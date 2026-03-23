TT Trump: Chiến sự có thể khép lại sau 5 ngày tới

Ông Trump cho biết “đã đạt được nhiều điểm đồng thuận lớn” với quan chức cấp cao Iran, và cuộc chiến có thể được giải quyết nếu giai đoạn 5 ngày tới “diễn ra thuận lợi”.

Ông Trump tuyên bố hoãn tấn công vào các cơ sở năng lượng Iran trong 5 ngày. Iran nói ông Trump đã phải nhượng bộ.

Iran cảnh báo sẽ rải mìn toàn bộ tuyến liên lạc tại Vịnh Ba Tư nếu bị tấn công bờ biển, đảo.

Iran dọa đóng Hormuz và tấn công hạ tầng năng lượng, nước nếu bị đánh vào nhà máy điện.

Mỹ và Israel tiếp tục không kích Iran, Israel đánh chặn thêm tên lửa từ Tehran.

Ông Netanyahu tuyên bố sẽ tiêu diệt Iran sau vụ tấn công khiến hơn 180 người bị thương.

Trung Quốc kêu gọi chấm dứt chiến sự để tránh vòng xoáy leo thang.

Mỹ công bố video không kích xe cộ và drone Iran Hình ảnh do Mỹ công bố cuối tuần cho thấy các cuộc không kích nhằm vào drone và phương tiện của Iran, nhấn mạnh khả năng tấn công chính xác và quyết tâm quân sự giữa căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Mỹ đang đàm phán với "lãnh đạo cấp cao" Iran, nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao

Ông Trump cho biết Mỹ đang tiến hành trao đổi với một “lãnh đạo cao cấp” trong chính quyền Iran nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh, nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Trả lời CNN, khi được hỏi Mỹ đang nói chuyện với ai ở Iran, Trump nói: “Một người đứng đầu. Đừng quên: Chúng tôi đã loại bỏ giai đoạn một, giai đoạn hai, và phần lớn giai đoạn ba của lãnh đạo. Nhưng chúng tôi đang làm việc với một người mà tôi tin là được kính trọng nhất, là lãnh đạo. Bạn biết đấy, hơi khó, vì chúng tôi đã loại bỏ mọi người”.

Khi được hỏi có phải đang nói chuyện với Khamenei hay không, ông Trump khẳng định: “Không, không phải Lãnh tụ Tối cao”.

“Chúng tôi chưa nhận được tin từ con trai ông ấy. Thỉnh thoảng có tuyên bố xuất hiện, nhưng chúng tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không”, ông nói thêm.

Ông Trump: Đã đạt nhiều đồng thuận lớn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có nhiều điểm đồng thuận quan trọng với Iran sau các cuộc đàm phán kéo dài đến tối 22/3 cùng hai đặc phái viên hàng đầu của Mỹ.

“Chúng ta sẽ xem tiến trình này dẫn đến đâu”, ông Trump nói với báo chí tại sân bay West Palm Beach, nơi ông nghỉ cuối tuần.

Ông nói rằng Iran đã gọi cho Mỹ để tiến hành đàm phán, chứ không phải ngược lại.

“Nếu họ thực hiện đúng như vậy, nó sẽ kết thúc xung đột, và tôi nghĩ sẽ kết thúc rất, rất đáng kể”, ông nói.

“Tôi nói rằng họ rất muốn đạt thỏa thuận, và chúng tôi cũng muốn đạt thỏa thuận. Sẽ có thêm các cuộc gọi hôm thứ Hai (23/2), sau đó là cuộc gặp trực tiếp rất, rất sớm”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng không thể đảm bảo một thỏa thuận chắc chắn với Iran, nhưng nếu đạt được, đây sẽ là khởi đầu tốt cho Iran và toàn khu vực.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng sau khi trao đổi với các lãnh đạo Israel, nước này sẽ rất hài lòng với kết quả hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters



Cuộc chiến có thể kết thúc sau 5 ngày tới

Ông cũng thông báo rằng Mỹ tạm dừng 5 ngày các cuộc tấn công để xem tiến trình đàm phán ra sao: “Nếu diễn tiến tốt, chúng ta sẽ giải quyết xong vấn đề. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc tấn công”.

