Truy tìm tài xế ôtô nghi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Công an xã Mao Điền (TP Hải Phòng) vừa phát đi công văn gửi các cơ quan chức năng phối hợp truy tìm tài xế ôtô nghi liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 5, khiến 1 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH.

Cụ thể, khoảng 16h35 ngày 26/6, tại Km39 + 500 quốc lộ 5 chiều đường Hà Nội - Hải Phòng (qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền, Hải Phòng), anh Bùi X.T. (SN 1987, trú xã Mao Điền, Hải Phòng) đi xe máy nhãn hiệu YAMAHA Nouvo màu sơn xanh trắng, BKS 34H1 - 014.49 chạy theo hướng Hà Nội - TP Hải Phòng.

Khi đến địa phận trên, xe máy do anh T. cầm lái nghi bị ôtô (chưa xác định được đặc điểm phương tiện) va chạm, chèn bánh qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được người cầm lái, phương tiện va chạm với nạn nhân.

Công an xã Mao Điền đề nghị cơ quan chức năng, Công an các xã, phường đặc khu phối hợp thông tin, rà soát, xác minh truy tìm tài xế và phương tiện nêu trên.

Đồng thời, Công an xã Mao Điền cũng yêu cầu tài xế ôtô liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên đến Công an xã Mao Điền, hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an xã Mao Điền đề nghị người dân có thông tin về đặc điểm phương tiện gây tai nạn, người điều khiển phương tiện liên hệ với Công an xã qua Thượng tá Nguyễn Trọng Hiển - Trưởng Công an xã Mao Điền, SĐT 0904.828.999 để phối hợp điều tra vụ việc.