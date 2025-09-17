Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình báo Ukraine tiết lộ chi tiết vũ khí cảm tử của Nga

  • Thứ tư, 17/9/2025 09:59 (GMT+7)
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine gần đây đã công bố một bản phân tích chi tiết về thiết kế và các thành phần của máy bay không người lái Geran-3 thuộc dòng U của Nga.

Máy bay không người lái Geran-3 của Nga. Ảnh: Defense Express

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), Geran-3 là máy bay không người lái (UAV) do Nga phát triển dựa trên UAV Shahed-238 của Iran, thành phần cơ bản của nó đã được nghiên cứu và công bố vào tháng 6/2024.

"UAV Geran-3, dòng U trang bị động cơ phản lực Telefly JT80 do Trung Quốc sản xuất, cho phép bay với tốc độ 300-370 km/h; tầm hoạt động ước tính lên tới 1.000 km", DIU nêu rõ.

Cơ quan này lưu ý rằng, Geran-3 thường đạt tốc độ tối đa trong khu vực được hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Ukraine bao phủ, cũng như trong giai đoạn cuối của chuyến bay, khi hạ độ cao xuống mục tiêu.

Theo DIU, cấu hình và các thiết bị điện tử của Geran-3 (dòng U) gần như giống với phiên bản chạy bằng xăng của Geran-2 (dòng Y). UAV này bao gồm một hệ thống dẫn đường quán tính (SADRA), thiết bị đo áp suất không khí, thiết bị phân phối điện (PDU) và các mô đun khác.

Ngoài ra, Geran-3 còn được trang bị hệ thống truyền hình ảnh và camera giống hệt như hệ thống được sử dụng trong Geran-2 (dòng Y).

Để chống lại các biện pháp đối phó tác chiến điện tử, Geran-3 sử dụng hệ thống định vị vệ tinh chống nhiễu với mảng ăng-ten thích ứng 12 phần tử (CRPA) – Kometa-M12.

Tình báo Ukraine nhấn mạnh, ít nhất 45 linh kiện nước ngoài đã được tìm thấy trong UAV Geran-3. Một nửa trong số đó có nguồn gốc từ Mỹ, số còn lại đến từ Trung Quốc, Thụy Sĩ, Đức, Anh và Nhật Bản.

Quỳnh Như/Tiền Phong

