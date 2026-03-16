TT Trump: Phòng không Iran đã bị xóa sổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Iran đã bị “tàn phá nặng nề”, đồng thời tuyên bố Washington đã phá hủy hệ thống phòng không của nước này và làm suy yếu nghiêm trọng các lực lượng của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 15/3. Ảnh: Reuters.

Theo kênh Fox News của Mỹ tối 15/3, theo giờ địa phương, khi được hỏi liệu ông đã sẵn sàng chính thức tuyên bố chiến thắng trước Iran hay chưa, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông chưa tuyên bố cuộc chiến đã kết thúc, nhưng cho rằng thiệt hại đối với quân đội Tehran là rất lớn.

“Không có lý do gì phải làm vậy”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 15/3 và cho biết thêm: “Tôi chỉ nói rằng họ đã bị tàn phá. … Nếu chúng tôi rút đi ngay bây giờ, họ sẽ phải mất mười năm hoặc hơn để xây dựng lại. Nhưng tôi vẫn chưa tuyên bố cuộc chiến đã kết thúc”.

Theo Tổng thống Trump, chiến dịch của Mỹ đã “loại khỏi vòng chiến” không quân và hệ thống phòng không của Iran, khiến nước này “không còn bất kỳ hệ thống phòng không nào”, đồng thời cho rằng năng lực tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran cũng đã bị suy giảm mạnh.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ và Israel có “mục tiêu tương tự” liên quan đến Iran, đồng thời nói rằng quân đội hai nước “phối hợp với nhau rất tốt”.

Tên lửa Israel tấn công thành phố Isfahan của Iran CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.

Về phía Iran, cùng ngày, Press TV (Iran) dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini cho biết khoảng 700 tên lửa và 3.600 thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhắm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 28/2.

Ông Naeini nhấn mạnh: "Các tên lửa hiện đang được sử dụng thuộc về một thập niên trước”. Theo ông, nhiều tên lửa Iran sản xuất kể từ Cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025 vẫn chưa được triển khai.

Người phát ngôn IRGC lưu ý rằng khả năng tấn công của Iran đã tăng lên đáng kể và các đối thủ của Iran vẫn chưa được chứng kiến mức độ hiện đại hóa quân sự toàn diện của nước này.

Phát đi thông điệp cảnh cáo Washington, Tướng Naeini nhận định Hải quân Mỹ không dám áp sát Vùng Vịnh, đồng thời nhấn mạnh rằng Eo biển Hormuz vẫn do Iran kiểm soát hoàn toàn.

Tướng Naeini nói: “Nếu kẻ thù cho rằng họ đã tiêu diệt Hải quân của chúng tôi, hãy cứ thử đưa tàu chiến vào Vùng Vịnh”.

Bên cạnh đó, Tướng Naeini đề cập chi tiết rằng các tàu Hải quân Mỹ đã buộc phải duy trì khoảng cách từ 482-643 km ở phía xa Vịnh Oman sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Hải quân và Lục quân IRGC.

Theo Tướng Naeini, các tàu chiến này có thể đã bị hư hại đáng kể và đã rút lui để sửa chữa, do đó không còn được triển khai cho các nhiệm vụ tác chiến.

Tướng Naeini còn khẳng định rằng toàn bộ trang thiết bị của đối phương, hệ thống radar, công trình phòng thủ, kho đạn và máy bay chiến đấu đều đã trở thành mục tiêu, khiến các căn cứ Hải quân của Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn.