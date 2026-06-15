TT Trump tổ chức đấu quyền anh tại Nhà Trắng để làm gì?

Sự kiện thi đấu võ thuật tổng hợp UFC trên bãi cỏ phía nam Nhà Trắng tối 14/6 (theo giờ địa phương) chứa đựng những tham vọng của ông Trump.

Theo CNN, sự kiện thi đấu võ thuật tổng hợp UFC tại Nhà Trắng có thể được xem là màn phô diễn hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự kiện tổ chức vào tối 14/6 theo giờ địa phương vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Trump. Đây là màn trình diễn đậm chất nam tính, với hình ảnh các võ sĩ thi đấu đối kháng trong lồng bát giác ngay trong khuôn viên Nhà Trắng.

Tô đậm hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ

Xuyên suốt sự nghiệp chính trị, Tổng thống Trump luôn duy trì hình ảnh mạnh mẽ. Sự nam tính từ lâu đã là một phần quan trọng trong sức hút chính trị của ông Trump. Ông từng sử dụng ca khúc Macho Man tại các sự kiện vận động của mình.

Hình ảnh mạnh mẽ càng gắn chặt với ông Trump sau vụ ám sát hụt tại Butler, bang Pennsylvania, hồi năm 2024. Khi đó, ông đứng dậy khi tai còn đang chảy máu, rồi giơ nắm đấm và hô lớn: “Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu”.

Đã từng có giai đoạn, dù đồng tình với các ưu tiên chính sách của ông Trump hay không, nhiều người Mỹ vẫn nhìn nhận ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp ông Trump thắng bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.

Theo các cuộc khảo sát của Gallup, khi đó, dù người Mỹ nhìn nhận bà Harris khá tích cực, nhưng họ vẫn đánh giá ông Trump là nhà lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ kiêm doanh nhân bản lĩnh đã được ông Trump xây dựng trong nhiều thập kỷ, và đặc biệt phát huy tác dụng trong các chiến dịch tranh cử.

Võ sĩ Justin Gaethje ăn mừng sau khi đánh bại Ilia Topuria trong trận tranh đai hạng nhẹ tại sự kiện UFC Freedom 250 tổ chức trong khuôn viên Nhà Trắng ở Washington DC, tối 14/6. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh mức độ tín nhiệm đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận trong sự nghiệp chính trị do các hệ lụy từ chiến tranh, lạm phát kéo dài và tâm lý bi quan của người dân về kinh tế Mỹ, ông Trump hiểu rằng một bộ phận người Mỹ đang không nhìn nhận ông như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Khảo sát của Reuters hồi tháng 3 cho thấy 53% người Mỹ cho rằng hiện tại, ông Trump không phải một nhà lãnh đạo mạnh. Khảo sát cũng ghi nhận 61% người Mỹ cho rằng ông Trump có thể đã “quá lớn tuổi để làm việc trong chính phủ” và đang “trở nên thất thường hơn theo tuổi tác”.

Theo CNN, trong bối cảnh bước sang tuổi 80 và chứng kiến nhiệm kỳ Tổng thống phải đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn, ông Trump quyết định tổ chức sự kiện thi đấu võ thuật tổng hợp UFC ngay tại Nhà Trắng như một cách để tô đậm hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Thu hút cử tri nam giới trẻ tuổi

Theo New York Times, sự kiện thi đấu UFC tại Nhà Trắng còn diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri nam giới trẻ tuổi đối với ông Trump đang có dấu hiệu suy giảm. Nhóm cử tri này từng góp phần quan trọng vào chiến thắng của ông Trump hồi năm 2024.

Các con ông Trump cũng tới Nhà Trắng để xem trận đấu. Ảnh: Reuters.

Cuộc khảo sát gần đây của New York Times cho thấy tỷ lệ tín nhiệm ông Trump trong nhóm cử tri nam giới trẻ tuổi đã giảm khoảng 10% chỉ trong vài tháng qua.

Quyết định tổ chức trận đấu võ thuật thuộc hệ thống giải UFC nổi tiếng của Mỹ ngay tại Nhà Trắng giúp đưa ông Trump vào vị trí tâm điểm, trong sự kiện thể thao được nhiều nam giới trẻ tuổi quan tâm.

Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa sẽ diễn ra, đảng Cộng hòa đang tìm cách vượt qua những trở ngại, như giá nhiên liệu tăng cao, cuộc chiến với Iran không được lòng công chúng và tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Trump ở mức thấp.

Một số thành viên đảng Cộng hòa coi sự kiện thể thao này là một cơ hội để giành thêm sự ủng hộ từ cử tri. Trong khi đó, nhiều thành viên đảng Dân chủ chỉ trích đây là một màn đánh lạc hướng khỏi những vấn đề cấp bách mà người dân Mỹ đang đối mặt, cụ thể là vấn đề chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

“Ông Trump sắp xếp một trận UFC trên khuôn viên Nhà Trắng, trong khi người dân đang vật lộn để thanh toán các hóa đơn tháng này. Liệu ông ấy có thể xa rời thực tế hơn nữa không?”, Thượng nghị sĩ Adam Schiff viết trên mạng xã hội X.

Đáp lại những ý kiến chỉ trích, ông Brad Todd, một chiến lược gia kỳ cựu ủng hộ đảng Cộng hòa, phân tích: “Rất nhiều cử tri nam giới trẻ tuổi ít quan tâm đến chính trị. Họ thậm chí không thích chính trị, nhưng lại thích các giải đấu của UFC. Tôi cho rằng Tổng thống Trump rất thấu hiểu về sức hút văn hóa của giải UFC, đó chính là một lợi thế của ông ấy”.

Đám đông theo dõi trận đấu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng chính cách tiếp cận thấu hiểu cử tri đã giúp ông Trump từng rất thu hút cử tri nam giới trẻ tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024.

Sự kiện thi đấu lần này tiếp tục phản ánh chiến lược chính trị lâu nay của ông Trump: Tận dụng các màn trình diễn gây chú ý, nhấn mạnh hình ảnh nam tính mạnh mẽ, thể hiện khả năng tương tác với công chúng và tạo nên những khoảnh khắc dễ lan truyền.

Một số chiến lược gia ủng hộ đảng Dân chủ cũng phải thừa nhận rằng các chính trị gia của đảng này hiện vẫn tụt hậu khá xa so với cách ông Trump tiếp cận cử tri.

Ông Michael Ceraso, một chiến lược gia ủng hộ đảng Dân chủ, cho rằng các nghị sĩ Dân chủ nên học theo cách tiếp cận của ông Trump.

Khi được phóng viên của tạp chí Time hỏi vì sao ông muốn tổ chức sự kiện UFC tại Nhà Trắng để kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Trước hết là vì tôi thích nó”.

Ông Ceraso nhận định: “Ông Trump xem sự kiện đó đơn giản là thứ khiến ông ấy thấy thích. Nhưng trong lúc làm điều khiến ông ấy thấy thích, ông ấy còn kéo mọi người lại gần nhau hơn. Các chính trị gia đảng Dân chủ nên ngừng suy nghĩ mọi việc quá phức tạp. Đôi khi hãy đơn giản làm những điều khiến bản thân thấy thích, theo đuổi và quyết tâm thực hiện một cách mạnh mẽ”.