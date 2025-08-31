Ông Trump đi đánh golf giữa tin đồn 'qua đời'

Từ khóa “Trump dead” tràn ngập Google, mạng xã hội xôn xao về tin đồn tổng thống Mỹ qua đời. Song, ông được nhìn thấy vui vẻ cùng cháu gái ở sân golf Virginia (Mỹ).

Ông Trump rời khỏi Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Sterling, Virginia (Mỹ) sau khi cùng cháu gái đến chơi golf ngày 31/8.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Mỹ xôn xao trước tin đồn Tổng thống Donald Trump đã qua đời, khiến một số người không khỏi hoang mang.

Từ trưa 29/8, các cụm từ khóa như “is Trump dead” hay “Trump dead” (ông Trump qua đời) bất ngờ leo lên nhóm tìm kiếm hàng đầu trên Google. Trên nền tảng X, câu hỏi “Tổng thống Donald Trump đang ở đâu?” cũng trở thành chủ đề thịnh hành, thu hút hàng triệu lượt bàn luận.

Theo tạp chí Forbes, tin đồn nảy sinh từ việc ông Trump không xuất hiện công khai kể từ ngày 26/8, sau cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp. Những ngày sau đó, lịch trình công khai của ông tạm vắng, song ông vẫn duy trì hoạt động đều đặn trên nền tảng Truth Social.

Đáng chú ý, ngày 28/8, Phó tổng thống JD Vance trả lời phỏng vấn USA Today rằng ông “sẵn sàng đảm nhận trọng trách nếu có biến cố xảy ra”, nhưng đồng thời khẳng định Tổng thống Trump vẫn “khỏe mạnh” và “có sức khỏe tuyệt vời”.

Phát ngôn này, cộng hưởng với sự vắng mặt tạm thời của ông Trump trên truyền thông, càng làm dư luận thêm đồn đoán.

Tuy nhiên, sáng 30/8 (giờ địa phương), ông đã tái xuất tại Nhà Trắng, đập tan tin đồn bằng một bài đăng trên Truth Social và chuyến đi đánh golf cùng gia đình.

Vào khoảng 8h45 phút, ông được nhìn thấy trong trang phục áo polo trắng, quần đen, đội mũ đỏ in dòng chữ “MAGA”, cùng cháu gái Kai Trump và cháu trai Spencer Frederick Trump chuẩn bị tới câu lạc bộ golf Trump National ở bang Virginia, theo CNN.

Dẫu vậy, nghi vấn về tình trạng sức khỏe của vị tổng thống 79 tuổi - người lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1 năm nay - vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Một chi tiết gây chú ý là gần đây ông Trump nhiều lần xuất hiện với các vết bầm tím trên mu bàn tay phải. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là dấu hiệu bệnh lý.

Ông Trump nhiều lần xuất hiện với vết bầm tím trên tay gần đây. Ảnh: Reuters.

Trước thông tin này, Nhà Trắng khẳng định những vết bầm chỉ xuất phát từ việc ông Trump thường xuyên bắt tay hàng nghìn người. Bác sĩ riêng Sean Barbabella cũng cho biết chúng là phản ứng kích ứng mô mềm nhẹ, do ông Trump dùng thuốc aspirin kết hợp với việc tiếp xúc vật lý nhiều.

Ngoài ra, bác sĩ Barbabella tiết lộ Tổng thống Mỹ mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính - một bệnh lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nếu không được điều trị, nhưng không gây nguy hiểm ngay lập tức đến sức khỏe tổng thể.