TT Trump kêu gọi Thái Lan và Campuchia tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn

  • Thứ ba, 9/12/2025 12:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới bùng phát giữa Campuchia và Thái Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hai nước “tuân thủ đầy đủ” cam kết ngừng bắn đã đạt được trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 8/12 cho biết Tổng thống Trump kỳ vọng cả hai bên Thái LanCampuchia thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra.

“Ông Trump cam kết ủng hộ chấm dứt bạo lực và mong muốn Campuchia cùng Thái Lan tuân thủ đầy đủ thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột”, quan chức này nói, theo CNA.

Xung đột giữa Thái Lan và Campuchia tái diễn từ sáng 8/12, khi hai bên cáo buộc nhau tấn công trước. Diễn biến mới khiến thỏa thuận ngừng bắn mong manh được trung gian bởi Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Trump hồi tháng 7 đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Trong tuyên bố sáng 9/12, Hải quân Thái Lan nói đã phát hiện lực lượng Campuchia bên trong lãnh thổ Thái Lan ở khu vực thuộc tỉnh Trat ven biển và tiến hành chiến dịch quân sự đẩy lùi, song không nêu chi tiết.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet tối 8/12 yêu cầu Bangkok “không được sử dụng vũ lực quân sự để tấn công các ngôi làng dân sự với lý do khôi phục chủ quyền”, đồng thời khẳng định Phnom Penh vẫn kiềm chế, không đáp trả dù liên tục bị tấn công.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, cũng kêu gọi hai nước giữ bình tĩnh và duy trì kênh đối thoại. Trên mạng xã hội X, ông cảnh báo giao tranh tái diễn có thể phá hỏng những nỗ lực nhằm ổn định quan hệ song phương.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi hai bên kiềm chế và tránh leo thang, sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ ông “sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ”.

“Sẽ không có đàm phán. Nếu muốn giao tranh dừng lại, Campuchia phải làm theo yêu cầu của Thái Lan”, ông nói mà không nêu cụ thể.

Căng thẳng leo thang kể từ khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận đình chiến tháng trước, sau vụ một binh sĩ nước này bị thương tật vĩnh viễn vì giẫm phải mìn mà Bangkok cáo buộc Campuchia rải. Một số binh sĩ khác cũng bị thương, nhưng Phnom Penh bác bỏ cáo buộc.

Thái Lan tuyên bố sẽ không thực thi các điều khoản ngừng bắn cho đến khi Campuchia đưa ra lời xin lỗi chính thức.

