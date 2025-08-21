Ông Trump muốn bỏ bầu cử qua thư và máy bỏ phiếu

Tổng thống Trump kêu gọi loại bỏ hình thức bỏ phiếu qua thư trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Ông cũng chỉ trích các loại máy bỏ phiếu là “không chính xác và gây tốn kém”.

Nhân viên xử lý phiếu bầu qua thư tại Trung tâm Xử lý Phiếu bầu tại Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày 29/10/2024. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp ngăn chặn hình thức bỏ phiếu qua thư và máy bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Ông viết trên mạng xã hội: “Tôi sẽ dẫn dắt phong trào loại bỏ phiếu bầu qua thư, cũng như chấm dứt sử dụng những chiếc máy bỏ phiếu rất thiếu chính xác, lãng phí và gây tranh cãi nghiêm trọng”.

Trong nhiều năm qua, tổng thống luôn nhấn mạnh ông mới là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, chứ không phải ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã áp dụng bỏ phiếu qua thư để mở rộng sự tham gia của cử tri.

Một số bang như Florida coi bỏ phiếu qua thư là phương thức tiện lợi, an toàn và được nhiều cử tri lựa chọn. Bản thân ông Trump cũng từng kêu gọi những người ủng hộ ông làm theo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Theo số liệu từ Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ, trong năm 2020, số lượng phiếu bầu qua thư đạt mức cao kỷ lục do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm đáng kể vào năm 2024. Hơn hai phần ba cử tri lựa chọn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, trong khi tỷ lệ gửi phiếu qua thư chỉ khoảng 3 trên 10 phiếu.

Trong những phát biểu mới đây, ông Trump còn đưa ra tuyên bố Mỹ là quốc gia duy nhất cho phép bỏ phiếu qua bưu điện.

Ông nhấn mạnh điều này sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời khẳng định nhà lãnh đạo Nga đồng tình với quan điểm chấm dứt hình thức bỏ phiếu qua thư.

Ông Trump cảnh báo các bang phải “tuân thủ” yêu cầu từ chính phủ liên bang trong việc tổ chức kiểm phiếu: “Các tiểu bang chỉ đại diện cho Chính phủ Liên bang trong việc kiểm phiếu. Họ phải làm những gì Chính phủ Liên bang, đại diện là Tổng thống Mỹ, yêu cầu, vì lợi ích của đất nước”.

Tuyên bố của ông Trump nhanh chóng vấp phải sự phản đối. Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế cho biết gần 30 quốc gia từ Canada, Đức, Hàn Quốc… đều cho phép áp dụng một số hình thức bỏ phiếu qua thư.

Hơn một nửa trong số này có quy định hạn chế đối tượng được sử dụng, song việc khẳng định Mỹ là quốc gia duy nhất áp dụng hình thức này là hoàn toàn sai lệch.

Trước đó vào đầu năm nay, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu cử tri phải chứng minh quyền công dân, nhưng văn bản này đã bị tòa án chặn lại sau khi các bang ủng hộ đảng Dân chủ khởi kiện.