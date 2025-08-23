Ông Trump khoe ảnh ông Putin tặng

Giữa bối cảnh tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine đình trệ, Tổng thống Trump bất ngờ khoe bức ảnh Tổng thống Putin tặng, chụp từ thượng đỉnh Alaska, hé lộ nhiều toan tính ngoại giao mới.

Tổng thống Mỹ Trump khoe bức ảnh Tổng thống Nga Putin gửi từ thượng đỉnh Alaska. Ảnh: Shutterstock.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/8 đã bất ngờ khoe bức ảnh mà ông cho biết do Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tặng, chụp hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tuần trước.

Trong Phòng Bầu dục, ông Trump giơ cao bức hình khi công bố việc bốc thăm chia bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington, ABC News cho biết.

“Tôi vừa nhận được bức ảnh từ một người rất muốn có mặt ở đó”, ông Trump nói, ám chỉ ông Putin. “Ông ấy luôn tỏ ra rất tôn trọng tôi và đất nước chúng ta”.

Ông Trump cho biết ông sẽ ký tặng bức ảnh và nhấn mạnh: “Đây là một người tên Vladimir Putin, người mà tôi tin là có thể sẽ đến, tùy vào những gì sắp xảy ra. Ông ấy có thể đến, cũng có thể không. Chúng ta có rất nhiều điều quan trọng trong vài tuần tới”.

“Dù sao thì tôi nghĩ đó là một bức ảnh đẹp của ông ấy. Còn tôi thì bình thường thôi, nhưng ông ấy trông rất ổn. Việc ông ấy gửi cho tôi như vậy cũng rất đáng trân trọng”, ông Trump nói thêm.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm có dấu hiệu chững lại sau một tuần ngoại giao dồn dập của ông Trump.

Ngày 15/8, ông Trump đã tiếp ông Putin tại Anchorage, Alaska, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga gặp một tổng thống Mỹ kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chỉ vài ngày sau, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu tại Washington.

Ngay trong buổi tiếp đó, ông Trump công bố kế hoạch thu xếp cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Zelensky. Hôm sau, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Putin đã hứa sẽ gặp Zelensky trong vài tuần tới.

Tuy nhiên, hôm 22/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lại khẳng định chưa có kế hoạch nào cho một cuộc gặp như vậy. Trả lời NBC News, ông Lavrov nhấn mạnh: “Ngài Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự được chuẩn bị đầy đủ cho một thượng đỉnh. Nhưng hiện nay, hoàn toàn chưa có chương trình nghị sự nào cả”.

Lavrov đồng thời yêu cầu Moscow phải có tiếng nói trong bất kỳ thỏa thuận đảm bảo an ninh hậu chiến sự nào cho Ukraine, đồng thời gọi các cuộc thảo luận trong tuần này giữa Mỹ và các lãnh đạo NATO về vấn đề đó là “vô nghĩa”.

Sau khi nói về bức ảnh, ông Trump cũng được hỏi phản ứng của ông trước vụ Nga vừa tấn công một nhà máy điện tử Mỹ tại Ukraine.

“Tôi đã nói rõ là tôi không hài lòng chút nào. Tôi không hề vui về bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc chiến đó”, ông Trump trả lời. “Không, tôi không vui chút nào. Hoàn toàn không. Trong hai tuần tới, chúng ta sẽ biết mọi việc sẽ đi theo hướng nào. Và tôi phải cảm thấy hài lòng”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng bản thân sẽ có quyết định quan trọng về Nga và Ukraine trong vòng “hai tuần nữa”.

“Đó sẽ là một quyết định then chốt, hoặc là áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay, hoặc thuế quan lớn, hoặc cả hai. Hoặc chúng ta sẽ không làm gì và nói: ‘Đây là cuộc chiến của các người’”, ông Trump nói.