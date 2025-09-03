TT Trump chính thức lên tiếng về sức khỏe

Trong kỳ nghỉ Lễ Lao động của Mỹ, các thuyết âm mưu về Tổng thống Mỹ Donald Trump lan nhanh trên mạng xã hội, bao gồm cả việc ông Trump đã từ trần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/9. Ảnh: Reuters





Kênh ABC của Australia ngày 3/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi về những tin đồn trực tuyến lan truyền về cái chết của ông, nói rằng ông không hề biết rằng những báo cáo sai lệch này đang bùng nổ trên mạng xã hội trong lúc ông vắng bóng công khai vài ngày gần đây.

“Tôi chưa từng nghe cái đó”, Tổng thống Mỹ nói sau khi một phóng viên nêu vấn đề tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh: “Chuyện đó khá nghiêm trọng đấy”.

Theo ABC, đây là một ví dụ khác về thuyết âm mưu sai sự thật lan rộng nhanh chóng trên mạng xã hội, được thúc đẩy bởi các thuật toán ưu tiên sự giật gân thay vì tính chính xác, khi các hashtag như #trumpdead và #whereistrump bắt đầu thịnh hành trong kỳ nghỉ Lễ Lao động của Mỹ.

Những thuyết âm mưu vô căn cứ rằng ông Trump đã qua đời được thổi bùng bởi việc ông vắng mặt khỏi các hoạt động công khai trong một tuần cùng với những hình ảnh gần đây về bàn tay bầm tím và mắt cá chân của ông bị sưng.

Một số bài đăng đồn đoán về sức khỏe của ông còn thu hút hơn một triệu lượt xem.

Thống đốc bang Illinois, ông JB Pritzker, thậm chí còn phản hồi một bài viết từ ông Trump bằng cách nói: “Sao ông không gửi cho mọi người bằng chứng là ông còn sống trước đã?”

Bài viết này được chia sẻ lại hơn 6.000 lần.

Tổng thống Trump đã dùng nền tảng riêng của mình, Truth Social, để khẳng định rằng ông“chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn trong đời” vào tối 31/8.

Vào ngày 2/9, Tổng thống Trump nói rằng ông biết có người đang đồn đoán về sức khỏe của mình.

Nhưng khi một phóng viên của Fox News hỏi: “Cuối tuần qua ông làm thế nào để biết rằng mình đã chết?” thì Tổng thống Trump trả lời rằng ông “không nghe đến mức độ như thế”.

“Tôi có nghe. Nó khá điên rồ, nhưng tuần trước tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp báo, tất cả đều thành công”, ông Trump nói và cho biết thêm “Rồi tôi không làm bất kỳ cuộc họp báo nào trong hai ngày và họ liền nói, ‘Chắc hẳn ông ấy có vấn đề gì rồi’”.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ: “(Cựu Tổng thống Mỹ Joe) Biden thì cả tháng trời chẳng họp báo, chẳng thấy ông ấy đâu, vậy mà chưa bao giờ có ai nói rằng ông ấy có vấn đề gì cả”.

Ông Trump tổ chức cuộc họp báo để công bố kế hoạch chuyển trụ sở của Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ (Space Command) từ bang Colorado sang bang Alabama. Sau đó, ông không bị hỏi thêm bất kỳ câu nào khác về sức khỏe.

Vào tháng 7, Nhà Trắng cho biết ông Trump đã được chẩn đoán mắc bệnh suy tĩnh mạch mạn tính (CVI), một tình trạng khi các tĩnh mạch ở chân bị yếu và không thể bơm máu trở lại tim một cách hiệu quả.

Tình trạng này không được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, nhưng có thể gây đau, sưng, thay đổi da và giãn tĩnh mạch.