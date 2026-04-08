Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ đã giành được một "thắng lợi tổng lực và trọn vẹn" sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.

Ông Trump và Israel đồng ý ngừng "ném bom và tấn công" Iran trong 2 tuần.

Lãnh tụ Tối cao Iran chấp nhận ngừng bắn 2 tuần.

Pakistan đề nghị Mỹ gia hạn ngừng bắn thêm 2 tuần và Iran mở cửa eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa cắt nguồn dầu khí của Mỹ và đồng minh nếu bị tấn công.

Không kích trúng cầu đường sắt ở Kashan, Iran, khiến 2 người thiệt mạng.

Israel hứng loạt tên lửa sau tuyên bố ngừng bắn Chỉ ít giờ sau tuyên bố ngừng bắn tạm thời của Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bầu trời Tel Aviv lại sáng rực bởi nhiều vụ đánh chặn tên lửa của các đợt tấn công mới.

TT Trump cảm ơn Trung Quốc, tuyên bố thắng '100%' trước Iran

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã giành được một "thắng lợi tổng lực và trọn vẹn" sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, đánh dấu bước lùi đáng kể trong căng thẳng quân sự giữa hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh qua điện thoại với hãng tin AFP ngay sau khi công bố thỏa thuận, ông Trump hào hứng tuyên bố: "Thắng lợi tổng lực và trọn vẹn. 100%. Không có gì phải bàn cãi!".

Đáng chú ý, ông Trump khẳng định các kho lưu trữ uranium của Iran sẽ được "xử lý hoàn hảo" theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Ông cũng không quên ghi nhận vai trò của Bắc Kinh trong việc gây sức ép, buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán với Washington để đi đến ký kết lịch sử này.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát luồng tàu tại Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tham gia “giải tỏa tình trạng ùn tắc” tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu của thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói Mỹ sẽ triển khai lực lượng và nguồn cung “ở lại khu vực” để bảo đảm hoạt động lưu thông diễn ra suôn sẻ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đây có thể mở ra “kỷ nguyên vàng cho Trung Đông”.

Tuy không nêu chi tiết vai trò cụ thể của Mỹ, ông Trump nhấn mạnh “dòng tiền lớn sẽ được tạo ra” và Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết.

Trước đó, truyền thông cho biết theo thỏa thuận ngừng bắn, Iran sẽ thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz nhằm phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Iran và Oman có thể sẽ thu phí tàu qua eo biển Hormuz

Iran và Oman sẽ được phép thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian.

Một quan chức khu vực giấu tên cho biết Iran sẽ sử dụng nguồn tiền này cho công tác tái thiết. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Oman sẽ sử dụng khoản thu này vào mục đích gì.

Trước khi chiến sự nổ ra, Iran và Oman cùng chia sẻ quyền kiểm soát lãnh thổ đối với eo biển Hormuz.

Israel ủng hộ thỏa thuận Mỹ - Iran, loại Lebanon khỏi phạm vi ngừng bắn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáng 8/4 tuyên bố ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, với điều kiện Tehran ngay lập tức mở lại các tuyến hàng hải và chấm dứt mọi hành động quân sự nhằm vào Mỹ, Israel và các nước trong khu vực.

Theo thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Israel, Tel Aviv cũng ủng hộ nỗ lực của Washington nhằm bảo đảm Iran không còn là mối đe dọa về hạt nhân, tên lửa và khủng bố đối với Mỹ, Israel, các quốc gia Arab láng giềng cũng như toàn cầu. Phía Mỹ được cho là đã cam kết theo đuổi các mục tiêu này trong các vòng đàm phán sắp tới.

Đáng chú ý, tuyên bố nhấn mạnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần “không áp dụng đối với Lebanon”, cho thấy nguy cơ xung đột tại mặt trận này vẫn hiện hữu.

Lực lượng “Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” tuyên bố tuân thủ ngừng bắn 2 tuần

“Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq”, một liên minh các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, cho biết sẽ đình chỉ các hoạt động tại Iraq và trên toàn khu vực trong hai tuần, sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông “vui mừng thông báo” nhà báo Mỹ Shelly Kittleson đã được trả tự do, vài ngày sau khi bị bắt cóc tại Iraq.

