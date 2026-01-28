TT Trump cảnh báo Iran sẽ hứng đòn nặng hơn Búa Đêm

Ông Trump cho biết Mỹ đã điều động lực lượng hải quân lớn tới gần Iran và sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần, nhằm buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng “thời gian đang cạn dần” để đạt được một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ Mỹ sử dụng vũ lực, đồng thời cho biết Washington đã sẵn sàng triển khai một hạm đội quân sự, tương tự chiến dịch Mỹ vừa tiến hành tại Venezuela, theo Financial Times.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/1, ông Trump nhấn mạnh “một hạm đội khổng lồ đang hướng tới Iran”, đồng thời khẳng định lực lượng này “di chuyển nhanh chóng, với sức mạnh lớn, tinh thần cao và mục tiêu rõ ràng”.

Ông cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai sẽ có quy mô và mức độ lớn hơn các đòn không kích của Mỹ nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

“Giống như với Venezuela, hạm đội này sẵn sàng, quyết tâm và đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, bằng tốc độ và vũ lực nếu cần”, ông Trump viết, ám chỉ chiến dịch Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro trong tháng này.

“Thời gian không còn nhiều, đây thực sự là vấn đề sống còn”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. “Tôi đã từng nói với Iran: Hãy đạt thỏa thuận! Họ đã không làm vậy và đã có ‘Chiến dịch Búa đêm’, gây tổn thất lớn cho Iran. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn nhiều!”.

Bài đăng Truth Social ngày 28/1 của ông Trump.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã tăng cường triển khai các khí tài quân sự tới khu vực trong những tuần gần đây, bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Abraham Lincoln dẫn đầu.

Ông Trump nhiều lần đe dọa tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran sau các biện pháp trấn áp mạnh tay của Tehran đối với các cuộc biểu tình chống chính quyền gần đây.

Dù Tổng thống Mỹ từng tỏ ra dịu giọng sau khi tuyên bố Iran đã hủy bỏ hơn 800 vụ hành quyết những người biểu tình bị bắt giữ, Washington sau đó vẫn tiếp tục điều thêm lực lượng quân sự tới khu vực, động thái được cho là nhằm duy trì sức ép đối với chính quyền Tehran.

Trong bài đăng ngày 28/1, ông Trump khẳng định chương trình hạt nhân của Iran phải là nội dung cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận nào, đồng thời kêu gọi Tehran hạn chế năng lực hạt nhân của mình.

“Hy vọng Iran sẽ sớm ‘ngồi vào bàn đàm phán’ để đạt được một thỏa thuận công bằng và cân bằng. Một thỏa thuận không vũ khí hạt nhân sẽ có lợi cho tất cả các bên”, ông viết.

Lực lượng và vị trí các nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ gần Iran. Ảnh: NYP.

Lời cảnh báo về hạt nhân được đưa ra dù Nhà Trắng từng tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6 đã phá hủy khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Phía Iran bác bỏ cáo buộc này, khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích dân sự, hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ngày 28/1 rằng Tehran đang liên lạc với một số quốc gia trung gian để duy trì kênh trao đổi với Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng khẳng định chính quyền sẵn sàng đàm phán nếu các cuộc tiếp xúc diễn ra “một cách chân thành”, song cảnh báo rằng “nguy cơ chiến tranh hiện đang cao hơn”.

“Mỹ đã đưa ra ý tưởng đàm phán. Vấn đề then chốt là họ nghiêm túc đến mức nào với đề xuất này”, ông Gharibabadi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu đàm phán mang tính áp đặt hay yêu cầu đầu hàng ngay từ đầu, “sẽ không thể đạt được kết quả”.

Cho đến nay, ông Trump và các trợ lý cấp cao vẫn từ chối công bố chi tiết các điều khoản mà Mỹ đề xuất với Iran.