TT Trump tuyên bố 'cho nổ tung' các giếng dầu của Iran

Ngày 30/3, Tổng thống Trump lại đưa ra đe dọa mới rằng sẽ “cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn” các nhà máy điện và giếng dầu của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz.

Ông Trump nói sắp có thỏa thuận nhưng vẫn để ngỏ khả năng Mỹ chiếm đảo Kharg

Israel không kích Tehran, Rey; Iran và Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa đáp trả

Giá dầu vượt 116 USD /thùng, Australia giảm mạnh thuế nhiên liệu

/thùng, Australia giảm mạnh thuế nhiên liệu Tên lửa đánh trúng căn cứ Mỹ ở Baghdad; vùng Vịnh liên tiếp bị UAV, tên lửa tấn công.

Tên lửa Iran đánh trúng khu công nghiệp hóa chất Israel, gây cháy lớn và cảnh báo rò rỉ độc hại.

Israel không kích Tehran, thả hơn 120 vũ khí vào các cơ sở nghiên cứu và sản xuất quân sự Iran.

Nhà máy lọc dầu của Israel bốc cháy dữ dội Ngày 30/3, khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp nhà máy lọc dầu Bazan nằm ở thành phố Haifa (Israel). Theo điều tra ban đầu, mảnh vỡ sau vụ đánh chặn tên lửa thành công rơi xuống bồn chứa nhiên liệu, gây ra vụ cháy. Mái của một tòa nhà trong khu phức hợp cũng bốc cháy vì mảnh vỡ. Vụ cháy đã được lực lượng cứu hộ kiểm soát thành công và không gây ra thương vong.

Ngoại trưởng Mỹ: Chính quyền Iran “có rạn nứt”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ chối tiết lộ cụ thể những nhân vật đại diện cho phía Iran mà Mỹ đang tiến hành đàm phán. “Tôi sẽ không thể tiết lộ ai là những người đang tham gia đàm phán, vì điều đó có thể khiến họ gặp rắc rối với một số nhóm khác tại Iran”, ông Rubio nói với ABC News trong ngày 30/3.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 30/3. Ảnh: ABC News.

Ông Rubio cho biết thêm: “Có một số rạn nứt nội bộ đang diễn ra tại Iran”. Dù vậy, ông không cung cấp thêm chi tiết về những “rạn nứt” đang xảy ra. Ông chỉ cho biết rằng những người đang đàm phán với Mỹ “đã nói ra một số sự thật một cách riêng tư” cho Mỹ biết.

Ông Rubio cho biết Mỹ sẽ xem liệu những người này có trở thành những nhân vật thực sự có sức mạnh quyền lực tại Iran hay không. Theo ông, điều này sẽ cần thời gian và sự kiểm chứng. Ông Rubio cho biết nếu Iran có ban lãnh đạo mới “mang tầm nhìn tích cực hơn”, đây sẽ là điều rất đáng mừng, nhưng Mỹ cũng đã chuẩn bị cho “khả năng có xác suất cao” rằng điều này không xảy ra.

Ông Trump nói đàm phán với “chính quyền mới” tiến triển mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên nền tảng Truth Social rằng Washington đang đàm phán với một “CHÍNH QUYỀN MỚI, HỢP LÝ HƠN”, đồng thời khẳng định các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran đã đạt “tiến triển lớn”.

Bài đăng của ông Trump sáng 30/3 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Ông cho rằng một thỏa thuận “có thể” sẽ sớm đạt được. Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ “chính quyền mới” này là ai. Giới chuyên gia nhận định bộ máy lãnh đạo hiện tại của Iran vẫn đang nắm quyền, dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng ngày 28/2 và được thay thế bởi con trai, Mojtaba Khamenei.

Dù nói về tiến triển ngoại giao, ông Trump vẫn lặp lại cảnh báo rằng nếu “vì bất kỳ lý do nào” mà không đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn, Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran.

TT Trump tuyên bố xóa sổ các giếng dầu Iran nếu eo biển Hormuz không mở

Sáng 30/3 (giờ địa phương), viết trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump nói nếu Iran không đạt thỏa thuận với Mỹ cũng như mở lại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ kết thúc sự can dự quân sự tại khu vực bằng cách “cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn” các nhà máy điện và giếng dầu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters



“Mỹ đang có các cuộc thảo luận nghiêm túc với một chế độ mới, theo cách hợp lý hơn để chấm dứt các hoạt động quân sự của chúng tôi tại Iran.