Thông báo của ông Rubio được đưa ra vài giờ sau khi nhóm vũ trang Iraq Kataib Hezbollah tuyên bố sẽ thả Kittleson với điều kiện bà phải rời khỏi Iraq ngay lập tức.

Nhà Trắng tuyên bố chiến thắng, mở ra cơ hội “hòa bình lâu dài”

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn là một chiến thắng của Mỹ, cho rằng Tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ đã “tạo ra kết quả này”.

Bà cho biết ngay từ đầu, ông Trump ước tính cuộc chiến sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần, và sau 38 ngày, Mỹ đã đạt được, thậm chí vượt qua các mục tiêu quân sự cốt lõi.

Tờ báo đăng hình ông Trump và khung cảnh đổ nát tại Iran trên tờ báo của Iran ra ngày 5/4 vừa qua.

“Thành công của quân đội đã tạo ra lợi thế tối đa, giúp Tổng thống Trump và đội ngũ có thể tiến hành các cuộc đàm phán khó khăn, qua đó mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài,” bà viết.

“Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đã khiến eo biển Hormuz được mở lại,” bà nói thêm.

Tuyên bố của bà Leavitt được đưa ra sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết họ đồng ý ngừng bắn hai tuần vì “gần như tất cả các mục tiêu chiến tranh đã đạt được”, đồng thời quyết định tổ chức đàm phán tại Islamabad nhằm “chuyển hóa chiến thắng trên chiến trường thành lợi thế trong đàm phán chính trị”.

Iran tưởng niệm 40 ngày Đại giáo chủ Ali Khamenei bị sát hại

Những người ủng hộ cố Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, dự kiến xuống đường trên khắp Iran vào ngày 8/4 để đánh dấu 40 ngày kể từ khi ông bị ám sát.

Đại sứ quán Iran tại Sri Lanka đăng bài tưởng nhớ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khanemei.

Ông Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran vào rạng sáng 28/2, khi hai nước này phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ngày thứ 40 sau khi một người qua đời mang ý nghĩa tôn giáo quan trọng tại Iran.

Sau đó, ông đã được kế nhiệm bởi con trai là Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, người hiện giữ cương vị Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

Lễ tưởng niệm này cũng trùng với thời điểm công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran.

Hezbollah dẫn lời cố Lãnh tụ Khamenei: “Chúng ta sẽ buộc kẻ thù phải quỳ gối”

Nhóm Hezbollah tại Lebanon chưa bình luận trực tiếp về thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, lực lượng này đã đăng lại một tuyên bố hồi tháng 1 của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, kèm hình ảnh cờ Mỹ và Israel bị xé rách.

“Chúng ta sẽ buộc kẻ thù phải quỳ gối”, thông điệp nêu rõ.

Người Iran xuống đường ăn mừng 'chiến thắng' sau lệnh ngừng bắn Hàng nghìn người đổ ra đường ở Tehran giữa đêm, hô vang khẩu hiệu sau khi Iran tuyên bố ngừng bắn vì đã đạt được chiến thắng trong cuộc chiến mà truyền thông Iran cáo buộc do Mỹ và Israel gây ra.

Israel tiếp tục không kích Iran

Phát ngôn viên quân đội Israel nói với CNN rằng nước này vẫn đang tiến hành các cuộc không kích tại Iran.

Trước đó, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Israel là một phần của thỏa thuận ngừng bắn và đã đồng ý tạm dừng chiến dịch ném bom trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục.

Người Iran ăn mừng lệnh ngừng bắn 2 tuần

Đám đông đã tụ tập từ sáng sớm 8/4 tại thủ đô Tehran, khi tin tức về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran được công bố.

