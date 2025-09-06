TT Trump: ‘Tôi mạnh hơn bao giờ hết’

Làn sóng thuyết âm mưu và đồn đoán trên mạng xã hội về sức khỏe của ông Donald Trump đang dâng cao tới mức chính vị tổng thống Mỹ phải trấn an mình đang "khỏe mạnh hơn bao giờ hết".

Phe chỉ trình liên tục soi xét sức khỏe ông Trump kể từ khi ông tham gia chính trường. Ảnh: Reuters.

Trong 3 ngày liên tiếp vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump không có lịch trình công khai nào. Ông thường xuyên xuất hiện với một vết bầm tím lớn ở tay phải, trong khi mắt cá chân bị sưng.

Chỉ với những thông tin này, một số người Mỹ bắt đầu lan truyền các thuyết âm mưu vô căn cứ về tình trạng của vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ: Tổng thống hoặc “đã qua đời” hoặc “sắp qua đời”.

Phe chỉ trình liên tục soi xét sức khỏe ông Trump kể từ khi ông tham gia chính trường còn ông Trump từ lâu không muốn giải thích. Tuy nhiên, New York Times nhận định chưa bao giờ làn sóng thuyết âm mưu về tình trạng sức khỏe của tổng thống lớn như hiện tại.

Sự mập mờ bị thổi phồng

Trên mạng xã hội TikTok, những người có sức ảnh hưởng phỏng đoán Nhà Trắng đang đăng tải những bức ảnh cũ, ám chỉ họ đang che giấu điều gì đó. Hàng loạt bài đăng trên Reddit đề cập tới chủ đề tương tự, còn người dùng X chia sẻ và tương tác nhiệt tình với những bài đăng ẩn danh về các tin đồn vô căn cứ.

Chủ đề này nóng tới mức chính ông Trump phải lên tiếng vào hôm 2/9. Trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên trước công chúng sau một tuần, ông Trump nói mình không biết về tin đồn bản thân đã “qua đời”. Ông nói mình vẫn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đi chơi golf và đăng tải đều đặn (khoảng 90 bài từ 30/8-1/9) trên mạng xã hội.

“Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ”, ông Trump viết hôm 31/8. Tuy nhiên, ngay cả khi chính chủ đã xuất hiện, mạng xã hội vẫn không ngừng bàn luận, một số thậm chí còn không tin và cho rằng đây là một phần kế hoạch “che đậy”.

Tổng thống Trump rời câu lạc bộ golf ở Virginia hôm 31/8. Ảnh: New York Times.

Một số tổng thống Mỹ không có xu hướng tiết lộ chi tiết tình hình sức khỏe. Cựu Tổng thống Woodrow Wilson từng bị đột quỵ, còn ông John F. Kennedy bị đau lưng kinh niên. Cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt phải dùng xe lăn, nhưng rất ít người Mỹ từng chứng kiến cảnh đó.

Trong nhiều năm, những lo ngại và thắc mắc về sức khỏe của ông Trump chưa bao giờ được giải đáp chi tiết. Các bác sĩ riêng né tránh trả lời câu hỏi của phóng viên, đồng thời không tổ chức họp báo sau vụ ông bị ám sát hụt ở Pennsylvania vào năm 2024.

Năm 2018, tiến sĩ Harold N. Bornstein - bác sĩ lâu năm của ông Trump - cáo buộc hai phụ tá của vị tổng thống “đột kích” vào văn phòng ông hồi tháng 2/2017 và lấy đi toàn bộ bệnh án.

Sau đó, ông Bornstein tiết lộ một số loại thuốc ông Trump đang dùng vào thời điểm đó: Thuốc kháng sinh kiểm soát bệnh da ửng đỏ (rosacea), một loại statin điều trị cholesterol và lipid máu cao, và thuốc finasteride để kích thích mọc tóc. Vị bác sĩ còn nói ông Trump - được cho là mắc chứng sợ vi khuẩn và ám ảnh với sự sạch sẽ - tự thay giấy trên bàn sau khi khám.

Vào thời điểm đó, Thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders cho biết các phụ tá lấy hồ sơ như một phần kế hoạch chuyển giao quyền lực tiêu chuẩn.

Những câu hỏi tiếp tục xuất hiện sau khi ông Trump có chuyến thăm không báo trước đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed vào tháng 11/2019. Năm 2021, cựu Thư ký báo chí Stephanie Grisham viết trong hồi ký rằng ông Trump nội soi đại tràng định kỳ.

Tới tháng 6/2020, ông Trump di chuyển có phần chậm rãi trên đoạn đường dốc tại lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point và gặp khó khi nâng ly. Sau đó, ông mắc Covid-19 vào tháng 10/2020.

“Một nhóm người có ảnh hưởng cực tả liên tục thổi phồng những thông tin về sức khỏe và pháp lý của Trump”, Mike Rothschild - nhà báo và tác giả chuyên nghiên cứu các phong trào thuyết âm mưu - cho biết.

Ông Trump thực tế mắc bệnh gì?

Công chúng đổ dồn ánh mắt vào sức khỏe của tổng thống Mỹ tuổi đã cao dường như là điều không thể tránh khỏi. Chính ông Trump cũng lấy chủ đề sức khỏe của người tiền nhiệm Joe Biden làm nền tảng cho chiến dịch tranh cử năm 2024, ngay cả sau khi ông Biden đã rút lui.

Trong các cuộc phỏng vấn và sự kiện công cộng, ông Trump thường yêu cầu phóng viên lặp lại câu hỏi. Theo một nguồn tin, ông thích tổ chức sự kiện ở Phòng Bầu dục một phần vì không gian không vang và không phải đứng trong thời gian dài.

Ông Trump cũng có tiền sử cholesterol cao. Theo thông tin mới nhất từ bác sĩ Nhà Trắng Sean P. Barbabella cho biết ông Trump đang dùng hai loại thuốc, Crestor và Zetia, để giảm mức cholesterol LDL.

Năm 2018, bác sĩ Nhà Trắng lúc bấy giờ Ronny L. Jackson, cho biết ông Trump có sức khỏe "tuyệt vời", nhưng lưu ý mức LDL là 143, cao hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn thấp hơn hoặc bằng 100. Năm 2025, bác sĩ Barbabella ghi nhận mức LDL là 51.

Ông Trump dùng che khuyết điểm che phần bầm tím ở tay phải khi phát biểu ở Phòng Bầu dục hôm 2/9. Ảnh: New York Times.

David J. Maron - bác sĩ tim mạch tại Trường Y Đại học Stanford - cho biết tình trạng có thể cải thiện nhờ Zetia và liều Crestor cao hơn. Chế độ ăn uống và thay đổi lối sống cũng có ảnh hưởng tích cực, song ông Trump được cho là thường xuyên tiêu thụ đồ ăn nhanh. Trong khi đó, bác sĩ tim mạch Eric Topol nhận định "không thể" giảm mức LDL xuống mức thấp như vậy chỉ bằng Zetia.

Ông Trump cũng dùng aspirin để giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Theo các quan chức Nhà Trắng, aspirin là nguyên nhân gây vết bầm tím lớn trên tay phải của ông Trump, và vết bầm tím này xuất hiện và biến mất tùy thuộc vào tần suất ông Trump bắt tay.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo không dùng aspirin là thuốc phòng ngừa cho người trên 70 tuổi, và dùng aspirin ngăn ngừa đột quỵ hoặc đau tim có thể lợi bất cập hại. Theo Peter Libby - bác sĩ tim mạch tại Đại học Harvard, một số trường hợp ngoại lệ gồm những bệnh nhân từng bị đau tim.

Một số bác sĩ cũng nhận định aspirin có thể gây bầm tím.

Bầm tím ở mu bàn tay của người lớn tuổi là tình trạng phổ biến, Tiến sĩ Samuel C. Durso - Giám đốc khoa y tại Trung tâm Y tế Johns Hopkins Bayview - cho biết. “Đặc biệt nếu người đó chơi golf và bị tổn thương da do ánh nắng mặt trời, lại dùng aspirin”.

Một số người lại tỏ ra nghi ngờ lời giải thích của Nhà Trắng về tình trạng sưng mắt cá chân. Daniel J. Rader, bác sĩ tim mạch tại Đại học Pennsylvania, cho biết suy tĩnh mạch không gây sưng tấy nghiêm trọng và "gần như không bao giờ" sưng cả hai mắt cá chân, như ông Trump.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Karoline Leavitt khẳng định ông Trump "hoàn toàn khỏe mạnh" và có nguồn năng lượng "dồi dào": "Ông ấy hoàn toàn minh bạch về sức khỏe trước công chúng”.