Nhưng vì bất kỳ lý do gì mà thỏa thuận không sớm đạt được, và nếu Eo biển Hormuz không ngay lập tức mở trở lại, chúng tôi sẽ kết thúc kỳ lưu trú tuyệt vời của mình tại Iran bằng cách cho nổ tung, làm xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy phát điện, giếng dầu và đảo Kharg (có thể cả các nhà máy khử mặn).

Đây là những thứ mà chúng tôi vẫn cố để chưa đụng tới”, ông Trump viết.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các tuyên bố trước đó của ông Trump về việc hai bên đang đàm phán.

Anh sẽ không điều quân tới Iran

Theo Al Jazeera, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định trong ngày 30/3 rằng Anh sẽ không triển khai binh sĩ tới Iran, qua đó tạo khoảng cách ngày càng rõ rệt với Mỹ trong cuộc xung đột do Mỹ khởi xướng tại Iran.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

“Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bị cuốn vào đó”, Ông Starmer nói.

Dù vậy, ông Starmer cho biết Anh vẫn tiếp tục thực hiện các hành động “mang tính phòng vệ” nhằm bảo vệ “sinh mạng người Anh, lợi ích của Anh và của các đồng minh”.

Ông Starmer nói thêm rằng Anh sẽ tham gia nỗ lực mở lại eo biển Hormuz nhưng “sẽ không bị để bị kéo vào cuộc chiến này”.

Hiện tại, Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu tại Iran, có liên quan đến các mối đe dọa trên eo biển Hormuz. Anh cũng đã triển khai các máy bay chiến đấu để tham gia đánh chặn các vật thể bay từ phía Iran.

Tàu Trung Quốc từng phải quay đầu đã đi qua eo biển Hormuz thành công

Hai tàu container lớn của Trung Quốc vừa đi qua eo biển Hormuz thành công trong ngày 30/3. Cả hai tàu đều thuộc sở hữu của công ty vận tải biển COSCO Shipping (Trung Quốc).

Tàu chở hàng của hãng vận tải biển COSCO Shipping. Ảnh: COSCO.

Trước đó, hai tàu này đã cố gắng vượt qua eo biển Hormuz trong ngày 27/3, nhưng buộc phải quay đầu trở lại Vịnh Ba Tư, dù Iran đã đảm bảo các tàu Trung Quốc có thể đi qua eo biển an toàn.

Hai tàu vốn bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh kể từ khi cuộc chiến Iran nổ ra trong ngày 28/2. Theo dữ liệu theo dõi của MarineTraffic, cả hai tàu đều thuộc sở hữu của Trung Quốc và có thủy thủ đoàn là người Trung Quốc.

Tổng thống Ai Cập: Ông Trump là người duy nhất có thể chấm dứt chiến sự Iran

Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị năng lượng quốc tế tổ chức ở Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi khẳng định Tổng thống Trump là người duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu, ông Abdel Fattah el-Sisi đã gửi thông điệp tới ông Trump: “Tôi muốn gửi lời tới Tổng thống Mỹ không chỉ với tư cách cá nhân, mà còn đại diện cho nhân loại và những người yêu chuộng hòa bình. Mong ngài Tổng thống sẽ sớm chấm dứt cuộc chiến này. Chỉ có ông có khả năng làm được điều đó”.

Ai Cập, cùng với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, hiện tích cực thực hiện các nỗ lực trung gian nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại iran. Ngoại trưởng của 4 quốc gia vừa gặp nhau tại Islamabad trong ngày 29/3, nhưng chưa có kết quả nào từ cuộc họp được công bố.

Iran cáo buộc Israel tấn công nhà máy khử mặn tại Kuwait

Quân đội Iran vừa lên tiếng cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhà máy khử mặn nước biển tại Kuwait. Tuyên bố được hãng Tasnim đăng tải.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani Baghaei cũng lên án sự “thờ ơ” của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trước các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị hư hại trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Ảnh: Reuters.

Trong phát biểu được hãng tin Tasnim đăng tải, ông Baghaei nói rằng các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện là “tội ác”.