Về khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Iran, Trump nói rằng “chúng tôi không thảo luận chiến lược”. Ông nhấn mạnh Mỹ đang hướng tới không vũ khí hạt nhân và hòa bình ở Trung Đông, đồng thời nếu đạt được thỏa thuận, việc sử dụng uranium làm giàu có thể được kiểm soát dễ dàng hơn.

“Chúng tôi muốn thấy không bom hạt nhân, không vũ khí hạt nhân”, đồng thời Mỹ sẽ kiểm soát uranium làm giàu cao của Iran. “Chúng tôi sẽ lấy phần hạt nhân đó, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được. Chúng tôi đã đồng ý điều này.”

Ông Trump: Iran đang rất muốn đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi trước thông tin từ truyền thông nhà nước Iran, cho rằng Tehran không tham gia đàm phán với Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Maria Bartiromo của Fox Business vào sáng 23/3 (giờ Mỹ), ngay sau khi ông công bố các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” với Tehran, Bartiromo hỏi Trump về việc Iran phủ nhận các cuộc đàm phán.

Ông Trump trả lời: “Iran rất muốn đạt được thỏa thuận”.

Ông cũng cho biết các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra và Mỹ đã quyết định hoãn 5 ngày các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện năng của Iran, với khả năng có thể xảy ra sớm hơn.

Khi được hỏi về thông tin từ truyền hình nhà nước Iran rằng không có đàm phán nào diễn ra, ông Trump nói ông không rõ họ đang ám chỉ gì, vì các cuộc trao đổi gần đây nhất diễn ra vào đêm qua với đặc phái viên Steve Wycoff, Jared Kushner và các đối tác của họ.

Ông cũng lưu ý rằng do Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạ tầng của Iran, nên việc nắm thông tin từ truyền thông Iran trở nên khó khăn. Ông Trump nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục bất chấp những tuyên bố trái ngược từ phía Tehran.

Ông Trump: Iran đã thay đổi lớn

Tổng thống Trump cho biết Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Ngoài ra, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn sau khi ông ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng điện của Iran.

Trong cuộc gọi với CNBC, Trump mô tả các cuộc thảo luận với Iran là rất căng thẳng và bày tỏ hy vọng có thể đạt được kết quả thực chất.

Ông cũng khẳng định rằng những gì đang diễn ra tại Iran có thể được xem như “thay đổi chính quyền”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói những gì đang diễn ra tại Iran có thể được xem như “thay đổi chính quyền”. Ảnh: Reuters

Theo ông, đánh giá này dựa trên thực tế rằng nhiều lãnh đạo Iran đã bị loại bỏ và thay thế, tạo ra bước ngoặt trong cơ cấu quyền lực của Tehran.

Khi được hỏi Mỹ đã tiếp xúc trực tiếp với ai, ông Trump trả lời: “Họ có đại diện”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

CNN: Nhiều nước làm trung gian Mỹ - Iran

Nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho biết, nhiều quốc gia đã truyền thông điệp giữa Mỹ và Iran trong những ngày qua nhằm giảm leo thang căng thẳng quanh các cơ sở năng lượng và nhà máy điện.

Theo CNN, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đều đã chuyển thông điệp trong nỗ lực này. Trong khi đó, đặc phái viên ngoại giao của ông Trump, Steve Witkoff, nhận được cảnh báo từ một số quan chức khu vực rằng đe dọa tấn công các nhà máy điện Iran sẽ dẫn tới trả đũa dữ dội, bao gồm các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.

Các quan chức khu vực cũng đã liên hệ với Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Abbas Araghchi, trong bối cảnh trao đổi căng thẳng.

