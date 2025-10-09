Từ 1/11, chuyển tiền 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...

Từ ngày 1/11, chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo về NHNN. Ảnh: Nam Khánh.

Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó, các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ cũng thuộc diện phải báo cáo.

Trách nhiệm báo cáo thuộc về các tổ chức tài chính như ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán.

Đây là những nội dung đáng chú ý được Ngân hàng Nhà nước quy định tại Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

Thông tư quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu cần có thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thụ hưởng gồm tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính hoặc mã ngân hàng/mã SWIFT; quốc gia nhận và chuyển tiền.

Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch phải có họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc số định danh, địa chỉ thường trú hoặc nơi ở hiện tại và quốc tịch theo giấy tờ giao dịch.

Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử gồm tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh, cũng như quốc gia nơi đặt trụ sở.

Ngoài ra, báo cáo phải nêu rõ số tài khoản (nếu có), số tiền, loại tiền, số tiền quy đổi ra VND (nếu là ngoại tệ), lý do và mục đích giao dịch, ngày thực hiện cùng mã hoặc số tham chiếu duy nhất của giao dịch. Trường hợp cần thiết, cơ quan phòng, chống rửa tiền có thể yêu cầu bổ sung thêm các thông tin khác phục vụ công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Thông tư 27 cũng quy định mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

Theo đó, mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý là 400 triệu đồng; mức giá trị các công cụ chuyển nhượng cũng là 400 triệu đồng.

Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của NHNN về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Thông tư số 27/2025/TT được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 09/2023/TT; sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai, đảm bảo thực hiện nghiêm túc cam kết tại Hành động số 5 Phụ lục Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ của Thủ tướng.