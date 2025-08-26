TT Trump tiết lộ lý do cuộc gặp Putin - Zelensky bị trì hoãn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài ngày qua và tin rằng việc Tổng thống Nga không thích ông Volodymyr Zelensky đang cản trở một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

“Ông Putin không thích ông ấy. Tôi cũng có những người mình không thích và tôi cũng không muốn gặp họ", ông Trump nói với các phóng viên hôm 25/8 tại Phòng Bầu Dục.

Trong một cuộc gặp sau đó với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ông Trump cho biết Ukraine và Nga cuối cùng sẽ phải tự quyết định có tổ chức cuộc gặp hay không.

“Điều đó sẽ do họ quyết định. Tôi luôn nói rằng muốn khiêu vũ phải có hai người và họ nên gặp nhau", ông Trump nói.

Sự bế tắc về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky là một đòn giáng mới vào nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine hiện đã bước sang năm thứ tư.

Hoạt động ngoại giao con thoi của Tổng thống Trump với hai nhà lãnh đạo trong tháng này từng làm dấy lên hy vọng về cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, nhưng hy vọng đó đã tan biến khi ông Putin trì hoãn việc ngồi lại với ông Zelensky.

Nhà Trắng trước đó cho biết họ tin rằng Tổng thống Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine và công tác chuẩn bị “đang được tiến hành”. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa bao giờ xác nhận và đến nay vẫn chưa có Hội nghị thượng đỉnh nào được lên lịch. Hôm 25/8, Tổng thống Trump thừa nhận ông không “biết chắc họ có gặp nhau hay không".

“Có thể họ sẽ gặp, có thể không. Họ muốn tôi có mặt tại cuộc gặp. Tôi nói rằng, các bạn nên tự giải quyết đi. Đây là chuyện giữa các bạn, không phải chúng tôi", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định, có thể sẽ có “hậu quả rất lớn” nếu Nga không chịu ngồi vào bàn đàm phán và đe dọa sẽ “can thiệp” nếu không có tiến triển trong 2 tuần tới.

Trước đây, ông Trump từng đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới lên Nga nếu không chấm dứt xung đột nhưng Washington chưa thực hiện đe dọa đó.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Putin kể từ sau cuộc trao đổi hôm 18/8 khi ông gọi cho nhà lãnh đạo Nga sau một cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả ông Zelensky, để đề xuất một hội nghị hòa bình.

“Mỗi cuộc trò chuyện của tôi với ông ấy đều là một cuộc trò chuyện tốt. Nhưng rồi, thật không may, lại có một quả bom được ném xuống Kyiv hoặc đâu đó và tôi lại rất tức giận về điều đó", ông Trump nói.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan rằng “chúng ta sẽ kết thúc xung đột". Ông nói rằng ông cũng đã trao đổi với Tổng thống Putin về những vấn đề khác, bao gồm kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Zelensky cho biết ông kỳ vọng các bảo đảm an ninh do Mỹ và các đối tác châu Âu hậu thuẫn sẽ được công bố “trong vài ngày tới”.