Ông Baghaei cho rằng Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, “đã có cách tiếp cận rất sai lầm khi không lên án trực diện bên thực hiện các đòn tấn công”. Ông Baghaei cho rằng ông Grossi thiếu “sự kiên định” và “tính khách quan” trong cách xử lý các sự việc này.

Mỹ - Israel không kích trúng trại trẻ mồ côi ở Tehran

Hãng tin Fars News của Iran đưa tin ít nhất hai người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào trại trẻ mồ côi ở phía tây thủ đô Tehran. 5 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Các tổ chức nhân quyền hiện lên án việc nhiều dân thường và trẻ em Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 230 trẻ em thiệt mạng và khoảng 1.800 trẻ khác bị thương.

Hoạt động cứu hộ tại trường tiểu học bị trúng không kích ở Minab, Iran, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/3, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi Nhà Trắng công bố kết quả cuộc điều tra vụ không kích trúng một trường tiểu học ở Minab, miền nam Iran.

Truyền thông Iran cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 28/2 khiến 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất kể từ khi chiến sự nổ ra tại Iran.

Iran phủ nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ, bác bỏ các yêu cầu “phi lý”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran “cho đến nay chưa có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ”.

“Những gì đang được nhắc đến thực tế chỉ là các thông điệp chúng tôi nhận được thông qua các bên trung gian, cho biết Mỹ muốn đàm phán”, ông Baghaei nói với hãng tin Tasnim.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Xinhua.

“Tôi tự hỏi có bao nhiêu người Mỹ coi những tuyên bố ngoại giao của Mỹ là nghiêm túc. Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng, không hề giống phía bên kia, họ liên tục thay đổi. Iran nêu rõ lập trường của mình ngay từ đầu, chúng tôi biết rõ khuôn khổ mà chúng tôi có thể chấp nhận. Những nội dung được chuyển tới chúng tôi là những yêu cầu quá phi lý”, ông Baghaei khẳng định.

Ông Baghaei chia sẻ thêm: “Các cuộc họp mà Pakistan vừa tổ chức là do họ tự thiết lập và chúng tôi không tham gia. Việc các quốc gia trong khu vực quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh là điều tốt, nhưng họ nên cẩn trọng khi nhìn nhận vấn đề bên nào đã khởi đầu cuộc chiến”.

Tây Ban Nha đóng cửa không phận đối với máy bay liên quan chiến tranh Iran

Theo Sky News, Tây Ban Nha quyết định đóng cửa không phận đối với các máy bay liên quan đến cuộc chiến Iran. Động thái này sẽ không cho phép các máy bay liên quan đến chiến sự Iran bay qua không phận Tây Ban Nha, chẳng hạn như các chuyến bay quân sự của Mỹ cất cánh từ Anh hoặc Pháp.

Quyết định của Tây Ban Nha sẽ buộc máy bay quân sự Mỹ phải thay đổi lộ trình khi di chuyển tới Trung Đông. “Quyết định này là một phần trong lập trường đã được chính phủ Tây Ban Nha đưa ra, đó là không tham gia cuộc chiến đơn phương và trái với luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Ser.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vốn chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng các cuộc tấn công này là “liều lĩnh và phi pháp”. Đáp lại, ông Trump đe dọa cắt giảm thương mại với Tây Ban Nha vì nước này từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự.

Cháy tại nhà máy lọc dầu của Israel

Truyền thông Israel đưa tin vừa xảy ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Bazan ở thành phố Haifa, miền Bắc Israel, sau khi nhà máy này bị tấn công bằng tên lửa.

Cơ sở này trước đó đã bị nhắm mục tiêu trong ngày 19/3 trong các cuộc tấn công của Iran, nhằm trả đũa việc Israel không kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.

Khói và lửa bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran nhằm vào nhà máy lọc dầu Bazan ở Haifa, miền Bắc Israel. Ảnh: Reuters.

Iran xác nhận Tư lệnh Hải quân IRGC thiệt mạng

Trong thông cáo do hãng tin IRNA đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tư lệnh Hải quân IRGC Alireza Tangsiri đã thiệt mạng do “vết thương quá nặng”.

Trước đó, tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố vị chỉ huy này cùng nhiều quan chức khác đã chết trong một “chiến dịch chính xác và sát thương cao” do quân đội Israel thực hiện.

