ thể, Luật mới đã quy định rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng TMĐT trong hoạt động livestream bán hàng gồm: công khai quy chế hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng, bao gồm cả biện pháp kiểm soát và ngăn chặn; có cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người xem; có công cụ cho phép người livestream bán hàng hiển thị nội dung cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người mua theo quy định của pháp luật.

Chủ quản nền tảng TMĐT có hoạt động livestream bán hàng cũng phải xác thực danh tính người livestream trước khi cho phép livestream bán hàng. Trường hợp người livestream là người nước ngoài thì xác thực danh tính thông qua các giấy tờ hợp pháp; yêu cầu người bán cung cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật quy định, phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi cho livestream bán hàng; phải dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp (vi phạm pháp luật; ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục; hàng hóa bị cấm lưu thông…)

Quốc hội bấm nút thông qua Luật Thương mại điện tử. Ảnh: Quochoi.vn.

Luật TMĐT mới cũng yêu cầu chủ nền tảng livestream lưu trữ và bảo đảm khả năng truy cập thông tin, dữ liệu về hình ảnh, âm thanh của phiên live trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ thời điểm bắt đầu truyền phát.

Với người bán trong hoạt động livestream, Luật mới yêu cầu trước khi thực hiện livestream, người bán phải cung cấp đầy đủ cho người livestream giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề có điều kiện; giấy tờ, tài liệu chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với hàng hóa, dịch vụ phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo, người bán phải cung cấp văn bản xác nhận cho chủ quản nền tảng và người livestream trước phiên live. Nội dung phiên live phải phù hợp với nội dung quảng cáo được xác nhận.

Người bán cũng phải dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.

Riêng với người livestream bán hàng, Luật TMĐT mới yêu cầu các cá nhân này phải cung cấp thông tin cho chủ nền tảng TMĐT để xác thực danh tính; phải từ chối hợp tác khi người bán không cung cấp đầy đủ thông tin quy định; không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, chính sách khuyến mại, bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Người livestream bán hàng phải thực hiện nội dung quảng cáo đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục; dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của người bán/yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tăng trách nhiệm cá nhân, tổ chức tham gia tiếp thị liên kết

Đối với hoạt động tiếp thị liên kết trong TMĐT, Luật mới cũng quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ này.

Trong đó, trước khi thiết lập đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải xác thực điện tử danh tính; trường hợp người tiếp thị liên kết là người nước ngoài thì xác thực danh tính thông qua các giấy tờ hợp pháp.

Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ này phải từ chối cung cấp dịch vụ cho hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật được công khai trên Hệ thống quản lý hoạt động TMĐT, kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hàng hóa, dịch vụ đăng tải trên nền tảng thương mại điện tử đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật trên Hệ thống quản lý hoạt động TMĐT.

Luật Thương mại điện tử bổ sung một loạt quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia tiếp thị liên kết. Ảnh: Xuân Sang.

Đối với đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự đã được thiết lập, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết cũng phải thực hiện các trách nhiệm như: ngăn chặn, gỡ bỏ liên kết hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin về hoạt động tiếp thị liên kết trong TMĐT theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Với người tiếp thị liên kết, trước khi thực hiện dịch vụ này phải cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phục vụ việc xác thực và định danh điện tử.

Từ chối thực hiện tiếp thị liên kết trên các nền tảng số đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc trên nền tảng số kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Từ chối thực hiện tiếp thị liên kết gắn với nội dung có sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Người trực tiếp tham gia tiếp thị liên kết cũng phải gỡ bỏ liên kết cho hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà Nước có thẩm quyền; đồng thời cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về TMĐT.