Các nước trong khu vực tiếp tục “bảo vệ bầu trời” giữa thông tin ngừng bắn

Sáng sớm 8/4, toàn khu vực Vùng Vịnh vẫn ghi nhận nhiều cuộc tấn công và hoạt động quân sự quy mô lớn. Những đợt tấn công này diễn ra ngay trước và sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thời hạn cho các cuộc đàm phán.

Tại Bahrain, còi báo động không kích đã vang lên; tại Saudi Arabia, nhiều cuộc tấn công được ghi nhận, với 5 tên lửa bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Ở Kuwait, giới chức kêu gọi người dân ở trong nhà qua đêm và thận trọng.

Toàn khu vực vẫn trong trạng thái căng thẳng và bất định. Các quốc gia trong khu vực cho biết sẽ tiếp tục bảo vệ không phận và nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân.

Thị trường tài chính phản ứng sau thông tin ngừng bắn

Thông báo ngừng bắn được xem là mở đường cho việc nối lại xuất khẩu dầu khí qua eo biển Hormuz. Dưới đây là phản ứng của thị trường:

Giá dầu thô lao dốc, cả Brent và WTI đều giảm khoảng 15% tính đến thời điểm hiện tại.

Cổ phiếu Mỹ tăng mạnh, với các mã lớn như NVIDIA, Tesla, Intel… đều tăng nhiều điểm phần trăm.

Nhóm cổ phiếu năng lượng Mỹ giảm giá, có mã mất tới 3%.

Thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 5%; thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng gần 6%.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần khi mở cửa phiên giao dịch tại châu Á, trong khi euro, bảng Anh, yen Nhật, đô la Australia và đô la New Zealand đồng loạt tăng giá.

Nội dung kế hoạch 10 điểm của Iran

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu tại Islamabad vào ngày 11/4, dựa trên kế hoạch 10 điểm do nước này đề xuất.

Theo tuyên bố, kế hoạch bao gồm:

“Việc kiểm soát lưu thông qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran, qua đó mang lại cho Iran vị thế kinh tế và địa chính trị đặc biệt,”

“Sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh với toàn bộ các thành phần của ‘trục kháng cự’,”

“Rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi các căn cứ và điểm triển khai trong khu vực,”

“Thiết lập quy trình lưu thông an toàn tại eo Hormuz theo cách đảm bảo vai trò chi phối của Iran theo thỏa thuận đạt được,”

“Thanh toán đầy đủ các thiệt hại của Iran theo đánh giá,”

“Dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp, cũng như các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc và Hội đồng Bảo an,”

“Giải phóng toàn bộ tài sản và tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài,”

“Và cuối cùng là phê chuẩn tất cả các nội dung này trong một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an.”

Thủ tướng Pakistan thông báo thỏa thuận ngừng bắn

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ và Iran, “cùng với các đồng minh của họ”, đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức.

Ông nói lệnh ngừng bắn này áp dụng trên mọi mặt trận, “bao gồm cả Lebanon và các khu vực khác”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Pakistan có vai trò quan trọng, làm trung gian thương lượng cho Mỹ và Iran.

Ông Trump chia sẻ tuyên bố của Ngoại trưởng Iran

Ông Donald Trump đã đăng lại trên mạng xã hội Truth Social tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Trước đó, ông Araghchi bày tỏ “lòng biết ơn và đánh giá cao” đối với Pakistan và ban lãnh đạo nước này vì “những nỗ lực không mệt mỏi nhằm chấm dứt chiến tranh trong khu vực”.

“Nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động phòng vệ”, Ngoại trưởng Iran nói, đồng thời cho biết trong hai tuần tới, việc lưu thông qua eo Hormuz “sẽ có thể thực hiện” thông qua phối hợp với quân đội Iran.

Israel nói phát hiện tên lửa phóng từ Iran

Bất chấp thông tin Israel tham gia thỏa thuận ngừng bắn, quân đội nước này cho biết Iran vẫn phóng thêm tên lửa về phía họ.

“Hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa,” quân đội Israel cho biết.

Quân đội Mỹ đã dừng không kích Iran

Quân đội Mỹ đã tạm dừng các cuộc không kích bên trong Iran, một quan chức Mỹ cho biết.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Quốc gia UAE cho biết nước này đang đối phó với một cuộc tấn công tên lửa.