Nhà máy điện, nước Kuwait bị tấn công, Vùng Vịnh báo động

Kuwait vừa ghi nhận một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại khu vực vùng Vịnh trong 24 giờ qua, được xem là diễn biến đáng báo động trong toàn bộ cuộc xung đột.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công, gây mất điện diện rộng tại thủ đô Tehran và thành phố Karaj lân cận. Iran nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, và điều đó đã thể hiện qua vụ việc tại Kuwait.

Khói bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ tại Bayan, Kuwait, trong ngày 30/3. Cùng ngày, nhà máy điện và nước của Kuwait cũng bị nhắm đến. Ảnh: Reuters.

Các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đang đặc biệt lo ngại khi các cơ sở hạ tầng trọng yếu như nhà máy điện tích hợp và nhà máy khử mặn nước biển - như cơ sở bị tấn công tại Kuwait - trở thành mục tiêu.

Khu vực này sản xuất khoảng 40% lượng nước khử mặn toàn cầu, nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho các thành phố. Vì vậy, một cuộc tấn công như vậy làm dấy lên nỗi lo rất lớn đối với người dân trong khu vực.

Mỹ tính đột kích hạt nhân Iran, thu giữ uranium

Theo The Wall Street Journal, Nhà Trắng đang cân nhắc một chiến dịch đột kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran để thu giữ khoảng 450 kg uranium đã làm giàu.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, ông Trump được cho là “vẫn để ngỏ” phương án này, bất chấp những rủi ro đáng kể đối với binh sĩ Mỹ.

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump.

Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố quân đội nước này đã “xóa sổ nhiều mục tiêu quan trọng” tại Iran, gọi đây là “một ngày lớn” trong chiến dịch quân sự.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông ca ngợi quân đội Mỹ là “lực lượng tinh nhuệ và sát thương nhất thế giới”.

Trước đó, trên chuyên cơ Không lực Một, ông cho biết Washington vẫn đang đàm phán với Tehran “cả trực tiếp lẫn gián tiếp” và tiến trình đang diễn ra “rất thuận lợi”, đồng thời bày tỏ “khá chắc chắn” về khả năng đạt được thỏa thuận, dù không loại trừ kịch bản thất bại.

Iran dọa đánh vào nhà riêng quan chức Mỹ, Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào nơi ở của quan chức Mỹ và Israel, theo Sky News.

Phát ngôn viên IRGC, Trung tá Ebrahim Zolfaghari, cho biết các quan chức Mỹ tại khu vực, cùng với quan chức Israel, từ nay sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp” như một hành động đáp trả các “hành vi thù địch” của Washington và Tel Aviv.

Ông nhấn mạnh, trước những gì Iran mô tả là “các hành động ác ý và mang tính khủng bố” của Mỹ và Israel. bao gồm việc tấn công vào khu dân cư tại nhiều thành phố của Iran, lực lượng vũ trang nước này sẽ nhắm vào nơi ở của các chỉ huy và quan chức chính trị Mỹ cũng như Israel tại khu vực và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và Israel bị cáo buộc đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào khu dân cư tại nhiều đô thị của Iran.

Trước đó, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng tại khu phức hợp ở Tehran ngay trong ngày đầu xung đột, trong một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Iran tung ảnh “Mắt thần” Mỹ bị thiêu rụi hoàn toàn

Truyền thông Iran công bố loạt ảnh vệ tinh được cho là ghi lại một máy bay cảnh báo sớm AWACS E-3 Sentry của Mỹ bị phá hủy nặng tại căn cứ ở Saudi Arabia sau cuộc tấn công do Tehran thực hiện.

Theo những hình ảnh được đăng tải cuối tuần, chiếc E-3 Sentry xuất hiện trên đường lăn tại căn cứ không quân Prince Sultan trước và sau thời điểm bị tấn công, với dấu hiệu hư hại nghiêm trọng, không thể phục hồi.

Máy bay “Mắt thần” của Mỹ bị phá hủy sau đòn không kích của Iran. Ảnh: Facebook

Những dữ liệu này được cho là trùng khớp với các hình ảnh chụp từ mặt đất lan truyền trước đó trên mạng xã hội, cho thấy phần đuôi mang vòm radar đặc trưng bị phá hủy, thân máy bay cháy đen, xung quanh là nhiều mảnh vỡ và dấu vết bọt chữa cháy.

