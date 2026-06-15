Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

  • Thứ hai, 15/6/2026 21:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Do mất tập trung khi cúi lấy nước uống trong lúc lái xe trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nguyễn Văn Vẹn gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Vẹn. Ảnh: Tiền Phong.

Chiều 15/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vẹn (SN 1995, trú xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, trưa 14/3, Nguyễn Văn Vẹn điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km166+100, đoạn qua thôn 3, xã Phước Hà, Vẹn phát hiện phía trước cùng chiều có một ô tô 5 chỗ màu trắng gặp sự cố và đang di chuyển chậm, cách xe tải hơn 100m.

Tuy nhiên, do chủ quan cho rằng xe phía trước vẫn di chuyển bình thường, Vẹn tiếp tục điều khiển xe với tốc độ từ 74 - 81 km/giờ. Trong lúc lái xe, Vẹn cúi xuống khu vực ghế phụ để lấy nước uống, dẫn đến mất tập trung quan sát.

Hậu quả, xe tải do Vẹn điều khiển tông mạnh vào đuôi ô tô 5 chỗ đang lưu thông phía trước. Vụ tai nạn khiến 2 người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng; chiếc ô tô con bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Từ vụ ôtô tự gây tai nạn, “lòi” ra ma túy và kẻ trốn nã

Khi tiếp cận hiện trường vụ tai nạn ôtô tự gây ra, Công an xã Ninh Tây, tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang một trong hai người trên xe mang túi xách chứa ma túy cất giấu trong bụi rậm.

10:53 13/6/2026

Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh tại Hà Nội

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh xảy ra vào tháng 3, VKSND Khu vực 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Sáu.

06:41 7/6/2026

Mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn

Người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố sau khi giao xe máy cho con trai 15 tuổi, chưa đủ điều kiện lái xe, gây tai nạn khiến một người bị thương tật 74%.

14:23 6/6/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/khoi-to-tai-xe-xe-tai-gay-tai-nan-khien-2-nguoi-tu-vong-tren-cao-toc-cam-lam-vinh-hao-post1851608.tpo

Theo Phùng Quang/Tiền Phong

tai nạn giao thông tài xế gây tai nạn Cam Lâm Vĩnh Hảo công an khánh hòa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý