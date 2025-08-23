Ông Trump che giấu vết bầm trên tay

Ông Trump bị phát hiện dùng lớp trang điểm che vết bầm trên bàn tay phải khi xuất hiện tại Washington, trong bối cảnh dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông.

Tổng thống Donald Trump để lộ lớp phấn dày che vết bầm ở bàn tay. Ảnh: Reuters.

Theo ghi nhận từ Daily Beast, ông Trump đã nhiều lần dùng mỹ phẩm để che vết bầm ở tay kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, trong lần ghé thăm triển lãm “The People’s House” gần Nhà Trắng hôm 22/8, lớp trang điểm kém tự nhiên khiến hình ảnh trở nên đặc biệt dễ nhận thấy.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích: “Tổng thống Trump là người của công chúng. Ông gặp gỡ và bắt tay với nhiều người dân Mỹ mỗi ngày hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử. Cam kết của ông không hề lay chuyển và điều đó được thể hiện từng ngày”.

Nhà Trắng trước đó cũng nhiều lần lý giải rằng vết bầm tay tổng thống xuất phát từ việc ông thường xuyên bắt tay với người dân. Chỉ một ngày trước, ông Trump còn xuất hiện tại thủ đô Washington, dùng bữa pizza cùng lực lượng thực thi pháp luật giữa chiến dịch siết chặt an ninh tại thành phố, không quên bắt tay hàng loạt sĩ quan.

Tuy nhiên, trong khi khẳng định theo đuổi sự minh bạch, Nhà Trắng lại bị cho là né tránh khi liên tục bị truy vấn về tình trạng mắt cá chân sưng phù và vết bầm ở tay của tổng thống.

Tháng trước, Nhà Trắng cho biết ông Trump được chẩn đoán mắc suy tĩnh mạch mạn tính (CVI) - một bệnh lý khá phổ biến ở người cao tuổi. Bác sĩ riêng của ông, Sean Barbabella, khẳng định đây có thể là nguyên nhân gây ra vết bầm.

Trong bản ghi nhớ công bố hồi tháng 7, ông viết: “Những bức ảnh gần đây cho thấy vết bầm nhẹ ở mu bàn tay tổng thống, phù hợp với hiện tượng kích ứng mô mềm do bắt tay nhiều và việc sử dụng aspirin trong phác đồ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn”.

Mặc dù công khai chẩn đoán, Nhà Trắng vẫn chưa để bác sĩ riêng của ông Trump trực tiếp trả lời báo giới, dù từng hứa cân nhắc điều này. Khi được hỏi lại về khả năng sắp xếp buổi trao đổi với bác sĩ tổng thống, bà Leavitt nói đó là “điều chắc chắn có thể xem xét” và khẳng định “không có gì phải che giấu”.

Tổng thống Donald Trump chủ yếu dùng tay trái đặt lên tay phải khi phát biểu tại Phòng Bầu dục vào ngày 22/8. Ảnh: Reuters.

Hiện Nhà Trắng cũng chưa công bố bất kỳ phác đồ điều trị hay thay đổi lối sống nào chẳng hạn việc sử dụng tất y khoa để khắc phục tình trạng sưng mắt cá chân.

“Không có điều chỉnh nào trong lối sống của tổng thống”, bà Leavitt nhấn mạnh tuần trước.

Hồi tháng 4, bác sĩ riêng của ông Trump công bố kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ, ca ngợi việc ông duy trì chơi golf thường xuyên và khẳng định tổng thống có “sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời”.

Dù vậy, sự chú ý vẫn đổ dồn vào bàn tay phủ đầy lớp trang điểm của ông trong chuyến đi hôm 22/8. Khi phát biểu tại Nhà Trắng vào buổi chiều, ông Trump gần như giữ tay phải giấu dưới tay trái trong suốt lúc ngồi tại Phòng Bầu Dục. Nhưng khi ông đứng dậy, lớp trang điểm sáng màu lại nổi bật rõ rệt, giống hệt như những gì công chúng đã thấy trước đó trong ngày.