Tuy nhiên, dù có nhiều kênh liên lạc, vẫn chưa rõ hai bên đã tiến xa tới mức nào trong việc bàn về một “giải pháp toàn diện và triệt để” cho xung đột, như ông Trump từng viết trên Truth Social hôm 23/3.

Iran phủ nhận bất kỳ liên lạc nào với Mỹ, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

Trong khi đó, ông Trump nói với Fox Business rằng các cuộc trao đổi gần đây với Iran diễn ra vào đêm 22/3, thông qua các đặc phái viên Mỹ là Witkoff và Jared Kushner.

Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận đàm phán với Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này không tham gia đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh.

Đồng thời, phía Iran cho rằng tuyên bố của ông Trump là một phần trong nỗ lực “giảm giá năng lượng và câu giờ nhằm thực hiện các kế hoạch quân sự”, theo hãng tin nhà nước Mizan.

“Đúng là có những sáng kiến từ các nước trong khu vực nhằm giảm căng thẳng, nhưng phản ứng của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi không phải bên khởi xướng chiến tranh, và tất cả các yêu cầu như vậy nên được gửi đến Washington”, Mizan dẫn lời Bộ Ngoại giao Iran.

Hãng tin bán chính thức Mehr cũng đăng tải thông cáo từ Bộ Ngoại giao Iran, nhấn mạnh rằng không có bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa Tehran và Washington.

Israel nhiều khả năng hoãn tấn công Iran theo Mỹ

Một nguồn tin am hiểu kế hoạch quân sự của Israel tiết lộ với Times of Israel, Washington đã thông báo cho Tel Aviv về các cuộc đàm phán với Tehran, và Israel nhiều khả năng sẽ theo Mỹ hoãn bất kỳ kế hoạch tấn công nào vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran.

Cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel vào mỏ khí đốt South Pars trên bờ biển phía bắc Vịnh Ba Tư, tại Asaluyeh (Iran) ngày 18/3. Ảnh: Times of Israel.

Hiện Israel chưa từng công khai đe dọa nhắm vào các cơ sở năng lượng Iran, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, hôm 22/3 đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran và cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này sẽ làm leo thang đáng kể căng thẳng.

Ông Trump chỉ đạo ngừng bắn Iran trong 5 ngày

Ông Trump đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng “hoãn” các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày, trong bối cảnh diễn ra các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” về việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ cho biết trong hai ngày qua, chính quyền của ông đã có “các cuộc trao đổi rất tốt và mang tính xây dựng” với Iran nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho xung đột ở Trung Đông.

Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social.

“Dựa trên tinh thần và nội dung của những cuộc trao đổi sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này, các cuộc họp sẽ tiếp tục trong tuần, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh hoãn mọi cuộc tấn công quân sự vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc thảo luận đang diễn ra”, ông viết bằng chữ in hoa trên trang Truth Social.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không cho phép Eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Tuần trước, ông cũng từng nói rằng không muốn theo đuổi lệnh ngừng bắn với Iran. “Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn”, ông Trump nhấn mạnh vào chiều 20/3.

Truyền thông Iran phủ nhận liên lạc với ông Trump, tuyên bố Mỹ “tự rút lui”

Hãng tin Fars của Iran, dẫn nguồn giấu tên, cho biết không hề có liên lạc trực tiếp hay gián tiếp nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump, “không thông qua bất kỳ trung gian nào”.

Nguồn tin này khẳng định rằng Trump “rút lui” sau khi được cảnh báo rằng Iran sẽ nhắm vào các nhà máy điện nếu bị tấn công. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, dù ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra, nguồn tin của Fars phủ nhận mọi hình thức liên lạc như vậy.

Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác minh độc lập, và chưa có bình luận chính thức từ phía Mỹ, đồng thời hiện cũng chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào từ chính phủ Iran về tuyên bố của ông Trump.

"Ông Trump đã phải nhượng bộ"

Phản ứng ngay sau thông báo hoãn tấn công, Đại sứ quán Iran tại Kabul (Afghanistan) đăng tải trên mạng xã hội rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại kế hoạch tấn công sau “lời cảnh báo nghiêm khắc từ Iran”, ám chỉ Tehran đã đe dọa trả đũa nếu cơ sở năng lượng của họ bị tấn công.

