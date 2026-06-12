TT Trump bất ngờ hủy cuộc tấn công đã lên kế hoạch nhằm vào Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Với tư cách Tổng thống Mỹ, tôi đã hủy các cuộc không kích và ném bom nhằm vào Iran được lên lịch cho tối nay”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy các cuộc tấn công quân sự dự kiến nhằm vào Iran, đồng thời ám chỉ rằng một thỏa thuận với giới lãnh đạo cấp cao của Tehran có thể sớm được “hoàn tất”.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 11/6, Tổng thống Trump chỉ rõ: “Dựa trên thực tế rằng nội dung các cuộc thảo luận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được trình lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và đã được phê chuẩn, tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, đã hủy các cuộc không kích và ném bom nhằm vào Iran được lên lịch cho tối nay”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Các cuộc thảo luận và những điểm cuối cùng của thỏa thuận đã được thông qua, cả về nguyên tắc lẫn các chi tiết cụ thể, bởi tất cả các bên liên quan, bao gồm Mỹ, Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và các nước khác”.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi thỏa thuận hoàn tất, đồng thời cho biết “thời gian và địa điểm ký kết” sẽ sớm được công bố.

Trong các phát biểu sau đó với tờ The New York Post qua điện thoại, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/6, Tổng thống Trump cho rằng một thỏa thuận nhằm khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran “về cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ”.

Các tuyên bố này được đưa ra sau hai ngày liên tiếp Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công qua lại. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump từng cảnh báo rằng Washington sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Tehran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Khi đó, Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social rằng: “Đêm nay Mỹ sẽ giáng những đòn rất mạnh vào Iran (quốc gia mà hải quân, không quân, hệ thống radar, phòng không và hầu hết năng lực tấn công của họ đã không còn nữa!)”.

Ông cũng từng tuyên bố: “Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ kiểm soát đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, tương tự như những gì chúng ta đã làm với Venezuela, điều đang mang lại kết quả tuyệt vời cho cả Venezuela và Mỹ”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN

Về phía Lầu Năm Góc, trong một phát biểu hôm 10/6, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh theo cách của mình vào những mục tiêu giúp cải thiện môi trường tác chiến cho chúng tôi”.

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, các cuộc không kích quân sự mà Mỹ đã lên kế hoạch sẽ tập trung vào những “cơ sở trọng yếu” của Iran, đồng thời cảnh báo rằng các chiến dịch dự kiến diễn ra trong những giờ tới sẽ “mạnh mẽ và rõ ràng”.

Phát biểu với các phóng viên tại Căn cứ Không quân MacDill ở thành phố Tampa, bang Florida, ông Hegseth tuyên bố: “Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh theo cách của mình vào những mục tiêu giúp cải thiện môi trường tác chiến cho chúng tôi và làm suy giảm những năng lực mà Iran muốn duy trì”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng các đợt không kích bổ sung được dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian rất gần và ám chỉ rằng chúng có thể kéo dài sang đêm hôm sau nếu cần thiết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ: “Tòa nhà này (trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - CENTCOM) vẫn đang tiếp tục lập kế hoạch. Vì vậy, các cuộc không kích sẽ diễn ra tối nay sẽ rất mạnh mẽ và dứt khoát. Và nếu chúng phải diễn ra vào tối mai, chúng cũng sẽ rất mạnh mẽ và dứt khoát”.

Ông Hegseth mô tả các chiến dịch sắp tới là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây sức ép buộc Tehran đạt được một thỏa thuận ngoại giao, đồng thời nhắc lại những phát biểu được cho là của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc duy trì đòn bẩy trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.

“Như Tổng thống Trump đã nói, họ đã liên tục gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa. Các bạn có thể thấy rằng khi ai đó cố gắng gõ cửa để đạt được một thỏa thuận, thay vào đó họ sẽ phải đối mặt với những quả bom được thả xuống các cơ sở trọng yếu của Iran từ Mỹ”, ông Hegseth nói, đồng thời nhấn mạnh: “Và điều đó không phải vì chúng tôi muốn khởi động lại bất cứ điều gì mà chúng tôi không cần phải khởi động lại”.