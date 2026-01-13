Live-stream bán truyện tranh sẽ phổ biến

Nhà phê bình Rob Salkowitz của ICV2 nhận định về những xu hướng truyện tranh mới của năm 2026.

Ảnh: CNN.

2026 ghi nhận nhiều thách thức và cơ hội đan xen cho thế giới truyện tranh.

KOL tiến quân thế giới truyện tranh

Năm 2025 đã ghi nhận đà phát triển mạnh mẽ của xu hướng cấp phép sản xuất nội dung đối với nhiều thương hiệu và nhân vật lớn, ví dụ Godzilla, Teenage Mutant Ninja Turtles hay nhân vật ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Post Malone.

Nhân vật Godzilla đang trở nên phổ biến khắp định dạng. Ảnh: Third Eye Comics.

Khi các nhà xuất bản đang tìm kiếm thêm nguồn tư liệu tốt cho các tác phẩm truyện tranh của họ, họ có thể tìm đến những người có tầm ảnh hưởng (KOL) và những người sáng tạo nội dung trên TikTok, YouTube, truyền hình thực tế hay nhiều nền tảng khác, với hi vọng tận dụng cơ sở người hâm mộ sẵn có của họ.

Đây là cách làm không có gì mới, nhưng vẫn rất phù hợp với thị trường hiện nay, khi những người nổi tiếng có một lượng lớn người hâm mộ trẻ tuổi.

Đã có một hình mẫu là Kim-Joy, một thí sinh đầy sức hút trong chương trình The Great British Bake Off. Cuốn tiểu thuyết đồ họa Turtle Bread của Joy đã được Dark Horse xuất bản năm 2023. Sau sự thành công của tác phẩm, Kim-Joy bất ngờ trở thành gương mặt quen thuộc tại các hội sách.

Sức ảnh hưởng của những ngôi sao mạng là rất lớn, do đó có thể kỳ vọng một số dự án hợp tác với họ được lan tỏa trong năm 2026.

Bán truyện tranh trực tuyến và kết nối trực tiếp với khách hàng

Có thể nhận thấy xu hướng bán sách trực tuyến và kết nối trực tiếp với khách hàng từ sau đại dịch Covid-19 đến nay đang ngày càng phát triển mạnh. Đã có nhiều tác phẩm bán chạy nhờ được kết nối với khách hàng theo cách này, chẳng hạn sách của các tác giả đã nổi tiếng trước đó như Rob Liefeld và Brian Pulido.

Doanh số của loại hình giao dịch này không được ghi nhận trong dữ liệu thị trường trực tiếp hoặc dữ liệu của nhà phân phối, nhưng chúng đang tác động đến cách chi tiêu của các nhà sưu tầm. Điều này cho thấy làn sóng này đã đủ để gây chú ý.

Năm 2026, một số nhà xuất bản tầm trung sẽ tập trung vào kênh bán hàng này, đặc biệt là với những đầu sách và tác giả đã có thương hiệu cá nhân nhất định. Ngoài ra, các kênh bán lẻ cũng có thể tận dụng sức hút của mô hình bán hàng trực tiếp này để đưa người tiêu dùng vào hệ sinh thái của mình.

Sự phát triển của thể loại ngách

Năm 2025 đã ghi nhận sự lên ngôi của nhiều thể loại ngách trong thế giới văn học, như tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng, phản địa đàng hay dark academia. Trong năm 2026, các thể loại ngách trong thế giới truyện tranh cũng tiếp tục phát triển mạnh, tạo cơ hội cho các tác giả tiếp tục thử nghiệm nội dung mới.

Cả truyện tranh truyền thống và webtoon đều là mảnh đất màu mỡ cho các thể loại mới và sự thử nghiệm. Trong vài năm qua, công chúng đã ghi nhận sự bùng nổ của tác phẩm văn học trò chơi ​​Dungeon Crawler Carl trên khắp định dạng. Sức hút của nó lớn đến mức nhà xuất bản Aethon Books đã mua cổ phần của Vault Comics, để hướng tới tiến quân vào thị trường màu mỡ này.

Ngoài ra, truyện tranh cũng đang tiếp nhận các xu hướng của tiểu thuyết như lãng mạn giả tưởng, kinh dị lãng mạn giả tưởng, cổ điển gothic hay kinh dị lãng mạn. Những thể loại này đều dễ dàng chuyển thể thành tác phẩm nhiều kỳ.

Cũng có thể kể đến các tác phẩm nhẹ nhàng và ấm cúng, vốn đang được độc giả ưa chuộng trước sự bão hòa của các tác phẩm kinh dị và đen tối. Các nhóm công chúng ưa thích thể loại này thường mở rộng gu đọc sang nhiều định dạng, miễn là họ được tiếp nhận câu chuyện họ mong mỏi.

Webtoon đang là con đường nhanh nhất để đưa thể loại này đến với độc giả. Ngoài ra, các nhà xuất bản nhỏ và vừa cũng sẽ tìm kiếm những tác phẩm tiềm năng để đưa các câu chuyện ấm cúng này vào tiểu thuyết đồ họa.

Ngấm đòn khó khăn tài chính và biến động chính sách

Thị trường truyện tranh quốc tế đang ghi nhận một số sự rung chuyển lớn. Việc Netflix mua lại mảng phim ảnh và trực tuyến của Warner Bros có thể phần nào ảnh hưởng lớn tới DC Comics (Warner Bros là công ty mẹ của DC Comics).

Ngoài ra, dàn nhân sự tại nhiều nhà xuất bản hàng đầu cũng có sự rung chuyển cuối năm vừa qua, điều có thể báo hiệu sự thay đổi định hướng hoặc điều chỉnh động thái kinh doanh.

Dư chấn khi Diamond Comic Distributors, nhà phân phối truyện tranh lớn tại Mỹ, phá sản sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng tới khắp chuỗi phân phối.

Chưa kể nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động về thuế quan và sự lo ngại về tác động của AI đối với ngành công nghiệp sáng tạo, những thay đổi chính sách sẽ lan tỏa toàn ngành.