Cùng lúc, hãng tin Tasmin dẫn lời các nguồn tin thân Iran sử dụng cụm từ “Trump Backs Down!” (tạm dịch: Trump phải nhượng bộ!) để mô tả động thái của tổng thống Mỹ trong bối cảnh leo thang căng thẳng.

Israel mở đợt không kích Tehran sau khi ông Trump tuyên bố đàm phán với Iran

Times of Israel cho biết quân đội Israel vừa triển khai làn sóng không kích mới tại Tehran, nhắm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran, theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Chi tiết về các cuộc không kích, cũng như làn sóng tấn công qua đêm, dự kiến được quân đội công bố trong thời gian tới.

Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo rằng chính quyền Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Iran, nhằm tìm kiếm một “giải pháp toàn diện và triệt để” cho xung đột giữa hai bên.

Giá dầu giảm xuống dưới 100 USD

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi ông Trump thông báo sẽ hoãn mọi cuộc tấn công quân sự vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran.

Cụ thể, hợp đồng tương lai dầu Brent giảm khoảng 17 USD , tương đương 15%, xuống mức thấp trong phiên là 96 USD /thùng. Trong khi đó, dầu WTI Mỹ giảm 13 USD , tương đương 13,5%, xuống mức 85,28 USD /thùng.

Đợt giảm giá diễn ra sau khi giá dầu từng vượt mốc 100 USD /thùng, khi các cuộc tấn công của Iran vào tàu chở dầu đã gần như phong tỏa thực tế Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu chiến lược hàng đầu thế giới.

“Giải pháp toàn diện” sẽ là gì?

Sau khi tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra, NYT dẫn lời các chuyên gia nhận định, với Tổng thống Trump và Iran, câu hỏi then chốt là thế nào được coi là “một giải pháp toàn diện và triệt để” cho các bất đồng giữa hai bên.

Việc khôi phục dòng chảy dầu qua eo Hormuz rõ ràng là ưu tiên cấp bách nhất. Tuy nhiên, vấn đề không kém phần quan trọng là xử lý khoảng 440 kg uranium gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí mà Iran được cho là đang lưu trữ tại các cơ sở hạt nhân ở Isfahan và Natanz, cũng như việc Mỹ và Israel có sẵn sàng chấm dứt đối đầu với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và lãnh tụ tối cao mới hay không. Nếu chiến tranh kết thúc mà chính quyền này vẫn nắm quyền, ông Trump có thể bị coi là đã bỏ rơi người dân Iran hay không.

Iran dọa rải thủy lôi toàn bộ Vùng Vịnh

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện Iran nếu Tehran không mở eo biển Hormuz, Hội đồng Quốc phòng Iran hôm nay ra tuyên bố cứng rắn: bất kỳ nỗ lực tấn công bờ biển hay các đảo của Iran sẽ khiến “mọi tuyến đường giao thông ở Vùng Vịnh bị đặt thủy lôi”.

Các tàu đi qua eo biển Hormuz khó tránh được thủy lôi. Đồ họa: NYT

Theo tuyên bố, duy nhất các quốc gia không tham chiến mới có thể di chuyển qua vùng biển này nếu phối hợp trực tiếp với Iran.

Trước đó, ông Trump đã cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg, cách bờ biển Iran khoảng 24 km, nơi đặt các bể chứa và cơ sở bơm dầu chiếm tới 90% xuất khẩu dầu của Iran.

Điện Kremlin: Mỹ tấn công Bushehr có thể gây thảm họa hạt nhân

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran là “cực kỳ nguy hiểm” và Nga đã bày tỏ quan ngại trực tiếp với Washington. Ông nhấn mạnh, những đòn đánh này có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục.