Đặc nhiệm Mỹ áp sát Trung Đông

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được điều tới Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Theo hai quan chức quân sự Mỹ, vài trăm lính đặc nhiệm, bao gồm lực lượng Rangers của Lục quân và SEAL của Hải quân, đã có mặt tại khu vực, gia nhập cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù.

Các đơn vị này hiện chưa được giao nhiệm vụ cụ thể nhưng có thể được triển khai để bảo vệ eo biển Hormuz, tham gia chiến dịch kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, hoặc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kho uranium làm giàu cao tại cơ sở hạt nhân Isfahan.

Lính thủy đánh bộ Mỹ huấn luyện tại Okinawa (Nhật Bản) năm 2025. Ảnh: NYT.

Hiện có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ tại Trung Đông, tăng khoảng 10.000 so với mức thông thường, trong khi ông Trump cân nhắc mở rộng chiến dịch. Ngoài lực lượng đặc nhiệm, Mỹ đã điều thêm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ, 2.500 thủy thủ và 2.000 lính dù từ Sư đoàn Dù 82 tới khu vực, sẵn sàng cho các phương án tác chiến.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu, hiện gần như bị phong tỏa do các cuộc tấn công của Iran nhằm đáp trả Mỹ và Israel. Giới chức Mỹ cho biết Washington đang xem xét các phương án nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cảnh báo quy mô lực lượng hiện tại là chưa đủ cho một chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Với diện tích rộng và dân số khoảng 93 triệu người, Iran được đánh giá là mục tiêu vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng khoảng 50.000 quân, nếu xảy ra kịch bản tấn công và chiếm đóng.

Ông Trump “chắc kèo” đạt thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “khá chắc chắn” về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, khi các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp giữa hai bên đang diễn ra “cực kỳ thuận lợi”.

Thương lượng tốt đẹp

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói Washington đã có “những cuộc thương lượng rất tốt” trong ngày, đồng thời khẳng định Tehran đang nhượng bộ nhiều vấn đề mà “lẽ ra phải làm từ lâu”.

Ông tiết lộ Mỹ vẫn đang duy trì các kênh tiếp xúc thông qua đặc phái viên, song song với các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, gọi đây là “một ngày lớn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Iran đồng ý cho 20 tàu chở dầu đi qua Hormuz

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép tới 20 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một “dấu hiệu tôn trọng” đối với Washington. Tuy vậy, ông thừa nhận tiến trình đàm phán vẫn tiềm ẩn bất định: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, gần như chắc chắn. Nhưng cũng có khả năng là không”.

Iran đã "thay đổi chế độ"

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm rằng Iran đã trải qua “thay đổi chế độ trên thực tế”, khi nhiều lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ trong xung đột, và Mỹ hiện đang đối mặt với “một nhóm hoàn toàn khác”.

Triển khai bộ binh

Về khả năng triển khai bộ binh, ông cho biết Mỹ có “nhiều phương án thay thế”, đồng thời khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran đang “đi trước tiến độ vài tuần”. Khi được hỏi về tình trạng của Mojtaba Khamenei, ông nói “có thể vẫn còn sống” nhưng nhiều khả năng “bị thương nặng”.

Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo Iran sẽ phải từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu không “sẽ không còn là một quốc gia”. Ông nhấn mạnh Washington có thể nhanh chóng vô hiệu hóa bất kỳ nỗ lực nào của Tehran nhằm áp phí qua lại tại eo biển Hormuz.

Ngoài ra, ông Trump cho biết các đồng minh khu vực như Saudi Arabia, Qatar, UAE và Bahrain đang gia tăng phản ứng trước Iran, đồng thời khẳng định Mỹ duy trì liên lạc chặt chẽ với các nước này.

Ông Trump: Iran đã "thay đổi chế độ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đã “thay đổi chế độ” trên thực tế, sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Trump nói: “Những người mà chúng tôi đang đối mặt giờ là một nhóm hoàn toàn khác… họ rất chuyên nghiệp”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với báo giới tại chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland (Mỹ) ngày 29/3. Ảnh: Reuters.

Ông cũng lặp lại tuyên bố gây tranh cãi rằng con trai ông Khamenei, Mojtaba Khamenei - người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao - có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

“Người con trai đó đã chết, hoặc đang trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi không còn nghe thấy gì từ ông ta. Ông ta đã biến mất”, ông Trump nói.

