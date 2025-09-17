Chính quyền Trump phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine

Theo hãng thông tấn Reuters của Anh, gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine này được tài trợ bởi các đồng minh NATO.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: TTXVN

Hai nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho Reuters biết hôm 16/9 rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo một cơ chế tài chính mới.

Khoản viện trợ này sẽ là lần đầu tiên sử dụng Danh mục Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) – một cơ chế tài chính mới được các thành viên NATO và Mỹ phát triển nhằm phối hợp và tài trợ cho những nhu cầu khẩn cấp nhất trên chiến trường của Kyiv.

Theo Reuters, các lô hàng, trị giá lên tới 500 triệu USD mỗi gói, đã được Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby phê duyệt.

Các gói viện trợ này có thể được vận chuyển “sớm trong thời gian tới” khi Washington nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và lần này được tài trợ bởi các chính phủ đồng minh.

Thông qua PURL, các đồng minh sẽ gộp các khoản đóng góp để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị của Mỹ từ kho dự trữ.

Theo các nguồn tin mà Reuters trích dẫn, sáng kiến này có thể cuối cùng sẽ cung cấp lượng vũ khí trị giá tới 10 tỷ USD ,

Kể từ khi nhậm chức năm 2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bán vũ khí cho Ukraine hoặc vận chuyển các lô hàng đã được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Cơ chế mới này đánh dấu các gói viện trợ đầu tiên được khởi xướng trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump.

“Mấy thứ đó chính là những gì họ yêu cầu. Rất nhiều thứ”, một nguồn tin cho biết.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 16/9, theo giờ địa phương, cho biết thêm hồi tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu đảm bảo ít nhất 1 tỷ USD mỗi tháng từ các đồng minh để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ.

Kế hoạch này cũng bao gồm quan hệ đối tác trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine để sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) và cung cấp ít nhất 10 hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 13/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này sẽ cần tối thiểu 120 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2026 khi cuộc xung đột với Liên bang Nga bước sang năm thứ tư.

Ông Shmyhal nêu rõ nguồn kinh phí này cần thiết để duy trì phòng tuyến, sản xuất thêm thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác, bảo vệ bầu trời cũng như ngăn chặn các hành động gây hấn mới từ Nga.

Phát biểu tại một hội nghị thường niên ở Kyiv, ông nói: “Kinh tế thời chiến cho thấy nếu chúng ta chi tiêu ít hơn Liên bang Nga thì sẽ phải trả giá bằng lãnh thổ và quan trọng nhất là bằng sinh mạng”.

Chi tiêu quốc phòng của Ukraine đã tăng mạnh kể từ sau khi Liên bang Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, hiện chiếm hơn 31% Tổng ản phẩm quốc nội (GDP).

Ngân sách nhà nước năm nay dự kiến dành ít nhất 63 tỷ USD cho quốc phòng, chưa kể lượng vũ khí viện trợ từ các nước phương Tây.

Chủ tịch Ủy ban ngân sách Quốc hội Roksolana Pidlasa cho biết chi phí chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang.