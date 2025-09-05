Học sinh, sinh viên học giỏi được vay tiền lãi suất thấp

Đây là cơ chế vay tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM).

Chính phủ áp dụng mức lãi suất vay ưu đãi 4,8%/năm cho học sinh, sinh viên học giỏi trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM). Ảnh: Phương Lâm.

Thủ tướng mới đây đã ban hành Quyết định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM).

Chính sách sẽ được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội với các quy định về cơ chế tín dụng ưu đãi, vượt trội hỗ trợ nhóm học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM) yên tâm học tập, cống hiến, đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đối tượng vay vốn mở rộng gồm học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành, lĩnh vực đào tạo về khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, toán và thống kê, công nghệ tài chính.

Về điều kiện vay vốn, các học sinh, sinh viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật và đáp ứng điều kiện tại thời điểm Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định phê duyệt cho vay vốn.

Cụ thể, đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất cần có thành tích 3 năm học trung học phổ thông đạt kết quả học tập từ mức khá trở lên theo quy định của pháp luật; hoặc đạt điểm trung bình năm lớp 12 của các môn toán, vật lí, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên.

Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi cần có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên tại năm trước liền kề với năm đề nghị vay vốn.

Với học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh cần được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật.

Mức vốn cho vay tối đa đối với người học để hỗ trợ trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian còn lại của khóa học, bao gồm toàn bộ tiền học phí phải đóng (sau khi trừ các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) theo xác nhận của nhà trường; tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác, tối đa là 5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, trường hợp tiền học phí phải đóng của người học là 10 triệu đồng/tháng thì sẽ được vay vốn 15 triệu đồng/tháng (10 triệu tiền học phí + 5 triệu tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác).

Lãi suất cho vay áp dụng ở mức 4,8%/năm. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn giải ngân vốn vay, thời gian kể từ ngày người học kết thúc khóa học đến khi bắt đầu trả khoản nợ vay đầu tiên và thời hạn trả nợ.

Trong đó, thời hạn giải ngân vốn vay từ ngày khách hàng vay vốn nhận khoản vay đầu tiên cho đến ngày người học kết thúc khóa học; kể từ ngày người học kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, khách hàng vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên; thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay.

Như vậy, trường hợp một người học ngành STEM vay vốn để theo học một khóa học kéo dài 5 năm thì thời hạn cho vay có thể lên tới 11 năm.

Bên cạnh đó, chính sách cũng quy định cụ thể cơ chế để Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn trong trường hợp gặp khó khăn, tạo điều kiện để người học yên tâm trong quá trình học tập và khởi nghiệp.