Ông Trump muốn "thâu tóm" dầu mỏ Iran, để ngỏ khả năng chiếm đảo Kharg

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Trump thẳng thắn bày tỏ ý định "thâu tóm dầu mỏ" tại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ không ngần ngại so sánh chiến lược này với cách tiếp cận của Washington tại Venezuela - nơi ông khẳng định Mỹ sẽ kiểm soát ngành công nghiệp dầu khí "vô thời hạn" sau biến cố liên quan đến Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1.

"Thú thật, ưu tiên hàng đầu của tôi là chiếm lấy dầu mỏ tại Iran. Một số kẻ ngốc tại Mỹ cứ thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy, nhưng họ thực sự chẳng hiểu gì cả", ông Trump phát biểu.

“Có thể chúng ta sẽ lấy Đảo Kharg, có thể chúng ta sẽ không. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn", ông Trump nói với FT. "Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi phải ở đó một thời gian".

Khi được hỏi về tình trạng phòng thủ của Iran trên đảo Kharg, ông nói: “Tôi không nghĩ họ có bất kỳ biện pháp phòng thủ nào. Chúng tôi có thể lấy nó rất dễ dàng”.

Pakistan sẵn sàng làm “cầu nối” Mỹ - Iran

Pakistan tuyên bố sẵn sàng đăng cai và làm trung gian cho các cuộc đàm phán Mỹ - Iran “trong những ngày tới”, sau vòng tham vấn 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhằm thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông.

Theo hai quan chức cấp cao Mỹ, Washington đang xúc tiến tổ chức một cuộc gặp tại Pakistan để tìm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran.

Họp ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm leo thang xung đột Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar khẳng định Islamabad “sẵn sàng và vinh dự” tổ chức các cuộc đối thoại thực chất, hướng tới một giải pháp toàn diện và bền vững. Ông cho biết cả Mỹ và Iran đều bày tỏ sự ủng hộ, trong khi các ngoại trưởng tham dự cuộc họp 4 bên cũng nhất trí hậu thuẫn sáng kiến này.

Pakistan đồng thời nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc và Liên Hợp Quốc cho vai trò trung gian trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán.

Lãnh tụ Tối cao Iran gửi thư viết tay cảm ơn Iraq

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã gửi lời cảm ơn tới người dân Iraq vì sự ủng hộ trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel.

Trong một thông điệp bằng văn bản, ông Khamenei “bày tỏ sự trân trọng đối với giới chức tôn giáo tối cao tại Iraq và người dân nước này vì lập trường rõ ràng phản đối hành động gây hấn nhằm vào Iran, cũng như sự ủng hộ dành cho đất nước chúng tôi”, hãng tin ISNA dẫn lời.

Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Thông điệp được cho là nhắm tới Đại giáo chủ Ali al-Sistani, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong Hồi giáo dòng Shiite.

Việc ông Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran cùng một số quan chức cho biết ông đang hồi phục sau khi bị thương trong một cuộc không kích.

Nhà máy nước nặng Iran “tê liệt” sau đòn tấn công

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nhà máy sản xuất nước nặng của Iran tại Khondab hiện “không còn hoạt động”.

Trước đó, Tehran thông báo cơ sở này đã bị tấn công vào ngày 27/3, trong khi Israel nhận trách nhiệm về vụ việc.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc xác nhận mức độ thiệt hại “nghiêm trọng” dựa trên “phân tích độc lập hình ảnh vệ tinh và hiểu biết về cơ sở”. Trong một bài đăng trên nền tảng X, IAEA cho biết nhà máy này không chứa vật liệu hạt nhân thuộc diện khai báo.

Khác với nước thông thường (H2O), nước nặng có công thức D2O và thường được sử dụng làm chất điều tiết trong các lò phản ứng hạt nhân.

Iran dọa tấn công trực diện tàu sân bay Mỹ để "đòi nợ máu"

Tư lệnh Hải quân Iran tuyên bố nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã lọt vào tầm ngắm và Tehran sẵn sàng khai hỏa để buộc hạm đội Mỹ phải rút xa khỏi biên giới.

Ngày 29/3, Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, đưa ra cảnh báo đanh thép rằng hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln sẽ trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm nếu tiến vào phạm vi hỏa lực của nước này.

"Ngay khi nhóm tác chiến tàu sân bay này lọt vào tầm bắn, chúng tôi sẽ phóng loạt tên lửa đa loại để trả thù cho các binh sĩ trên tàu khu trục Dena", ông Irani khẳng định trên đài truyền hình quốc gia, nhắc lại sự cố tàu Dena bị phía Mỹ đánh chìm vào đầu tháng 3.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo Đô đốc Irani, áp lực từ các đòn tập kích tên lửa trước đó của Iran đã phát huy tác dụng thực tế, buộc hạm đội Mỹ phải duy trì khoảng cách an toàn lên tới hàng trăm kilomet ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế của Iran.

Tehran khẳng định đang thiết lập mạng lưới giám sát 24/7 đối với mọi biến động của tàu USS Abraham Lincoln, từ vị trí di chuyển đến các hoạt động hậu cần tại các quốc gia láng giềng.

"Phía Đông eo biển Hormuz và biển Oman – cửa ngõ chiến lược vào vịnh Ba Tư – hiện nằm trọn trong tầm kiểm soát của Hải quân Iran. Chúng tôi chỉ đang chờ thời cơ để thực hiện đòn đáp trả", Đô đốc Irani nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hải quân Iran cũng xoáy sâu vào sự im lặng từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ông cho rằng việc Washington không công bố chi tiết về các tổn thất của hạm đội tại Trung Đông thời gian qua là minh chứng cho thấy mức độ thiệt hại thực sự đang bị che giấu nhằm tránh gây rúng động dư luận.

Israel trút 120 đơn vị vũ khí xuống Tehran

Quân đội Israel tuyên bố đã thả hơn 120 đơn vị vũ khí xuống các cơ sở phục vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí tại Tehran trong ngày 29/3.

Theo phía Israel, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một cơ sở phát triển tên lửa đạn đạo; một tổ hợp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành, chuyên nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo cùng nhiều loại bệ phóng vệ tinh; và một địa điểm nghiên cứu, phát triển, sản xuất vũ khí của quân đội Iran.

Tên lửa Iran dội trúng khu nhà máy hóa chất Israel

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Tehran vào tối 29/3, sau khi nhiều nhân chứng ghi nhận các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Iran.

Theo truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Năng lượng Iran, điện đã bị cắt tại tỉnh Tehran và tỉnh Province sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện lực. Tuy nhiên, Thứ trưởng Năng lượng sau đó cho biết tình trạng mất điện tại khu vực phía Đông Tehran đã được khắc phục, theo hãng tin Mehr.

Trước đó, Iran đã cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng sau khi các cuộc không kích của Israel nhắm vào nhiều trường đại học, trong đó có những cơ sở mà Israel cáo buộc liên quan đến nghiên cứu và phát triển hạt nhân.

Theo cơ quan chức năng, 34 đội chữa cháy đã được huy động để dập lửa tại hiện trường. Các đoạn video và hình ảnh lan truyền cho thấy ngọn lửa bốc cao dữ dội, kèm theo những cột khói đen dày đặc bao trùm khu phức hợp Neot Hovav - nơi tập trung hơn 30 nhà máy thuộc nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Cùng ngày, hàng loạt còi báo động đã vang lên trên khắp Israel, cảnh báo các đợt tấn công đang được phóng đi từ Iran.

Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Israel cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là “ngăn chặn nguy cơ nổ hoặc rò rỉ hóa chất”, đồng thời cảnh báo người dân không tiếp cận khu vực do “sự hiện diện của các vật liệu nguy hiểm”.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy từ khu phức hợp Neot Hovav với hơn 30 nhà máy tại. Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Israel.

Nhà chức trách khuyến cáo cư dân sinh sống gần hiện trường “ở yên trong nhà, đóng kín cửa sổ và hệ thống thông gió, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của lực lượng an ninh và cứu hộ”.

Theo thông tin ban đầu, sự cố hiện vẫn “giới hạn trong phạm vi khu công nghiệp” và không gây nguy hiểm cho cộng đồng nếu người dân ở cách hiện trường trên 800 m.

Theo trang tin Ynet, 4 người bị thương nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống và 9 người khác đang được điều trị vì chứng lo âu.

Dội hỏa lực ban đêm, Israel phá hủy kho tên lửa Iran Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.