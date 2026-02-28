Mỹ ủng hộ Pakistan không kích Afghanistan

Washington bày tỏ ủng hộ “quyền tự vệ” của Islamabad sau khi Pakistan mở chiến dịch không kích Afghanistan để đáp trả Taliban, trong bối cảnh hai bên công bố số thương vong trái ngược.

Một binh sĩ quân đội đứng gác ở Cổng Hữu nghị tại cửa khẩu biên giới giữa hai nước, Chaman (Pakistan), sau các cuộc đấu súng giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker cho biết Washington đang theo dõi sát tình hình và ủng hộ Pakistan trước các cuộc tấn công mà nước này cáo buộc do Taliban tiến hành.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pakistan Amna Baloch. Bà Hooker đồng thời gửi lời chia buồn về những thương vong trong đợt xung đột mới, song không kêu gọi các bên ngừng bắn, theo AFP.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Taliban không thực hiện các cam kết chống khủng bố, cho rằng các nhóm cực đoan đã lợi dụng lãnh thổ Afghanistan làm bàn đạp tiến hành những vụ tấn công nghiêm trọng. Washington hiện vẫn coi Taliban là tổ chức khủng bố, trong khi Pakistan được đánh giá là một đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực.

Diễn biến căng thẳng bùng phát sau khi quân đội Pakistan cuối tuần trước tiến hành tập kích các vị trí của lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), còn gọi là Taliban Pakistan, cùng một nhóm liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Afghanistan.

Islamabad tuyên bố đã hạ hơn 70 tay súng trong chiến dịch này, trong khi phía Taliban cáo buộc nhiều dân thường thiệt mạng và phát động đòn trả đũa nhằm vào các mục tiêu Pakistan sáng 26/2.

Các tay súng Taliban nạp đạn cho bệ phóng rocket đặt trên xe, sau các đợt đấu pháo giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, gần cửa khẩu Torkham (Afghanistan) ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/2, quân đội Pakistan tuyên bố phát động “chiến tranh không hạn chế”, mở các đợt không kích nhằm vào thủ đô Kabul và nhiều khu vực khác của Afghanistan.

Người phát ngôn quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry cho biết lực lượng nước này đã tấn công 22 mục tiêu quân sự, hạ 274 quan chức và tay súng Taliban; ít nhất 12 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Trong khi đó, người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid tuyên bố lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt 55 binh sĩ Pakistan, chiếm giữ 19 tiền đồn quân sự. Theo ông, 13 tay súng Taliban thiệt mạng và 12 người bị thương trong các đợt giao tranh kéo dài khoảng hai giờ.

Hai bên hiện đưa ra các con số thương vong trái ngược, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát trong khu vực vốn đã nhiều bất ổn.