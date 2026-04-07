Máy bay 'Ngày tận thế' của Mỹ cất cánh khi Tổng thống Trump cân nhắc kịch bản tấn công Iran

Một trong những máy bay “Ngày tận thế” của Mỹ đã được phát hiện bay vòng quanh một căn cứ không quân quan trọng ở Nebraska, trong bối cảnh thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran để chấp nhận thỏa thuận hòa bình sắp kết thúc.

Máy bay Boeing E-4B Nightwatch. Ảnh: Wikipedia

Chiếc Boeing E-4B Nightwatch đã được các phần mềm theo dõi chuyến bay phát hiện phía trên Căn cứ Không quân Offutt, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ.

Chiếc máy bay đã cất cánh từ căn cứ lúc 10h17 ngày 6/4 (giờ địa phương), bay vòng quanh khu vực ít nhất sáu lần trước khi hạ cánh trở lại căn cứ, theo Daily Mail.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt hạn chót cho Iran để đồng ý với kế hoạch hòa bình của ông và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện và những cây cầu của Iran.

“Toàn bộ đất nước có thể bị phá hủy trong một đêm. Và đêm đó có thể là đêm mai”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 6/4.

Mỹ sở hữu phi đội gồm bốn máy bay E-4B thực hiện các chuyến bay thường xuyên quanh năm để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Máy bay Nightwatch đóng vai trò là trung tâm chỉ huy trên không cho tổng thống, bộ trưởng chiến tranh và chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân để đảm bảo duy trì chỉ huy, kiểm soát và liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Với 18 giường tầng, phòng họp, khu vực làm việc nhóm, phòng hội nghị, phòng chỉ huy và khu vực nghỉ ngơi riêng biệt trải rộng trên ba tầng, chiếc máy bay được thiết kế để trở thành một “Lầu Năm Góc bay” khi nước Mỹ gặp biến cố.

Máy bay cũng được cải tiến mạnh mẽ để chịu được các vụ nổ hạt nhân, tấn công mạng, xung điện từ và các thảm họa khác có thể đe dọa nước Mỹ.

Mỗi chiếc E-4B Nightwatch có thể chở tối đa 112 người và có tầm bay hơn 7.000 dặm.

Người trên máy bay có thể liên lạc với bất kỳ ai ở bất cứ đâu trên thế giới, nhờ 67 ăng-ten và đĩa vệ tinh được đặt trong vòm chắn tia của nó.