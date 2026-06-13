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Pháp luật

Từ vụ ôtô tự gây tai nạn, “lòi” ra ma túy và kẻ trốn nã

  • Thứ bảy, 13/6/2026 10:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi tiếp cận hiện trường vụ tai nạn ôtô tự gây ra, Công an xã Ninh Tây, tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang một trong hai người trên xe mang túi xách chứa ma túy cất giấu trong bụi rậm.

Lê Đình Vương sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân.

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 13/6 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ hai đối tượng Lê Đình Vương (SN 1998) và Lâm Văn Phi (SN 1987) - cùng trú tại tỉnh Gia Lai, để điều tra, xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc phát lộ từ một vụ tai nạn giao thông do ôtô du lịch dịch vụ tự gây ra khi đang vận hành trên đường quốc lộ 26 qua địa phận thôn Suối Mít, xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lúc 18h20 ngày 9/6.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Tây Ninh Hòa đến hiện trường hỗ trợ xử lý tai nạn, phát hiện hai người ngồi trên xe có dấu hiệu nghi vấn sử dụng ma túy.

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Lâm Văn Phi - chủ nhân số tang vật nghi vấn ma túy và cùng là đối tượng đang trốn nã. Ảnh: Công an nhân dân.

Cùng lúc đó, một trong hai đối tượng là Lê Đình Vương lấy túi xách màu đen bên trong cốp xe mang về phía bụi cây rậm phía sau quán giải khát ở gần hiện trường vụ tai nạn cất giấu.

Tuy nhiên, những hành động bất thường đó không thoát khỏi tầm giám sát của công an và người dân.

Tiến hành kiểm tra bên trong túi xách, Công an xã Tây Ninh Hòa phát hiện, lập biên bản tạm giữ 75 gói nhựa mềm và 4 túi nilon nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng.

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Tang vật nghi vấn ma túy đã được thu giữ để trưng cầu giám định. Ảnh: Công an nhân dân.

Qua đấu tranh xét hỏi, Lê Đình Vương khai nhận số túi nhựa mềm là ma túy dạng “nước vui”, còn chất tinh thể màu trắng trong các túi nilon là ma túy đá, tất cả đều của Lâm Văn Phi.

Khẩn trương xác minh nhân thân hai đối tượng nêu trên, Công an xã Tây Ninh Hòa phát hiện Lâm Văn Phi là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

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https://cand.vn/tu-vu-o-to-tu-gay-tai-nan-loi-ra-ma-tuy-va-ke-tron-na-post813792.html

Theo Hữu Toàn/Công an nhân dân

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