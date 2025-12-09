8.000 gia đình sơ tán vì xung đột Campuchia-Thái Lan tái bùng phát

Cơ quan chức năng Campuchia cho biết hơn 8.000 hộ gia đình tại khu vực giáp biên giới với Thái Lan đã được chính quyền sơ tán thành công đến các khu vực an toàn.

Dòng người Campuchia đi di tản. Ảnh: VOV.

Phát ngôn viên Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia - ông Soth Kimkolmoni cho biết đã có 8.584 gia đình (khoảng 26.780 người) đã phải di tản.

Việc sơ tán này diễn ra tại 4 tỉnh trọng yếu tiếp giáp với Thái Lan: Tỉnh Oddar Meanchey có 3.000 gia đình (9.371 người); tỉnh Banteay Meanchey có 2.692 gia đình (8.076 người); tỉnh Preah Vihear có 1.491 gia đình (5.597 người); và tỉnh Siem Reap ghi nhận 1.401 gia đình (3.736 người).

Trao đổi với phóng viên, những người dân đi di tản cho biết nguyên nhân là do tình hình biên giới ngày càng căng thẳng từ chiều ngày 7/12, buộc người dân dọc biên giới phải tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong ngày 8/12, Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Oddar Meanchey đã quyết định cho phép tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh tạm thời ngừng giảng dạy và học tập cho đến khi có thông báo mới.

Với thông báo này, Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Oddar Meanchey cũng nêu rõ việc tạm ngừng giảng dạy và học tập nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, cán bộ giáo dục và học sinh khi tình hình xung đột biên giới giữa Campuchia – Thái Lan ngày càng leo thang.

Theo Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, từ ngày 7 tháng 12 đến sáng ngày 8 tháng 12 năm 2025, tổng cộng 377 trường học dọc biên giới Campuchia - Thái Lan đã bị đóng cửa. Điều này ảnh hưởng đến 3.197 giáo viên và 78.585 học sinh.

Bữa cơm của một hộ gia đình đi di tản. Ảnh: VOV.

Nhiều cơ sở giáo dục dọc biên giới Campuchia - Thái Lan đã bị đóng cửa tạm thời. Ảnh: VOV.