“Chúng tôi cho rằng các cuộc tấn công nhằm cơ sở hạt nhân tiềm ẩn rủi ro cực kỳ nghiêm trọng… Vì vậy, phía Nga, với trách nhiệm hết sức cao, đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ mối lo ngại,” ông Peskov nói.

Iran phóng tên lửa vào thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel Thủ tướng Israel Netanyahu thừa nhận Israel đã trải qua "một buổi tối rất khó khăn" sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hai thành phố Arad và Dimona. Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công, nhiều vụ cháy xảy ra, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Người phát ngôn điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng, xung đột tại Iran “mới chỉ hôm qua thôi” vẫn có thể được dẫn dắt theo hướng chính trị và ngoại giao.

“Đây là con đường duy nhất có thể giúp hạ nhiệt tình hình căng thẳng cực kỳ nghiêm trọng hiện nay trong khu vực”, ông khẳng định.

Trước đó, ngày 17/3, Tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom thông báo rằng một cuộc tấn công đã diễn ra “trên khu vực liền kề tòa nhà dịch vụ đo lường, nằm trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr, gần sát với lò phản ứng đang vận hành”.

Quân đội Israel bắn nhầm, một dân thường thiệt mạng

Quân đội Israel vừa xác nhận Ofer Moskowitz, một công dân nước này, đã thiệt mạng do hỏa lực bắn nhầm của chính quân đội Israel, chứ không phải từ cuộc tấn công của Hezbollah từ Lebanon như thông tin trước đó.

Quân đội Israel xác nhận một dân thường đã chết trong vụ bắn nhầm tại kibbutz Misgav Am, gần biên giới với Lebanon, vào ngày 22/3. Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), năm quả pháo đã được bắn nhầm vào Misgav Am thay vì vào lãnh thổ Lebanon, với góc bắn sai và không tuân thủ các quy trình bắt buộc.

Mảnh vỡ của một quả đạn bị đánh chặn, rơi gần Safed ở miền bắc Israel vào ngày 23/3. Ảnh: Thành phố Safed.

Ít nhất một quả pháo trúng hai ôtô trên đường, khiến Ofer Moskovitz, cư dân địa phương, thiệt mạng. Ban đầu, IDF cho biết khu vực này bị trúng hỏa lực từ Lebanon, nhưng sau đó thông báo đang điều tra khả năng đây là vụ bắn nhầm của chính quân đội Israel.

IDF thừa nhận có “những sai sót và thiếu sót nghiêm trọng” trong quá trình lập kế hoạch và thực thi hỏa lực, dẫn tới cái chết thương tiếc của Moskowitz.

Người dân Tehran xếp hàng dài chờ xăng giữa căng thẳng Hormuz

Một cư dân Tehran ngày 23/3 mô tả cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng thủ đô khi đồng hồ đếm ngược tới hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trước 19h44 tối 23/3 (giờ địa phương), nếu không sẽ chịu các cuộc tấn công quân sự vào nhà máy điện.

Người dân Iran lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng trong bối cảnh tối hậu thư 48 giờ của ông Trump sắp đến. Ảnh: Reuters.

Người dân Iran hoang mang đổ xô đi mua xăng tích trữ, nhưng chính quyền chỉ cho phép mỗi xe 20 lít, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ đòn tấn công nào từ Mỹ.

Một nguồn tin riêng của CNN cũng cho biết Tehran đang tiến hành các bước “thương mại hóa” từ việc kiểm soát eo biển quan trọng này.

Trong một diễn biến khác, theo nhóm giám sát NetBlocks, lệnh cắt Internet toàn quốc do chính quyền Iran áp đặt đã bước sang ngày thứ 24, với thời gian gián đoạn vượt 552 giờ, trở thành “một trong những sự cố nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ quốc gia nào”.

Tên lửa chùm Iran rạch ngang bầu trời Israel lúc nửa đêm Hình ảnh ban đêm cho thấy một tên lửa nghi của Iran tách thành nhiều bom nhỏ, nghi là đầu đạn chùm phát nổ trên không phận Israel và Bờ Tây trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang.