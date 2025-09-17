TT Trump: Ông Zelensky sẽ phải ký một thỏa thuận với Nga

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky “sớm muộn cũng sẽ phải ký một thỏa thuận với Nga”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 16/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nhắc lại quan điểm trên trong phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới London trong chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ hai.

Nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã thúc đẩy ý tưởng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky nhằm chấm dứt giao tranh, đồng thời cho rằng bản thân ông có thể phải “đích thân can thiệp” để đưa hai bên ngồi lại với nhau.

Về phía Nga, Tổng thống Putin khẳng định ông sẵn sàng gặp ông Zelensky “về nguyên tắc”, thậm chí gợi ý nhà lãnh đạo Ukraine có thể tới Moscow để tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, Kyiv lập tức bác bỏ, cho rằng Nga chỉ đưa ra “những đề xuất cố tình không thể chấp nhận”.

Đồng thời, ông Putin cũng đặt dấu hỏi về tính hợp pháp trong vị thế của ông Zelensky, khi cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024 nhưng vẫn chưa tổ chức bầu cử mới với lý do thiết quân luật.

Điện Kremlin bày tỏ nghi ngờ rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Zelensky ở thời điểm này cũng khó mang lại “ý nghĩa thực chất”.

Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng một hiệp định hòa bình cần giải quyết “căn nguyên của cuộc xung đột”.

Theo đó, Moscow đưa ra các điều kiện bao gồm: Ukraine duy trì vị thế trung lập, không gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự nào khác; thực hiện giải trừ quân bị và phi phát xít hóa; đồng thời chấp nhận “thực tế lãnh thổ hiện nay” – bao gồm cả Crimea và bốn vùng đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga qua các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022.