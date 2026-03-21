Lãnh đạo tối cao Iran: ‘Kẻ thù đã bị đánh bại’

Trong thông điệp viết tay nhân dịp năm mới Nowruz, Tân Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định các đối thủ đã "sai lầm nghiêm trọng" và đang nếm mùi thất bại, bất chấp chiến dịch oanh tạc dữ dội từ Mỹ và Israel.

Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh đạo Tối cao Iran sau khi cha ông tử nạn trong cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2. Ảnh: EPA.

Hình ảnh đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đăng video cho thấy hình ảnh đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei kể từ sau khi ông trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 9/3.

Dù ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi thay thế người cha quá cố trong vai trò Lãnh đạo Tối cao Iran, nhưng theo Al Jazeera, trong thông điệp viết tay được đọc trên truyền hình Iran vào thứ Sáu, ông Khamenei tuyên bố các kẻ thù của Iran đã bị đánh bại.

Ông Khamenei ca ngợi sự kiên cường của người dân Iran nhân dịp lễ Nowruz, thời điểm mà ông gọi là sự khởi đầu của một năm "kinh tế kháng chiến dưới sự đoàn kết và an ninh quốc gia". "Hiện tại, nhờ sự đoàn kết đặc biệt giữa đồng bào chúng ta - bất chấp những khác biệt về tôn giáo, trí tuệ, văn hóa và chính trị - kẻ thù đã thất bại", ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tối cao Iran chỉ trích Mỹ và Israel đã phạm phải "sai lầm nghiêm trọng" khi tin rằng chính phủ sẽ bị lật đổ chỉ sau vài ngày tấn công. Ông khẳng định cuộc chiến này được phát động dựa trên ảo tưởng rằng việc sát hại các lãnh đạo và nhân vật quân sự chủ chốt sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, từ đó giúp đối phương hiện thực hóa tham vọng thống trị và chia cắt Iran. Tuy nhiên, thay vì đạt được mục đích, ông nhấn mạnh: "Một sự rạn nứt đã xuất hiện ngay trong chính hàng ngũ kẻ thù".

Theo CNN, lãnh đạo Tối cao Iran tuyên bố sẽ khiến mọi kẻ thù "không được an toàn" sau vụ Israel hạ sát Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib (17/3). Gửi thông điệp tới Tổng thống Pezeshkian, ông khẳng định quyết tâm bảo vệ người dân và yêu cầu ngành tình báo nỗ lực gấp bội để bù đắp mất mát này.

Các nhà phân tích nhận định rằng Hiến pháp Iran vốn được soạn thảo để đối phó với khoảng trống quyền lực, một "giao thức sinh tồn" giúp hệ thống duy trì khả năng hoạt động ngay cả trong thời điểm chịu cú sốc lớn nhất.

Ông Khamenei cũng phủ nhận Iran hoặc các lực lượng đồng minh tấn công nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Ông tuyên bố đó là thông tin giả mạo do kẻ thù dàn dựng nhằm "gieo rắc bất hòa giữa các nước láng giềng".

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không NATO đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tại Oman, hai người đã thiệt mạng sau khi các thiết bị bay không người lái rơi xuống tỉnh Sohar.

Lãnh đạo Tối cao cũng kêu gọi Afghanistan và Pakistan chấm dứt giao tranh và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ hòa giải: "Tôi kêu gọi hai quốc gia anh em, Afghanistan và Pakistan, hãy thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn, và cá nhân tôi sẵn sàng thực hiện các hành động cần thiết".

Hai quốc gia láng giềng này đã đồng ý tạm dừng các hành động thù địch trong dịp lễ Eid al-Fitr tuần này sau nhiều tuần bạo lực đẫm máu.