“Hệ thống phòng không hiện đang đánh chặn mối đe dọa. Người dân hãy ở nơi an toàn và theo dõi các kênh chính thức để cập nhật thông tin”, cơ quan này khuyến cáo.

Chính quyền Trump chuẩn bị đàm phán trực tiếp với Iran

Theo CNN, chính quyền của Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa quan chức Mỹ và Iran trong những ngày tới, khi hai bên hướng tới một thỏa thuận dài hạn nhằm chấm dứt xung đột giữa Washington và Tehran.

“Đang có các cuộc thảo luận về đàm phán trực tiếp, nhưng chưa có gì là chính thức cho đến khi được Tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố,” thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNN.

Phó Tổng thống JD Vance có thể từ Hungary tới thẳng Islamabad, Pakistan, tham dự đàm phán trực tiếp với Iran.

Các quan chức cho biết cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Islamabad với sự tham gia của các bên trung gian Pakistan. Họ nói thêm khả năng này đang tăng lên sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vào tối cùng ngày.

Đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff, con rể Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance được dự kiến tham dự. Ông Vance hiện có chuyến thăm Hungary, các nguồn tin cho biết chuyến đi có thể được điều chỉnh để ghé thêm điểm dừng nếu thời điểm phù hợp.

Iran: Ngón tay của chúng tôi luôn đặt trên cò súng

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết trong tuyên bố rằng các cuộc đàm phán sắp tới với Mỹ sẽ diễn ra dưới sự giám sát và chấp thuận của Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei.

Cơ quan này kêu gọi tất cả các phe phái chính trị và người dân Iran ủng hộ tiến trình đàm phán, đồng thời cảnh báo nếu đàm phán thất bại, Iran sẽ không ngần ngại nối lại giao tranh.

“Ngón tay của chúng tôi luôn đặt trên cò súng và nếu đối phương chỉ cần sơ hở dù rất nhỏ, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ”, tuyên bố nêu rõ.

Liên Hợp Quốc không thể thông qua nghị quyết về mở lại eo biển Hormuz

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã không thể thông qua nghị quyết nhằm mở lại và đảm bảo an ninh eo biển Hormuz, dù nhận được 11 phiếu thuận, do Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết.

Dự thảo do Bahrain và các nước Vùng Vịnh đề xuất kêu gọi các quốc gia phối hợp bảo vệ an toàn hàng hải, hộ tống tàu thương mại và yêu cầu Iran chấm dứt tấn công tàu thuyền cũng như cản trở tự do hàng hải.

Nga và Trung Quốc cho rằng nghị quyết thiếu cân bằng khi chỉ tập trung vào Iran mà bỏ qua vai trò của Mỹ và Israel, trong khi Iran cáo buộc văn bản này nhằm hợp thức hóa hành động chống lại nước này.

Lãnh tụ Tối cao Iran chấp nhận ngừng bắn 2 tuần

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Mehr đăng tải, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần do Pakistan làm trung gian.

Tuyên bố cho biết thỏa thuận này đã được thông qua với sự chấp thuận của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei.

Văn bản cũng khẳng định đây là “một chiến thắng của Iran”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận lâu dài sẽ được tổ chức tại Islamabad.

Quân đội Iran sẽ điều phối lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn

CNN đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã ra tuyên bố nêu rõ kế hoạch 10 điểm của nước này “nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi”, trong đó có việc “điều tiết hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của các lực lượng vũ trang Iran”.

Tuyên bố cho rằng điều này sẽ mang lại cho Iran “vị thế kinh tế và địa chính trị đặc biệt”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết trong thời gian hai tuần, việc lưu thông an toàn qua eo Hormuz “sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế kỹ thuật”.

Ông Araghchi cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir vì đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lệnh ngừng bắn.

Giá dầu giảm sau khi ông Trump đồng ý ngừng bắn

Giá dầu giảm 8% sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc ném bom Iran trong 2 tuần.

Dầu thô Mỹ giảm xuống khoảng 103 USD /thùng, sau khi từng giao dịch ở mức cao tới 117 USD trước đó trong ngày 7/4.

Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời này phụ thuộc vào việc “mở lại hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn” Strait of Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng từ vùng Vịnh.

Trump đồng ý tạm dừng "đánh bom và tấn công" Iran trong 2 tuần

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tạm dừng “các cuộc ném bom và tấn công Iran” trong vòng hai tuần, với điều kiện Tehran mở lại eo Hormuz “ngay lập tức, hoàn toàn và an toàn”.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết:

“Dựa trên các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng Tham mưu trưởng Asim Munir của Pakistan, trong đó họ đề nghị tôi tạm hoãn lực lượng tấn công dự kiến triển khai tối nay tới Iran, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý MỞ LẠI HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo Hormuz, tôi đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần. Đây sẽ là một lệnh NGỪNG BẮN hai chiều.

Lý do là chúng ta đã đạt và vượt tất cả mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt điểm về hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông.

Chúng tôi đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là cơ sở khả thi để đàm phán. Gần như tất cả các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được thống nhất, nhưng khoảng thời gian hai tuần sẽ giúp hoàn tất và chính thức hóa thỏa thuận.

Thay mặt nước Mỹ, với tư cách Tổng thống, và cũng đại diện cho các quốc gia Trung Đông, tôi vinh dự khi vấn đề kéo dài này đang tiến rất gần đến hồi kết”.

Israel cũng chấp nhận ngừng bắn tạm thời

Quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Israel sẽ tham gia lệnh ngừng bắn hai tuần mà Tổng thống Donald Trump công bố chỉ khoảng 90 phút trước hạn chót yêu cầu Iran mở lại eo Hormuz.

Theo quan chức này, Israel đồng ý tạm dừng chiến dịch không kích trong thời gian các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Hiện Iran chưa đưa ra phản hồi say tuyên bố từ phía Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Iran nói sẽ dừng hoạt động phòng vệ nếu đáp ứng điều kiện

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, trong tuyên bố thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, rằng “nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động phòng vệ”.

Ông Araghchi nói thêm: “Trong thời gian hai tuần, việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời có tính đến các hạn chế về kỹ thuật”.

Giới chức Israel lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Theo CNN, các quan chức Israel bày tỏ lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ đạt được với Iran, theo một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề.

Nguồn tin cho biết Israel sẽ tuân thủ thỏa thuận, đi theo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy vậy, việc này diễn ra trong tâm thế miễn cưỡng, khi Israel vẫn còn nhiều mục tiêu trong danh sách và nhiều mục tiêu quân sự muốn đạt được tại Iran.

Khi được CNN hỏi vào giữa tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối trả lời liệu Israel có dừng tấn công Iran nếu ông Trump đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không. Tuy nhiên, ông thừa nhận ông Trump là “người dẫn dắt” và là “đồng minh” của mình.

“Cuối cùng, Tổng thống Trump tự đưa ra quyết định của mình, và tôi có tôn trọng điều đó không? Có, tôi tôn trọng”, ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/3.

Chưa rõ Lebanon có nằm trong thỏa thuận ngừng bắn hay không

Cho đến nay, các tuyên bố từ Iran và Mỹ chưa làm rõ thỏa thuận ngừng bắn sẽ tác động thế nào tới miền Nam Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah đang giao tranh dữ dội với lực lượng Israel.

Nếu Lebanon không nằm trong thỏa thuận, đây có thể là đòn giáng lớn đối với Hezbollah, trong bối cảnh nhóm này đang chịu áp lực trong nước khi bị các đối thủ tại Lebanon cáo buộc kéo đất nước vào chiến tranh vì lợi ích của Iran.

Hezbollah khẳng định họ đang bảo vệ Lebanon trước Israel, sau 15 tháng Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký từ tháng 11/2024.

