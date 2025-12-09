Thái Lan đặt hạn chót ngừng bắn, kêu gọi Campuchia tuân thủ

Chính phủ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo tới lực lượng vũ trang Campuchia, yêu cầu dừng ngay lập tức mọi hành động bắn vũ khí hạng nặng qua biên giới và đặt ra thời hạn ngừng bắn là 18h ngày 8/12.

Người dân Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, giáp giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

“Tối hậu thư” được đưa ra sau cuộc họp báo lúc 14h30 về căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan đã chỉ trích hành động của nước láng giềng.

Theo đuổi kênh ngoại giao song song hoạt động quân sự

Theo phía Thái Lan, pháo hạng nặng và rocket từ lãnh thổ Campuchia đã bắn vào tỉnh Buri Ram, Si Sa Ket và Surin, gây thiệt hại tại một số địa điểm.

“Nếu Campuchia vi phạm hạn chót ngừng bắn và dù chỉ có một quả đạn rơi xuống lãnh thổ Thái Lan sau 18h, thì chính phủ sẽ cho phép lực lượng vũ trang Thái Lan đáp trả ngay lập tức”, người phát ngôn tuyên bố.

Các cuộc đụng độ trên biên giới Thái Lan - Campuchia đã leo thang vào sáng sớm 8/12, khi lực lượng Campuchia được cho là đã nổ súng ở một số khu vực.

Lực lượng Thái Lan đã đáp trả bằng cách triển khai máy bay chiến đấu tấn công các vị trí quân sự của Campuchia, một hành động mà Bangkok mô tả là cần thiết.

Chính phủ Thái Lan cho biết đang theo đuổi các kênh ngoại giao song song với các hoạt động quân sự trên thực địa để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa.

Trong một bài đăng trên Facebook sáng 8/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã chỉ thị cho lực lượng tiền tuyến tiếp tục kiên nhẫn.

Ông cáo buộc Thái Lan pháo kích Campuchia với ý định khiêu khích Campuchia trả đũa. Điều này sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tuyên bố hòa bình Thái Lan - Campuchia mà hai nước đạt được trước đó.

Ông Hun Sen chỉ thị cho chính quyền các cấp nỗ lực giúp đỡ người dân sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời đề nghị các vị khách trong nước và quốc tế mà ông không thể gặp mặt vào lúc này thông cảm. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng các vận động viên Campuchia tham dự SEA Games tại Thái Lan vẫn tham gia như thường lệ.

Kêu gọi kiềm chế

Trong bối cảnh giao tranh tái diễn tại một số khu vực dọc biên giới Thái Lan-Campuchia từ cuối tuần qua, ngày 8/12, hai nước đã đưa ra các thông tin cập nhật riêng rẽ về tình hình, trong khi các đối tác khu vực kêu gọi kiềm chế và duy trì các cơ chế song phương nhằm tránh leo thang.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã xảy ra giao tranh tại một số vị trí dọc biên giới kể từ ngày 7/12. Chính phủ Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và đã chỉ đạo các cơ quan an ninh phối hợp nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường, đồng thời xác minh các báo cáo thương vong.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng nêu rõ chính phủ sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo luật pháp quốc tế, hành động một cách thận trọng và tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo để bảo vệ dân thường và duy trì trật tự dọc biên giới.

Các cơ quan chức năng đã được yêu cầu hỗ trợ người dân sống gần khu vực xảy ra giao tranh, đảm bảo nơi ở tạm thời, an ninh, lương thực, nước uống, dịch vụ y tế và các phúc lợi thiết yếu khác.

Ngoài ra, ông Anutin đề nghị người dân theo dõi thông tin qua các kênh chính thức nhằm tránh tình trạng hoang mang và bị nhận thông tin sai lệch.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Thái Lan được giao làm đầu mối truyền thông công cộng liên quan đến diễn biến tại khu vực biên giới, đồng thời phối hợp với các lực lượng an ninh để bảo đảm các thông tin được cung cấp một cách nhất quán và chính xác.

Từ phía Campuchia, Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin Thủ tướng Hun Manet đã nêu các ưu tiên trước mắt của Chính phủ Hoàng gia trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Campuchia báo cáo về các tranh chấp tại một số khu vực biên giới, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là công tác bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an toàn cho người dân.

Các cơ quan chức năng của Campuchia đã triển khai một số biện pháp ứng phó và hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng.

Thông báo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Campuchia cho biết cơ quan này đang theo dõi sát tình hình và phối hợp đánh giá nhu cầu hỗ trợ thiết yếu cho trẻ em và các gia đình ở khu vực biên giới có giao tranh.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, căng thẳng được ghi nhận tại các khu vực An Ses, đền Ta Moan Thom, khu vực đền Preah Vihear tại điểm 5 Makara, Chamkar Chek, Mom Bei, Phnom Khmoach, Kaul 8, đền Ta Krabei và đền Khnar, cũng như tại một số làng thuộc xã O’Bei Choan, huyện O’Chrov, tỉnh Banteay Meanchey.

Tại buổi họp báo tối 8/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết giao tranh tại biên giới vẫn đang tiếp diễn. Do diễn biến leo thang, hàng nghìn gia đình đã rời khỏi nơi ở và khoảng 377 trường học tại 4 tỉnh biên giới tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng đến 78.600 học sinh và 3.197 giáo viên.

Trước những diễn biến tại biên giới Campuchia và Thái Lan, cùng ngày 8/12, Malaysia kêu gọi hai nước thực hiện ngay các bước để xoa dịu tình hình và tránh bất kỳ sự cố nào có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình đã đạt được trước đó.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực là ưu tiên hàng đầu của nước này. Malaysia quan ngại trước những diễn biến mới nhất ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, đồng thời nhắc lại những cam kết của hai nước này trong Thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Malaysia kêu gọi hai bên tuân thủ Điều 7 của Thỏa thuận ngừng bắn, trong đó nêu rõ: "Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, dù cố ý hay vô ý, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương hiện có để ngăn chặn tình hình leo thang dọc biên giới."

Malaysia cho rằng thông qua đối thoại liên tục, các biện pháp ngoại giao mang tính xây dựng và việc tôn trọng các cơ chế song phương, các nước có thể duy trì hòa bình và ổn định, vì lợi ích chung của khu vực.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo giao tranh tái diễn có nguy cơ sẽ làm tan vỡ những nỗ lực thận trọng đã được thực hiện nhằm ổn định quan hệ giữa hai nước láng giềng, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc cởi mở và tận dụng tối đa các cơ chế hiện có.

Thủ tướng Anwar cũng khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ các bước để giúp khôi phục hòa bình và ngăn chặn các sự cố tiếp theo. Ông nói: “Ưu tiên trước mắt là chấm dứt giao tranh, bảo vệ thường dân và quay trở lại con đường ngoại giao trên nền luật pháp quốc tế và tinh thần láng giềng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”.