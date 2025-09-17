Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump: Ông Zelensky sẽ phải ký một thỏa thuận với Nga

  • Thứ tư, 17/9/2025 14:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky “sớm muộn cũng sẽ phải ký một thỏa thuận với Nga”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 16/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nhắc lại quan điểm trên trong phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới London trong chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ hai.

Nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã thúc đẩy ý tưởng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky nhằm chấm dứt giao tranh, đồng thời cho rằng bản thân ông có thể phải “đích thân can thiệp” để đưa hai bên ngồi lại với nhau.

Về phía Nga, Tổng thống Putin khẳng định ông sẵn sàng gặp ông Zelensky “về nguyên tắc”, thậm chí gợi ý nhà lãnh đạo Ukraine có thể tới Moscow để tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, Kyiv lập tức bác bỏ, cho rằng Nga chỉ đưa ra “những đề xuất cố tình không thể chấp nhận”.

Đồng thời, ông Putin cũng đặt dấu hỏi về tính hợp pháp trong vị thế của ông Zelensky, khi cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024 nhưng vẫn chưa tổ chức bầu cử mới với lý do thiết quân luật.

Điện Kremlin bày tỏ nghi ngờ rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Zelensky ở thời điểm này cũng khó mang lại “ý nghĩa thực chất”.

Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng một hiệp định hòa bình cần giải quyết “căn nguyên của cuộc xung đột”.

Theo đó, Moscow đưa ra các điều kiện bao gồm: Ukraine duy trì vị thế trung lập, không gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự nào khác; thực hiện giải trừ quân bị và phi phát xít hóa; đồng thời chấp nhận “thực tế lãnh thổ hiện nay” – bao gồm cả Crimea và bốn vùng đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga qua các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022.

Tình báo Ukraine tiết lộ chi tiết vũ khí cảm tử của Nga

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine gần đây đã công bố một bản phân tích chi tiết về thiết kế và các thành phần của máy bay không người lái Geran-3 thuộc dòng U của Nga.

6 giờ trước

Chính quyền Trump phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine

Theo hãng thông tấn Reuters của Anh, gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine này được tài trợ bởi các đồng minh NATO.

9 giờ trước

Điện Kremlin: NATO thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Sự hỗ trợ mà NATO dành cho Ukraine đã khiến khối này trở thành một bên trong cuộc xung đột.

33:1968 hôm qua

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-ong-zelensky-se-phai-ky-mot-thoa-thuan-voi-nga-post1230627.vov

Giang Bùi/VOV.VN

xung đột Ukraine Donald Trump Mỹ Pháp Nga Ukraine ông Trump ông Putin ông Zelensky

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