Các cuộc đàm phán về hòa bình lâu dài nhiều khả năng sẽ bao gồm vấn đề Iran hỗ trợ Hezbollah và các nhóm trong khu vực, cũng như tương lai của miền Nam Lebanon, nơi Israel công khai tuyên bố muốn thiết lập một “vùng đệm” gồm các thị trấn dọc biên giới.

Iran chuẩn bị đáp trả trong bối cảnh thiếu niềm tin với ông Trump

Theo Al Jazeera, hiện chưa rõ liệu ông Trump có đang chấm dứt các cuộc tấn công ra hay chỉ đơn giản là gia hạn thời hạn cho kịch bản phá hủy hoàn toàn các nhà máy điện.

Phía Iran sẽ đọc tuyên bố này theo cả nghĩa ẩn ý lẫn nội dung được viết rõ ràng. Họ sẽ xem xét và nhiều khả năng phản ứng trong vòng một giờ tới, hoặc có thể lâu hơn.

Giới chức Iran từ lâu đã nhấn mạnh tình trạng thiếu niềm tin. Họ không tin ông Trump.

Đây là thời điểm nghiêm trọng của cuộc chiến và Iran nhiều khả năng sẽ nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, đồng thời đưa ra phản ứng trước khi thời hạn đó kết thúc.

Tại Tehran, người dân xuống đường, cùng với các tuyên bố từ gần như toàn bộ chỉ huy chiến trường, cho rằng chiến tranh là lựa chọn duy nhất để đảm bảo lợi ích của Iran; là công cụ duy nhất họ có thể kiểm soát và cũng là điều duy nhất mà họ tin sẽ phục vụ mục tiêu của mình.

Ông Trump đi nước cờ như nhiều người dự đoán

“Như nhiều người dự đoán, ông ấy quả thực đúng như cách một số người nói ‘TACO’ (Trump always chicken out: Ông Trump luôn 'quay xe' vào phút chót”, Al Jazeera nhận định.

Đây là cách nói ám chỉ việc “Trump luôn chùn bước vào phút chót”.

Thời hạn mà Tổng thống đặt ra để Iran mở lại eo biển Hormuz, vốn đang đến gần, hiện đã bị đình chỉ.

Thời hạn này trước đó được ấn định vào 7h sáng 8/4 giờ Hà Nội.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng “đừng kỳ vọng các tàu sẽ lập tức khởi động động cơ và di chuyển qua” eo biển Hormuz. Vẫn tồn tại “rủi ro rất lớn mà chủ tàu và các công ty bảo hiểm phải cân nhắc. Họ cần được đảm bảo rằng phía Iran sẽ không tấn công..

Trong bối cảnh hiện đang là nửa đêm tại Iran, có thể phải mất vài giờ nữa mới có phản hồi từ Tehran.

Vì vậy, vẫn còn “một số rào cản cần vượt qua”, nhưng hiện tại, mối đe dọa gây bất ổn từ phía Tổng thống Mỹ đã tạm thời được đặt sang một bên.

Pakistan kêu gọi Mỹ ngừng bắn 2 tuần, Iran mở cửa eo biển Hormuz

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ đã được thông báo về đề xuất của Pakistan nhằm kéo dài hạn chót với Iran thêm hai tuần.

“Tổng thống đã nắm được đề xuất này và sẽ có phản hồi”, bà nói.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi ông Trump gia hạn để “tạo điều kiện cho ngoại giao phát huy tác dụng”.

Pakistan cũng đề nghị Iran mở lại eo Hormuz trong cùng thời gian và các bên tiến tới một lệnh ngừng bắn.

Hạn chót hiện tại mà ông Trump đặt ra để Iran mở lại eo Hormuz dự kiến kết thúc vào 7h sáng 8/4 giờ Hà Nội.

Iran tung video nghi bắn hạ máy bay Mỹ Hình ảnh do Iran công bố cho thấy xác máy bay và cảnh nổ súng vào mục tiêu trên không tại Isfahan, song giới quan sát vẫn chưa thể xác nhận loại khí tài và thời điểm ghi hình.