Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chốt bơm 185.000 tỷ cho vay nông, lâm, thủy sản lãi suất thấp

  • Thứ năm, 25/9/2025 10:44 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mở rộng gói tín dụng hỗ trợ nông, lâm, thủy sản thêm 85.000 tỷ đồng, nâng tổng quy mô chương trình lên 185.000 tỷ đồng.

NHNN mở rộng quy mô gói ưu đãi tín dụng hỗ trợ nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Nhằm đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, trên cơ sở văn bản đăng ký tham gia của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai chương trình tín dụng dành cho lĩnh vực này đến khi tổng doanh số cho vay đạt 185.000 tỷ đồng, theo mức đăng ký của các ngân hàng thương mại.

Chương trình này được thực hiện theo Công văn số 5631/NHNN và Công văn số 2756/NHNN, với nội dung mở rộng phạm vi và đối tượng vay vốn.

Theo đó, khách hàng có dự án hoặc phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đều thuộc diện được vay vốn. Lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Danh sách tham gia chương trình gồm 4 ngân hàng quốc doanh lớn là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank cùng các ngân hàng thương mại tư nhân khác như LPBank, Sacombank, MB, ACB, NamABank, OCB, Eximbank, BVBank, SHB, VietBank, HDBank, TPBank, KienlongBank và Bắc Á Bank.

Các ngân hàng này có trách nhiệm theo dõi, thống kê kết quả và triển khai đúng cam kết về đối tượng cũng như lãi suất ưu đãi của chương trình này. Ngoài ra, NHNN khuyến khích thêm các ngân hàng thương mại khác (ngoài nhóm đã đăng ký nêu trên) tham gia chương trình.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Với quyết định mở rộng mới, quy mô chương trình được nâng thêm 85.000 tỷ đồng.

Trước đó, NHNN cho biết chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trong bối cảnh ngành nông nghiệp chịu sức ép từ thị trường xuất khẩu, giá nguyên vật liệu tăng cao và thiên tai.

Với quy mô vốn lớn và phạm vi hỗ trợ rộng, chương trình được kỳ vọng giúp giảm chi phí vay vốn, tạo điều kiện tái cơ cấu sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao giá trị nông, lâm, thủy sản Việt Nam trong giai đoạn kinh tế còn nhiều thách thức.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Học sinh, sinh viên học giỏi được vay tiền lãi suất thấp

Đây là cơ chế vay tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM).

16:32 5/9/2025

VietinBank dành 4.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư trạm sạc

Từ nay đến hết tháng 5/2026, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi đến 4.000 tỷ đồng hỗ trợ chủ đầu tư trạm sạc V-Green, bao gồm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

08:00 23/7/2025

Loạt cơ chế đặc biệt, đặc thù dành riêng cho kinh tế tư nhân

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển kinh tế tư nhân đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng... cho doanh nghiệp tư nhân.

06:15 13/5/2025

Hồng Nhung

tín dụng ưu đãi Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng Nhà nước gói tín dụng ưu đãi tín dụng Agribank BIDV VietinBank Vietcombank nông sản lâm sản thủy hải sản

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý